Повара скрывают этот трюк: как накормить гостей за 15 минут без ущерба для вкуса

Кто сказал, что вкусно — это долго и дорого? Попробуйте эти аппетитные бутерброды: они готовятся за 15 минут, выглядят празднично и подойдут как для будничного перекуса, так и для угощения гостей.

Преимущества

Быстро: готовятся за считанные минуты.

Бюджетно: доступные ингредиенты.

Универсально: подходят для любого повода.

Даже ребёнок справится с этим рецептом! А если проявить фантазию, бутерброды можно дополнить другими овощами или зеленью.

Что понадобится

Батон или хлеб (4-5 ломтиков)

Шпроты (1 банка)

Плавленый сыр (50 г)

Свежий огурец (1 шт.)

Петрушка (2 веточки)

Как готовить

Подготовьте продукты. Хлеб лучше взять в нарезке — так ломтики будут ровными и аккуратными. Можно использовать багет или ржаной хлеб. Достаньте шпроты из банки, слегка стряхните масло. Если хотите сэкономить, замените их шпротным паштетом.

Нарежьте огурец тонкими кружочками. Кожицу можно не снимать, если она нежная и не горчит. Намажьте хлеб плавленым сыром. Предварительно можно подсушить ломтики в тостере, но обязательно остудите их, иначе сыр растечётся. Выложите на каждый ломтик по 2 кружочка огурца. Вместо свежего можно взять солёный или маринованный, а также добавить помидоры, лук или салат.

Сверху положите шпроты (по 2 штуки на бутерброд). Количество зависит от размера рыбок.

Украсьте зеленью и подавайте к столу. Вкусно, просто, эффектно! Эти бутерброды точно не останутся без внимания.