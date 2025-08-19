Как всего за 30 минут создать кулинарный шедевр, который станет звездой стола
Хотите удивить гостей или просто порадовать себя? Этот салат — идеальный выбор! Нежный, сытный и готовится буквально за полчаса. А если красиво выложить его слоями, он запросто украсит праздничный стол.
Что нужно
- Кальмары — 400 г (свежие или консервированные)
- Сыр — 150 г (твердый, полутвердый или даже плавленый — главное, чтобы вкусный)
- Яйца — 4 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
Как готовить
Кальмары очистите, удалите внутренности и промойте. Варите в кипящей подсоленной воде 1-2 минуты (не больше, иначе станут жёсткими!). Остудите и нарежьте соломкой. Сыр натрите на тёрке. Яйца сварите вкрутую (9 минут после закипания), остудите в холодной воде, очистите и порежьте кубиками.
Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом. Дайте салату 20-30 минут в холодильнике — так он станет ещё вкуснее!
Почему стоит попробовать?
- Минимум усилий — максимум вкуса.
- Подходит и для будней, и для праздников.
- Хорошо хранится — можно приготовить заранее.
