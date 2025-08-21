Сочный, свежий, с хрустом: почему этот салат станет вашим фаворитом
Когда на улице жара, а готовить не хочется, на помощь приходит простой, но очень вкусный салат с колбасой, морковью и свежими овощами. Он готовится за 15 минут, а ингредиенты найдутся в любом магазине.
Что понадобится
- Полукопчёная колбаса (салями, сервелат) — 100 г
- Огурец — 1 шт.
- Морковь (можно заменить корейской) — 100 г
- Молодая капуста — 120 г
- Консервированная кукуруза — 4 ст. л.
- Майонез (или йогурт для лёгкости) — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Колбасу очистите от оболочки и нарежьте тонкой соломкой. Огурец и морковь натрите на тёрке для корейских салатов (если кожица огурца жёсткая, снимите её). Капусту нашинкуйте как можно тоньше. Если она не молодая, слегка разомните с солью. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний сок.
Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и заправьте майонезом. Для диетического варианта используйте йогурт или смесь майонеза со сметаной. Можно выложить салат в порционные пиалы или подать сразу в большой миске.
Совет: если любите острое, добавьте щепотку красного перца или каплю горчицы в заправку.
Готово! Лёгкий, но сытный салат отлично дополнит обед или ужин в жаркий день.
