Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Тренировка за 10 минут: секрет, который меняет тело быстрее, чем час в зале

Спортивный физиолог Кларк Мастерсон назвал комплексы упражнений для быстрой тренировки

Иногда у нас нет ни получаса, ни часа, чтобы уделить его тренировке. Но даже 10-15 минут могут принести пользу, если использовать это время правильно. Ключ в том, чтобы подключить как можно больше мышечных групп и быстро разогнать сердце. Такой подход позволяет нагрузить тело комплексно и почувствовать эффект даже за короткий промежуток.

Бёрпи: классика высокой интенсивности

Сложно говорить о быстрых и эффективных упражнениях без упоминания бёрпи. Это движение задействует практически все мышцы и заметно поднимает пульс.
Техника проста: из положения стоя опуститесь на пол, выйдите в упор лёжа с касанием груди к полу, затем быстро встаньте и выполните лёгкий прыжок с хлопком над головой. Каждое повторение требует усилий и быстро включает всё тело в работу.

Трастеры: приседания с жимом

Это упражнение ещё называют "squat-to-press". Оно объединяет два движения — приседание и жим гантелей вверх. Трастеры одновременно укрепляют ноги, спину и плечи. Выполнять их стоит только тогда, когда техника обычных приседаний уже освоена, иначе нагрузка может быть избыточной.

Выпады с весом над головой

Этот вариант усложняет привычные выпады статическим удержанием гантелей над головой. При каждом шаге вперёд работает не только нижняя часть тела, но и плечи, а за счёт удержания веса пульс поднимается ещё быстрее. Первые повторы кажутся лёгкими, но усталость наступает быстро, и именно это делает упражнение таким эффективным.

Бонус: становая в стиле сумо с подтягиванием

Если есть штанга и опыт обращения с ней, можно попробовать сумо-становую с высоким подтягиванием. Здесь объединяются два движения: подъём веса ногами и тяга к груди. Широкая стойка даёт дополнительную нагрузку на бёдра, а движение вверх включает плечи и руки. Это упражнение требует правильной техники, но нагружает тело максимально комплексно.

Как составить 10-минутную тренировку

Чтобы короткая сессия была эффективной, можно использовать простой шаблон: силовое упражнение + упражнение на пресс, по 60 секунд каждое, повторить 5 кругов. Такой формат не даёт телу расслабиться и заставляет работать разные группы мышц.

Примеры мини-комплексов:

• Бёрпи + "ножницы" (флуттер-кик). Лягте на спину, поднимите ноги над полом и делайте мелкие быстрые движения.
• Трастеры + V-ups. Из положения лёжа поднимайтесь, одновременно поднимая ноги и руки, формируя "букву V".
• Выпады с весом над головой + обычные скручивания.
• Становая в стиле сумо с подтягиванием + планка.

Каждый комплекс занимает всего 10 минут, но при этом даёт серьёзную нагрузку.

"Даже короткая тренировка эффективнее полного бездействия", — отметил спортивный физиолог Кларк Мастерсон.

Эксперт подчеркивает, что регулярные мини-сессии помогают поддерживать тонус и улучшают выносливость, если времени на полноценные тренировки не хватает.

Главное правило

Короткие комплексы — это не замена полноценным занятиям, а способ не выпадать из режима. Главное — следить за техникой, выбирать упражнения под свой уровень и всегда помнить: даже 10 минут активности лучше, чем ничего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: практика осознанности уменьшает стресс и риск переедания сегодня в 8:50

Как 5 минут тишины способны изменить тело больше, чем спортзал

Простая практика, доступная каждому, способна изменить не только настроение, но и привычки. Как медитация помогает справляться со стрессом и влияет на вес?

Читать полностью » Тренировки с фитнес-резинками: упражнения для спины, ног и пресса сегодня в 4:37

Маленькая резинка заменяет спортзал: ноги и пресс прокачиваются по-новому

Фитнес-резинки заменят спортзал дома: упражнения для всех групп мышц, правила тренировок и секреты женских программ против целлюлита.

Читать полностью » Фитнес-тренеры перечислили эффективные тренировки для новичков сегодня в 4:10

Главный секрет начала фитнеса: упражнения, которые выдержит каждый

Новички часто задаются вопросом: с чего начать тренировки? Ответ прост — выбирайте доступные упражнения, которые помогут укрепить тело и сохранить мотивацию.

Читать полностью » Выпады: какие мышцы работают и как правильно выполнять упражнение — врачи сегодня в 3:50

Одно упражнение, которое делает ноги сильнее без спортзала

Выпады способны преобразить тренировку без сложного оборудования. Узнайте, какие варианты упражнения помогут укрепить мышцы и добавить силы.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали упражнения для подготовки к первым подтягиваниям сегодня в 3:27

Подтягивания перестали быть мучением — секрет в одной мелочи

Подтягивания кажутся непосильным испытанием? Разбираем пошагово, как научиться тянуться с нуля и дойти до 10 чистых повторений без ошибок.

Читать полностью » Медики объяснили, какие упражнения снижают дискомфорт в самолете сегодня в 3:10

Долгий перелет может стоить здоровья: простые движения, о которых забывают

Даже долгий перелёт может пройти без скованности и отёков. Узнайте, какие простые упражнения помогут сохранить лёгкость в пути.

Читать полностью » Польза ходьбы: исследование Гарварда показало оптимальное число шагов в день сегодня в 2:50

Домашние хитрости, которые превращают уборку и танцы в полноценную тренировку

Необязательно проходить 10 000 шагов в день, чтобы быть здоровым. Узнайте, какие простые привычки помогут добавить движения в повседневность.

Читать полностью » Физиотерапевты назвали три упражнения для укрепления трапециевидных мышц спины сегодня в 2:29

Почему у одних спина выглядит мощно, а у других нет: секрет в одной детали

Трапеции формируют силу и выносливость спины, улучшают осанку и предотвращают боли. Разбираем биомеханику и лучшие упражнения для их тренировки.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт пиццы без колбасы с курицей и грибами сохраняет текстуру и аромат при запекании
Дом

Ядовитые для кошек комнатные растения: чего избегать дома
Спорт и фитнес

Врачи назвали эффективные низкоударные упражнения для укрепления суставов
Садоводство

Урожайность озимого чеснока увеличивается вдвое при раздельном внесении удобрений
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Турции поселение возрастом 12 тыс. лет — старше Стоунхенджа
Садоводство

Яблоня и вишня: почему опытные садоводы никогда не посадят их рядом
Еда

Кальмары и грибы в салате сочетаются с лимонным соком
Садоводство

Осень названа оптимальным временем для деления пионов садоводами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet