Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малосольные огурцы
Малосольные огурцы
© freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Чеснок, укроп и один пакет — огурцы превращаются в закуску за час

Маринованные огурцы в пакете: экспресс-рецепты за 15 минут, 30 минут и час

Огурцы можно замариновать не только в банках, но и прямо в пакете. Получается просто, быстро и невероятно вкусно. Всего за час, а иногда и за четверть часа, можно подать к столу хрустящие, ароматные овощи, которые станут отличным дополнением к мясным блюдам или лёгкой закуской сами по себе.

Огурцы за час: сухой маринад

В этом рецепте не используется вода — огурцы быстро просаливаются в сухом маринаде. Всё, что нужно сделать — перемешать овощи со специями и убрать в холодильник. Уже через час они готовы.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 3 ст. л. растительного масла
  • пучок укропа

Огурцы моют, срезают кончики и нарезают четвертинками. Затем добавляют чеснок, укроп, соль, сахар, масло и уксус. Всё это встряхивают прямо в пакете и оставляют на час в холодильнике.

"Битые" огурцы: хит сезона

Эти огурцы готовятся по необычному принципу: их слегка отбивают скалкой или молотком. Благодаря этому овощи лучше впитывают маринад и получаются особенно сочными.

Что понадобится:

  • 1 кг огурцов
  • 4 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 2 ч. л. семян кунжута
  • 1 ч. л. кунжутного масла (по желанию)

Огурцы разрезают вдоль и слегка приминают. Потом их нарезают наискось крупными ломтиками, кладут обратно в пакет, добавляют соус, чеснок, кунжут и масло. После получаса в холодильнике получается готовая закуска.

Огурцы за 15 минут: экспресс-рецепт

Если времени совсем мало, выручит этот способ. Секрет в том, что огурцы режут тоньше — они быстрее маринуются.

Нужно взять:

  • 1 кг небольших огурцов
  • пучок укропа
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. чёрного молотого перца
  • 3-4 зубчика чеснока

Огурцы режут на четвертинки вдоль, добавляют измельчённый чеснок и укроп, приправляют солью и перцем. Пакет встряхивают и отправляют в холодильник всего на 15 минут. После этого можно наслаждаться свежей и пряной закуской.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить сальсу с фасолью, кукурузой и авокадо дома вчера в 2:16

Эта сальса из кукурузы и фасоли превращает обычный ужин в праздник

Яркая сальса с фасолью, кукурузой и авокадо превратит обычный ужин или вечеринку в праздник. Узнайте, как приготовить её всего за несколько минут.

Читать полностью » Салат с кальмарами и яйцами сохраняет текстуру благодаря свежим огурцам сегодня в 0:14

Низкокалорийный и питательный: салат, который поддержит фигуру без лишних усилий

Этот освежающий салат из кальмаров и огурцов готовится за минуты и удивит своей лёгкостью. Что скрывается за простым рецептом?

Читать полностью » Традиционная кухня предлагает чебуреки из свинины на растительном масле сегодня в 0:11

Свинина без хлопот: рецепт, который экономит время и деньги, делая чебуреки доступными для всех

Узнайте, как приготовить хрустящие чебуреки из свинины дома — простой рецепт с секретами сочности и аромата, который удивит вашу семью.

Читать полностью » Исследование Nature Communications: молочные продукты снижают риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 23:53

Жирное молоко снижает риск диабета? Учёные нашли неожиданный эффект

Долгие годы считалось, что цельная молочка вредит сердцу. Новые исследования показывают: всё не так однозначно. Разбираемся, что выбрать.

Читать полностью » Диетолог Антея Леви рассказала о пользе белковых завтраков с egg bites вчера в 22:49

Яйца, которые выглядят как маффины: завтрак в новом формате

Хотите быстрый и сытный завтрак без похода в кафе? Эти пять рецептов egg bites помогут зарядиться белком и энергией на весь день.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему заморозка не продлевает срок годности мяса вчера в 21:44

Убираете мясо в морозилку в последний день? Уже поздно

Многие уверены, что морозилка «перезапускает» срок годности мяса. Эксперты объясняют, почему это не так и как хранить продукты правильно.

Читать полностью » Эксперты объяснили, что за чёрная полоска на спинке креветки вчера в 20:39

Нужно ли убирать чёрную жилку на креветке: простое объяснение

Чёрная полоска на спине креветки — это её кишечник. Нужно ли его удалять и опасно ли есть креветку с «жилкой» — рассказывают эксперты.

Читать полностью » Спортивный диетолог Клэр Шоренстайн объяснила пользу пасты с клубникой и йогуртом вчера в 19:35

Макароны превращаются в десерт: любимый рецепт первой ракетки мира

Ига Швёнтек призналась в любви к пасте с клубникой и йогуртом. Диетолог объяснил, когда такое блюдо полезно и как его сделать ещё лучше.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные из Южной Кореи предложили заменить вырубку леса "солнечными деревьями"
Туризм

Капсульный гардероб облегчает подготовку к поездке с одним рюкзаком
Культура и шоу-бизнес

Фаррелл Уильямс провёл концерт на площади Святого Петра в Ватикане
Авто и мото

Вода в цилиндрах: управляющий директор FRANK AUTO предупредила о риске капитального ремонта
Спорт и фитнес

Эксперты назвали оптимальное сочетание мышечных групп для тренировки дельтовидных
Дом

Лимонный сок размягчает нагар в духовке и устраняет запах — специалисты по уборке
Красота и здоровье

В России готовят к испытаниям вакцину от лихорадки Западного Нила
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, как выполнять турецкий подъём и наклон с гирей без риска травм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet