Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:49

Первые дни болезни решают всё: что упускают большинство людей

Иммунолог Ирина Ярцева: свежий воздух снижает риск заражения в первые дни болезни

Первые дни болезни — решающий этап, от которого зависит, как быстро организм справится с недугом. Именно в этот период важно поддержать иммунитет и создать условия, при которых восстановление пойдет гораздо быстрее. Простые действия, связанные с образом жизни, питанием и привычками, помогают не только легче перенести заболевание, но и сократить срок выздоровления. О них Pravda. Ru рассказала иммунолог Ирина Ярцева

Свежий воздух и защита от заражения

Чтобы не допустить распространения инфекции, важно проветривать помещение и избегать мест, где собирается много людей. Свежий воздух помогает снизить концентрацию вирусов и облегчает дыхание. Если кто-то из близких уже заболел, лучше выделить ему отдельное пространство и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

"В первую очередь важно проветривать помещения и избегать больших скоплений людей. Если кто-то в коллективе заболел, старайтесь изолировать его и обеспечить свежий воздух", — пояснила врач.

Роль сна и отдыха

Не менее важен полноценный сон. Когда человек недосыпает, иммунитет резко ослабевает, и организму становится сложнее бороться с инфекцией. Даже если болезнь протекает легко, стоит давать себе больше времени на отдых и не перегружать организм работой.

Хронический недосып напрямую влияет на уровень воспалительных процессов. Поэтому ложиться спать в одно и то же время и спать не менее семи часов подряд — одна из самых действенных профилактических мер.

Питание для крепкого иммунитета

Полноценный рацион в первые дни болезни играет ключевую роль. Белки помогают формировать антитела, жиры отвечают за усвоение витаминов, а сложные углеводы дают энергию для восстановления.

"Рацион должен включать белки — как животные, так и растительные, сложные углеводы и полезные жиры, например, авокадо и орехи. Простые углеводы, сладости и перекусы ослабляют иммунитет, поэтому их стоит ограничивать", — отметила иммунолог.

Сезонные овощи и фрукты становятся лучшими союзниками: они насыщают организм витаминами, поддерживают уровень антиоксидантов и ускоряют процессы регенерации. Особенно важен витамин С, который укрепляет защитные механизмы организма.

"Пейте достаточно воды, включайте в рацион сезонные фрукты и овощи — это источник витаминов, в частности витамина С. Рекомендуется около 400 граммов фруктов и овощей в день", — добавила Ярцева.

Почему важен водный баланс

Во время болезни организм теряет много жидкости. Повышенная температура, обильное потоотделение и дыхание через рот приводят к тому, что клетки испытывают дефицит влаги. Вода не только помогает выводить токсины, но и облегчает работу сердца, почек и печени, снижает риск осложнений.

Оптимально выпивать около двух литров воды в день, чередуя её с чаями на травах, морсами или компотами без сахара.

Дополнительные меры поддержки

Помимо сна и правильного питания, врачами отмечаются и другие простые меры:

  • регулярная влажная уборка, чтобы снизить количество пыли и аллергенов;
  • умеренная физическая активность, если нет температуры;
  • отказ от алкоголя и курения, которые сильно подавляют иммунную систему.

Также стоит помнить о том, что первые дни болезни — время, когда лучше отказаться от больших нагрузок, тренировок и стрессов. Чем спокойнее будет режим, тем быстрее организм справится.

Восстановление при простуде или вирусной инфекции во многом зависит от самого человека. Важно не только вовремя обращаться к врачу при осложнениях, но и поддерживать себя правильными привычками. Свежий воздух, качественный сон, сбалансированное питание и достаточное количество воды — базовые шаги, которые помогут быстрее вернуться к привычному ритму жизни.

