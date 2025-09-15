Чеснок, укроп и один пакет — огурцы превращаются в закуску за час

Огурцы можно замариновать не только в банках, но и прямо в пакете. Получается просто, быстро и невероятно вкусно. Всего за час, а иногда и за четверть часа, можно подать к столу хрустящие, ароматные овощи, которые станут отличным дополнением к мясным блюдам или лёгкой закуской сами по себе.

Огурцы за час: сухой маринад

В этом рецепте не используется вода — огурцы быстро просаливаются в сухом маринаде. Всё, что нужно сделать — перемешать овощи со специями и убрать в холодильник. Уже через час они готовы.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

4-5 зубчиков чеснока

1 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

2 ст. л. яблочного уксуса

3 ст. л. растительного масла

пучок укропа

Огурцы моют, срезают кончики и нарезают четвертинками. Затем добавляют чеснок, укроп, соль, сахар, масло и уксус. Всё это встряхивают прямо в пакете и оставляют на час в холодильнике.

"Битые" огурцы: хит сезона

Эти огурцы готовятся по необычному принципу: их слегка отбивают скалкой или молотком. Благодаря этому овощи лучше впитывают маринад и получаются особенно сочными.

Что понадобится:

1 кг огурцов

4 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. яблочного уксуса

1-2 зубчика чеснока

2 ч. л. семян кунжута

1 ч. л. кунжутного масла (по желанию)

Огурцы разрезают вдоль и слегка приминают. Потом их нарезают наискось крупными ломтиками, кладут обратно в пакет, добавляют соус, чеснок, кунжут и масло. После получаса в холодильнике получается готовая закуска.

Огурцы за 15 минут: экспресс-рецепт

Если времени совсем мало, выручит этот способ. Секрет в том, что огурцы режут тоньше — они быстрее маринуются.

Нужно взять:

1 кг небольших огурцов

пучок укропа

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. чёрного молотого перца

3-4 зубчика чеснока

Огурцы режут на четвертинки вдоль, добавляют измельчённый чеснок и укроп, приправляют солью и перцем. Пакет встряхивают и отправляют в холодильник всего на 15 минут. После этого можно наслаждаться свежей и пряной закуской.