Салат с рисом и овощами
Салат с рисом и овощами
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Не колбаса и не курица: вот что кладут в салат с рисом, чтобы он оставался вкусным три дня

Простые ужины на каждый день: рецепты от шеф-поваров для августа

Август щедро одаривает нас солнцем, ароматами свежих овощей и лёгкой усталостью от насыщенных дней. Но когда после работы силы на исходе, а холодильник встречает пустыми полками, кажется, что вкусный ужин — непозволительная роскошь. На самом деле всё проще: пара быстрых рецептов и немного планирования способны спасти неделю без потери вкуса и пользы. Готовить можно заранее, а есть — с удовольствием.

Простые идеи для будней

Быстрая готовка вовсе не значит однообразная. Несколько свежих ингредиентов, чуть-чуть смекалки — и вечер освобождён для приятных дел. Вот несколько проверенных вариантов.

Салат из цельнозернового риса

Свежий и сытный, этот салат сочетает рис, хрустящие овощи, яйца и тунец или ветчину. Он отлично подходит для воскресного обеда и остаётся вкусным несколько дней. Состав легко менять в зависимости от того, что найдётся в холодильнике.

Летний овощной тарт

Цуккини, помидоры, перец и баклажаны на тонком тесте — солнечный пирог, который можно приготовить заранее и просто разогреть. Идеально для лёгкого ужина или встречи с друзьями.

Гратен из цуккини

Сливочный, нежный и сытный, этот гратен готовится буквально за полчаса. Хорошо хранится и прекрасно подходит для быстрого обеда в разгар рабочей недели.

Жареные овощи по-южному

Кабачки, баклажаны и перец, обжаренные на сковороде, — быстрый способ почувствовать вкус лета. Их можно подать к каше, мясу или рыбе.

Почему это работает

Готовка наперёд экономит время, а простые рецепты позволяют сохранить баланс между вкусом и пользой. Август даёт возможность наполнить меню свежими продуктами, а ужин — сделать моментом отдыха, а не спешки.

