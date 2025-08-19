Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Торт
Торт
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:21

Торт, который удивит даже опытных кулинаров: что скрывают простые ингредиенты

Как быстро приготовить торт без выпечки: пошаговая инструкция

Хотите приготовить десерт, который удивит своей простотой и вкусом? Торт из готовых бисквитных коржей со сгущенкой — идеальное решение для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать качеством. Этот рецепт подойдет даже начинающим кулинарам, а дети смогут помочь в приготовлении!

Ингредиенты

  • Готовые бисквитные коржи (400 г)
  • Нектарины (4 шт.)
  • Вишня (300 г)
  • Грецкие орехи (1 стакан)
  • Сгущенное молоко (1 банка)
  • Творог (200 г)
  • Сливочное масло (70 г)
  • Сметана (2 ст. л.)
  • Ванилин (на кончике ножа)

Пошаговое приготовление

Достаньте сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. Помойте фрукты, удалите косточки из вишни. Если вишня замороженная, дайте ей оттаять и слейте сок. Орехи помойте, просушите и слегка обжарьте на сухой сковороде. Измельчите их до нужного размера.

Взбейте творог с ванилином до однородной массы. Если творог сухой, добавьте немного сгущенки. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло, постепенно вливая сгущенку. Смешайте творожную и молочную массы до однородности. При необходимости добавьте сметану, чтобы снизить сладость.

На блюдо нанесите немного крема и выложите первый корж. Распределите крем, сверху выложите дольки нектарина и вишню. Повторите слои, накрывая коржами. Покройте верх и бока торта кремом, обсыпьте орехами. Дайте торту пропитаться при комнатной температуре 30 минут, затем уберите в холодильник на 2 часа или на ночь.

Советы

  • Используйте качественные продукты, особенно сливочное масло и творог.
  • Если торт готовится для детей, пусть они помогут с измельчением орехов.
  • Для украшения можно использовать шоколадную крошку, кокосовую стружку или свежие фрукты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему домашний Наполеон крошится – ошибки в приготовлении по мнению шеф-повара сегодня в 5:53

Слоёный сюрприз: что общего у французского императора и этого десерта

Узнайте, как легко приготовить слоеное пирожное Наполеон с ягодами! Этот простой, но изысканный десерт покорит сердца ваших близких.

Читать полностью » Как приготовить куриные котлеты: советы по выбору ингредиентов сегодня в 5:06

Как одна простая ошибка может испортить ваши куриные котлеты

Узнайте, как легко приготовить сочные котлеты из куриного филе. Этот простой рецепт станет находкой для вашего обеда или ужина!

Читать полностью » Как приготовить кекс на кефире: пошаговая инструкция сегодня в 4:51

Секретный ингредиент советских хозяек: почему кекс на кефире всегда получается идеальным

Нежный, воздушный и невероятно простой — кекс на кефире, который станет вашим любимым! Готовится за час, а исчезает за минуты. Попробуйте!

Читать полностью » Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров сегодня в 4:04

Секрет хруста: как обычный кунжут превращает печенье в шедевр

Приготовьте хрустящее песочное печенье с кунжутом всего за 25 минут! Этот простой и быстрый рецепт станет настоящей находкой для любителей сладкого.

Читать полностью » Как приготовить салат с кальмарами и сыром — пошаговая инструкция сегодня в 3:48

Как всего за 30 минут создать кулинарный шедевр, который станет звездой стола

Простой, но эффектный салат с кальмарами и сыром — готовится за 30 минут! Идеально подойдёт для ужина или праздничного стола.

Читать полностью » Как приготовить печенье бармак: пошаговая инструкция сегодня в 3:36

Аромат, который возвращает в бабушкину кухню: рецепт татарского бармака

Узнайте, как легко приготовить татарское печенье бармак в домашних условиях! Это рассыпчатое угощение с ореховой начинкой станет идеальным десертом для любого стола.

Читать полностью » Учёные: 40 г сушёного инжира в день снижают уровень холестерина на 12% сегодня в 3:12

Добавьте в рацион всего пару плодов — результат поражает даже врачей

Инжир и опунция — больше, чем просто экзотические плоды. Современные исследования подтверждают их влияние на сердце, кишечник и обмен веществ.

Читать полностью » Как приготовить медовый торт: пошаговая инструкция и советы по рецепту сегодня в 2:44

Неожиданное открытие: что скрывает классический медовый торт

Узнайте, как приготовить классический медовый торт с воздушным кремом! Нежный, ароматный и вкусный десерт, который покорит сердца всех сладкоежек.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Глубина 20 см и вилы: новая методика подготовки огорода к зиме
Еда

Салат Курица под кайфом: простой и быстрый рецепт от шеф-повара для домашнего приготовления
Авто и мото

"Газета.Ru": ресурс механики Nissan X-Trail достигает 250 тыс. км, автомата — до 200 тыс. км
Красота и здоровье

Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть связана с железодефицитной анемией
Еда

Диетологи: молочный десерт с желатином способствует укреплению костей
Питомцы

Породы собак, которые легко переносят мороз и снег: маламут, хаски и лайка
Садоводство

Марганцовка уничтожает споры грибков и продлевает хранение чеснока на 2–3 месяца
Дом

ТОП-7 лайфхаков для организации пространства на кухне: простые решения на каждый день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru