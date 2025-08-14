Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Как беговая дорожка за утро способна переписать ваш возраст

Учёные JAMA: 10 минут интервальной ходьбы или бега продлевают жизнь

Когда времени катастрофически не хватает, спорт обычно оказывается в конце списка дел. Но вот удивительный факт: всего 10 минут тренировки могут не только взбодрить, но и принести реальную пользу здоровью. Исследование, опубликованное в январе 2022 года в журнале ‌JAMA Internal Medicine‌, показало, что добавление даже столь короткого отрезка активности в день может увеличить продолжительность жизни.

Почему стоит выбрать интервалы

Чтобы извлечь максимум из этих 10 минут, важно тренироваться с умом. Высокоинтенсивные интервалы позволяют быстро поднять пульс, активировать мышцы и дать телу нагрузку, сопоставимую с полноценной тренировкой. Такой подход помогает сжечь больше калорий и укрепить сердечно-сосудистую систему даже при минимуме времени.

  • Пример 10-минутной интервальной тренировки на беговой дорожке
  • Разминка — 1 минута: ходьба со скоростью около 3 км/ч.
  • Повышаем темп — 1 минута: до лёгкой одышки (3,5-4,5 км/ч при ходьбе, 4,5-5,5 км/ч при беге трусцой или выше при полноценном беге).
  • Интенсивный блок — 90 секунд: оставляем темп и повышаем наклон до 5%+ (или добавляем 1-2 км/ч к скорости бега). Должно быть сложно — не больше пары слов за раз.
  • Восстановление — 45 секунд: возвращаемся к начальному темпу.
  • Челлендж-повтор — 60 секунд: снова к интенсивному темпу.
  • Короткий отдых — 30 секунд, затем возврат к интенсиву — ещё 30 секунд.
  • Минутное восстановление, после чего последний интенсивный блок — 45 секунд.
  • Подготовка к финишу — 90 секунд: темп ниже, пульс постепенно снижается.
  • Финальный рывок — 30 секунд: максимум скорости или наклона.
  • Заминка: снижение наклона и ходьба на 3 км/ч.

Советы для начинающих

  • Держите "комфортно-сложный" темп — он должен напрягать, но не выматывать полностью.
  • Не забывайте пить воду и при необходимости делать короткие паузы.
  • Для бега трусцой и полноценного бега отмечайте свою "лёгкую" и "трудную" скорость, чтобы постепенно их увеличивать.

Интересный факт: по данным Американской кардиологической ассоциации, даже небольшие ежедневные дозы интенсивной активности могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 20%. Это значит, что ваш короткий утренний спринт на дорожке — не просто про фитнес, а про здоровье в долгосрочной перспективе.

