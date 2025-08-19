Торт, который удивит даже опытных кулинаров: что скрывают простые ингредиенты

Хотите приготовить десерт, который удивит своей простотой и вкусом? Торт из готовых бисквитных коржей со сгущенкой — идеальное решение для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать качеством. Этот рецепт подойдет даже начинающим кулинарам, а дети смогут помочь в приготовлении!

Ингредиенты

Готовые бисквитные коржи (400 г)

Нектарины (4 шт.)

Вишня (300 г)

Грецкие орехи (1 стакан)

Сгущенное молоко (1 банка)

Творог (200 г)

Сливочное масло (70 г)

Сметана (2 ст. л.)

Ванилин (на кончике ножа)

Пошаговое приготовление

Достаньте сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. Помойте фрукты, удалите косточки из вишни. Если вишня замороженная, дайте ей оттаять и слейте сок. Орехи помойте, просушите и слегка обжарьте на сухой сковороде. Измельчите их до нужного размера.

Взбейте творог с ванилином до однородной массы. Если творог сухой, добавьте немного сгущенки. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло, постепенно вливая сгущенку. Смешайте творожную и молочную массы до однородности. При необходимости добавьте сметану, чтобы снизить сладость.

На блюдо нанесите немного крема и выложите первый корж. Распределите крем, сверху выложите дольки нектарина и вишню. Повторите слои, накрывая коржами. Покройте верх и бока торта кремом, обсыпьте орехами. Дайте торту пропитаться при комнатной температуре 30 минут, затем уберите в холодильник на 2 часа или на ночь.

Советы