Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнения со стулом
Упражнения со стулом
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Упражнения, о которых забывают в офисе: простые движения с неожиданным эффектом

Упражнения в дороге: как поддерживать форму в командировке и путешествии

Жизнь не всегда складывается так, чтобы каждый день оказываться в спортзале. Иногда день на работе затягивается, иногда подводит погода. Но это не значит, что тренировку нужно откладывать. Даже в самых неожиданных условиях можно найти способ размяться и почувствовать нагрузку.

Упражнения дома: спорт без спортзала

Сидите в квартире, потому что на улице жара или снегопад? Отличный повод устроить короткую тренировку прямо в гостиной. Простые упражнения помогут не только разогнать кровь, но и укрепить мышцы.

Отжимания. Классика, которая никогда не устареет. Они задействуют руки и пресс, а при правильной технике превращаются в полноценную тренировку всего тела. Для усложнения попробуйте отжимания на одной руке или с узкой постановкой ладоней.
Планка. Далеко не самое лёгкое упражнение, но невероятно полезное для кора. Начать можно с варианта на коленях или с коротких интервалов по 10 секунд, постепенно увеличивая время.
Статические приседы у стены. Встаньте спиной к стене, согните колени под прямым углом и задержитесь в "сидячем положении" на 30-60 секунд. Повторите несколько подходов и почувствуйте, как работают мышцы ног и пресса.

А если совсем нет желания нагружаться, просто пройдитесь по квартире. Даже уборка с пылесосом может стать неплохой заменой лёгкой разминке.

Мини-тренировка за рабочим столом

Долгие часы за компьютером не только утомляют, но и вредят здоровью. Но даже сидя в офисе, можно добавить движения в день, не вызывая недоумённых взглядов коллег.

Приседы на стуле. Приподнимитесь на несколько сантиметров над сиденьем и задержитесь на 30-60 секунд. Повторите пять раз. Для равновесия можно вытянуть руки вперёд.
Подъёмы на носки. Встаньте рядом с рабочим местом, держась за стол или спинку кресла, и поднимайтесь на носки, затем медленно опускайтесь. Сделайте три подхода по десять повторений.
Растяжка для пресса. Сядьте на край стула, вытяните руки вверх, выпрямите спину и напрягите мышцы живота. Повторите пять раз.

После небольшой "дескерсайз"-разминки пройдитесь по коридору или выберите лестницу вместо лифта — это простые привычки, которые приносят ощутимую пользу.

Тренировка в дороге

Путешествия или командировки тоже не повод забывать о физической активности. Даже в номере отеля или в аэропорту можно устроить себе мини-зарядку.

Долгие переходы к выходу на посадку легко превратить в дополнительный источник шагов. А тяжёлый чемодан отлично заменяет гантели. Подъём и перенос багажа — это тоже работа для мышц.

Таким образом, вне зависимости от обстоятельств, у вас всегда под рукой есть инструменты, чтобы оставаться активными и не выпадать из привычного ритма. Главное — использовать возможности, которые даёт сама жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Канатные рубки и жим Палоффа укрепляют мышцы корпуса и стабилизируют позвоночник — специалисты по фитнесу сегодня в 2:10

Три стоячих упражнения, которые заменят все планки и скручивания

Обычные планки и скручивания наскучили? Узнайте, как заменить их эффективными упражнениями для корпуса стоя и добавить динамики в тренировки.

Читать полностью » Бикрам-йога повышает риски обезвоживания и гипертонии — медики сегодня в 1:50

Когда асаны становятся опасными: скрытая сторона популярных практик

Йога выходит за рамки привычных асан: горячие практики, тренировки с животными и цифровые приложения меняют представление о древней дисциплине.

Читать полностью » Упражнения с гантелями для груди укрепляют суставы и улучшают осанку — врачи сегодня в 1:26

Гантели вместо тренажёра: простые движения, которые запускают рост мышц

Гантели помогают не только прокачать грудные мышцы, но и развить плечи и спину. Какие упражнения выбрать и как тренироваться с умом?

Читать полностью » Кардиотренировки для новичков: советы тренера Тима Хэмптона сегодня в 1:10

Кардио, которое запускает сердце по-новому: что меняется уже после первых минут

Первые шаги в спорте могут быть лёгкими и эффективными. Узнайте, как правильно организовать кардиотренировки и с чего лучше начать новичку.

Читать полностью » Тренеры назвали упражнения для подготовки к релейным и грязевым гонкам сегодня в 0:50

Грязь, боль и победа: что ждёт тех, кто решится на экстремальные забеги

Подготовка к грязевым забегам, эстафетам и полосам препятствий требует разных подходов. Узнайте, какие тренировки помогут справиться с вызовом.

Читать полностью » Подтягивания: рекомендации тренеров по эффективной подготовке сегодня в 0:10

Подтягивания, которые меняют тело: секрет, о котором молчат в спортзале

Подтягивания кажутся невозможными? На деле их можно освоить каждому. Главное — правильная стратегия и немного терпения.

Читать полностью » Бодибилдер Бамстед объяснил, почему жим гантелей и гакк-приседания эффективны для фигуры вчера в 23:38

Секрет гармоничного тела от шестикратного Мистера Олимпия

Крис Бамстед назвал всего два упражнения, которые помогут добиться классического телосложения. Какие именно — и как правильно их выполнять?

Читать полностью » Врач Шишкин объяснил, как фитнес-резинки ускоряют метаболизм и расход калорий вчера в 22:34

Маленький инвентарь, который даёт большой результат

Врач рассказал, помогают ли фитнес-резинки похудеть. Как они влияют на мышцы, метаболизм и почему особенно полезны для ягодиц и бёдер?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Автостат Инфо": парк грузовиков в России к июню 2025 года вырос до 2,59 млн единиц
Садоводство

Чистотел в огороде: как правильно использовать, чтобы получить богатый урожай
Авто и мото

Владелец CSG Михал Стрнад собирается приобрести Ferrari и Maserati-дилеров в Праге
Садоводство

Каланхоэ перистый содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием
Красота и здоровье

Врачи предупредили: кофе, чай и шоколад нарушают засыпание
Дом

Подготовка пространства квартиры к появлению собаки
Спорт и фитнес

Интервальная ходьба сжигает калории в два раза быстрее обычной — заключение учёных
Питомцы

Рвота у кошек чаще связана с перееданием и комками шерсти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet