Сочный, свежий, с хрустом: почему этот салат станет вашим фаворитом

Когда на улице жара, а готовить не хочется, на помощь приходит простой, но очень вкусный салат с колбасой, морковью и свежими овощами. Он готовится за 15 минут, а ингредиенты найдутся в любом магазине.

Что понадобится

Полукопчёная колбаса (салями, сервелат) — 100 г

Огурец — 1 шт.

Морковь (можно заменить корейской) — 100 г

Молодая капуста — 120 г

Консервированная кукуруза — 4 ст. л.

Майонез (или йогурт для лёгкости) — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Колбасу очистите от оболочки и нарежьте тонкой соломкой. Огурец и морковь натрите на тёрке для корейских салатов (если кожица огурца жёсткая, снимите её). Капусту нашинкуйте как можно тоньше. Если она не молодая, слегка разомните с солью. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний сок.

Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и заправьте майонезом. Для диетического варианта используйте йогурт или смесь майонеза со сметаной. Можно выложить салат в порционные пиалы или подать сразу в большой миске.

Совет: если любите острое, добавьте щепотку красного перца или каплю горчицы в заправку.

Готово! Лёгкий, но сытный салат отлично дополнит обед или ужин в жаркий день.