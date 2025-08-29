Салат, который согревает душу: откройте для себя уютные вкусы
Ищете быстрый, вкусный и сытный вариант для ужина или лёгкого перекуса? Этот салат станет вашим спасением! Сочетание сочных овощей, ароматной копчёной колбасы и хрустящих сухариков не оставит никого равнодушным. Его можно приготовить буквально за 20 минут — идеально, когда нет времени на сложные блюда, но хочется чего-то особенного.
Ингредиенты
- Копчёная колбаса — 120 г
- Свежий огурец — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Ржаные сухарики — 40 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление
Нарежьте колбасу, огурец, морковь и лук аккуратной соломкой. Сухарики лучше добавить в самом конце, чтобы они остались хрустящими. Обжарьте лук и морковь на растительном масле в течение 5 минут. Они должны остаться слегка хрустящими — так вкус будет интереснее.
Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте соль и перец. Учтите, что колбаса и майонез уже солёные — лучше недосолить. Аккуратно заправьте салат майонезом, перемешайте и попробуйте. При необходимости добавьте ещё специй.
Подавайте салат, выложив его горкой и украсив зеленью. Сухарики добавьте прямо перед подачей, чтобы они не размокли.
Небольшие советы
- Выбирайте мягкую копчёную колбасу, например сервелат.
- Сухарики можно купить готовые или сделать самостоятельно — и то, и то отлично подойдёт.
- Для заправки попробуйте домашний майонез — он сделает салат ещё вкуснее.
