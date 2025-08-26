Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя зарядка в спальне
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Как уложить кардио, силу и растяжку в 30 минут без спортзала

Фитнес-тренер Ингрид Клей представила 10-минутную тренировку для подвижности ног

Когда мы устаём принимать решения — будь то выбор ресторана для ужина или тренировки дома — мозг начинает работать на автопилоте. В такие моменты хочется, чтобы кто-то просто дал готовое решение. Хорошая новость: есть три коротких тренировки, каждая из которых занимает всего 10 минут и подходит под любое настроение.

Можно выбрать одну, если нужен быстрый «заряд энергии», или пройти все три подряд: начать с мобильности, добавить интенсивности и закончить расслабляющей растяжкой.

Почему именно 10 минут?

Исследования показывают, что даже такая короткая физическая активность улучшает работу сердца, повышает уровень энергии и снижает стресс. А если выполнять упражнения регулярно, эффект накапливается: лучше работает память, мышцы становятся выносливее, а настроение стабилизируется.

Улучшаем подвижность ног

Занятия ведёт сертифицированный тренер и основательница ISC Wellness Ингрид Клей. Всего за 10 минут кажется, будто это полноценная тренировка ног. Но на самом деле акцент сделан на баланс и устойчивость — важные качества, которые напрямую влияют на технику в других видах спорта.

Ускоряем сердцебиение с HIIT

Второй вариант — 10-минутная интервальная тренировка высокой интенсивности. Её ведёт создатель онлайн-программы COREntine Кеони Худоба. Здесь используется всего один гантель, но благодаря комбинированным упражнениям нагрузку получают сразу несколько групп мышц. Пот течёт ручьём, а результат заметен уже после первых повторений.

Совет: если чувствуете силы, просто повторите видео дважды и получите полноценные 20 минут.

Растягиваем всё тело

Завершить тренировочный сет предлагает инструктор по йоге и специалист по медитации Хейли Лотт. Её упражнения — это глубокая 10-минутная растяжка. Отличный способ восстановиться после тяжёлого дня или интенсивного занятия. И никаких специальных условий: достаточно коврика или мягкого ковра дома.

Несколько полезных фактов

  • По данным Американской ассоциации сердца, всего 150 минут умеренной активности в неделю значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Короткие тренировки легче встроить в график, а регулярность приносит больше пользы, чем редкие длинные занятия.
  • Комбинация силовой работы, кардио и растяжки — один из лучших способов поддерживать тело в форме и избежать травм.

