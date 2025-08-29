Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с жареной морковью
Салат с жареной морковью
© freepik.com by chandlervid85 is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:03

Салат, который согревает душу: откройте для себя уютные вкусы

Приготовить салат с варёной колбасой, морковью и свежим огурцом: пошаговая инструкция

Ищете быстрый, вкусный и сытный вариант для ужина или лёгкого перекуса? Этот салат станет вашим спасением! Сочетание сочных овощей, ароматной копчёной колбасы и хрустящих сухариков не оставит никого равнодушным. Его можно приготовить буквально за 20 минут — идеально, когда нет времени на сложные блюда, но хочется чего-то особенного.

Ингредиенты

  • Копчёная колбаса — 120 г
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Ржаные сухарики — 40 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Нарежьте колбасу, огурец, морковь и лук аккуратной соломкой. Сухарики лучше добавить в самом конце, чтобы они остались хрустящими. Обжарьте лук и морковь на растительном масле в течение 5 минут. Они должны остаться слегка хрустящими — так вкус будет интереснее.

Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте соль и перец. Учтите, что колбаса и майонез уже солёные — лучше недосолить. Аккуратно заправьте салат майонезом, перемешайте и попробуйте. При необходимости добавьте ещё специй.

Подавайте салат, выложив его горкой и украсив зеленью. Сухарики добавьте прямо перед подачей, чтобы они не размокли.

Небольшие советы

  • Выбирайте мягкую копчёную колбасу, например сервелат.
  • Сухарики можно купить готовые или сделать самостоятельно — и то, и то отлично подойдёт.
  • Для заправки попробуйте домашний майонез — он сделает салат ещё вкуснее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как сделать салат Мужской каприз с говядиной: советы по приготовлению сегодня в 6:10

Наслаждение в каждом слое: как простой салат с говядиной покорил сердца гурманов

Узнайте, как быстро и легко приготовить сытный салат Мужской каприз с говядиной. Идеально подходит для любого стола! Рецепт, который не оставит равнодушным!

Читать полностью » Учёные: регулярный завтрак улучшает концентрацию и уменьшает усталость сегодня в 2:41

Тост с сыром и индейкой утром — этот эффект взбодрит вас на весь день

Завтрак — не просто привычка, а источник энергии и ясности ума. Что должно быть в идеальном меню и как правильно сочетать продукты?

Читать полностью » Курицу в медово-соевом соусе подают с дольками апельсина и зеленью сегодня в 2:34

Мед, соус и цитрусы: странное сочетание, которое создает идеальную гармонию вкуса

Узнайте, как приготовить курицу в медово-соевом соусе с апельсинами — блюдо, которое удивит вас своим вкусом и ароматом. Идеально для гурманов!

Читать полностью » Как приготовить салат с жареными шампиньонами и огурцами: пошаговая инструкция сегодня в 2:28

Вкус детства или гастрономическое открытие? Как салат с шампиньонами вызывает ностальгию

Салат с жареными шампиньонами, огурцами и яйцами — это быстрое и простое блюдо, которое украсит любой стол. Узнайте, как его легко приготовить!

Читать полностью » Врач Глистенкова рассказала, как по внешнему виду определить арбуз с нитратами сегодня в 2:16

Яркая корка — тёмная сторона: как нитраты превращают арбуз в яд

Не каждый арбуз полезен: врач объяснила, как по внешнему виду распознать опасный плод и почему разрезанные ягоды лучше обходить стороной.

Читать полностью » Мясной рулет с цуккини и лимонным соусом: рецепт праздничного ужина сегодня в 1:22

Нежный соус из яиц и лимона делает мясной рулет волшебным — проверено

Нежный рулет из говяжьего фарша и цуккини с яично-лимонным соусом: рецепт, который порадует и глаз, и вкус, превращая ужин в маленький праздник.

Читать полностью » Рецепт настойки из крыжовника на водке: технология приготовления от экспертов-винокуров сегодня в 1:22

Ошибка, которая делает напиток идеальным: почему для настойки нужен неспелый крыжовник

Узнайте, как легко приготовить домашнюю настойку из крыжовника на водке! Этот натуральный напиток порадует вас своим вкусом и ароматом без вредных добавок.

Читать полностью » Секреты приготовления теплого салата с курицей и сезонными овощами сегодня в 1:16

Теплое против холодного: как простой салат ломает все кулинарные правила

Насладитесь тёплым салатом с курицей, баклажанами и помидорами — ароматным, сытным и идеальным для осенних вечеров. Простой рецепт, море вкуса!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физическая активность у женщин снижается из-за ухода за волосами — JAMA Dermatology
Авто и мото

ГАИ напомнила о штрафе 500 рублей за нештатные багажники и другие доработки
Садоводство

Что делать, если град побил капусту: пошаговое руководство по восстановлению растений
Культура и шоу-бизнес

Тадао Андо построит Национальный музей Узбекистана в Ташкенте в 2028 году
Наука и технологии

Железо вместо платины: китайские учёные совершили прорыв в водородной энергетике
Наука и технологии

Учёные раскрыли генетические методы борьбы с исчезновением 70% видов животных
Садоводство

Искусственная трава или натуральный газон: что выбрать для двора по рекомендациям дизайнеров
Спорт и фитнес

Нейт Фелисиано: сильные грудные мышцы повышают эффективность жимовых упражнений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru