салат с кальмаром
салат с кальмаром
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:48

Как всего за 30 минут создать кулинарный шедевр, который станет звездой стола

Как приготовить салат с кальмарами и сыром — пошаговая инструкция

Хотите удивить гостей или просто порадовать себя? Этот салат — идеальный выбор! Нежный, сытный и готовится буквально за полчаса. А если красиво выложить его слоями, он запросто украсит праздничный стол.

Что нужно

  • Кальмары — 400 г (свежие или консервированные)
  • Сыр — 150 г (твердый, полутвердый или даже плавленый — главное, чтобы вкусный)
  • Яйца — 4 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Как готовить

Кальмары очистите, удалите внутренности и промойте. Варите в кипящей подсоленной воде 1-2 минуты (не больше, иначе станут жёсткими!). Остудите и нарежьте соломкой. Сыр натрите на тёрке. Яйца сварите вкрутую (9 минут после закипания), остудите в холодной воде, очистите и порежьте кубиками.

Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом. Дайте салату 20-30 минут в холодильнике — так он станет ещё вкуснее!

Почему стоит попробовать?

  • Минимум усилий — максимум вкуса.
  • Подходит и для будней, и для праздников.
  • Хорошо хранится — можно приготовить заранее.

