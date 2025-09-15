Чеснок, укроп и один пакет — огурцы превращаются в закуску за час
Огурцы можно замариновать не только в банках, но и прямо в пакете. Получается просто, быстро и невероятно вкусно. Всего за час, а иногда и за четверть часа, можно подать к столу хрустящие, ароматные овощи, которые станут отличным дополнением к мясным блюдам или лёгкой закуской сами по себе.
Огурцы за час: сухой маринад
В этом рецепте не используется вода — огурцы быстро просаливаются в сухом маринаде. Всё, что нужно сделать — перемешать овощи со специями и убрать в холодильник. Уже через час они готовы.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 3 ст. л. растительного масла
- пучок укропа
Огурцы моют, срезают кончики и нарезают четвертинками. Затем добавляют чеснок, укроп, соль, сахар, масло и уксус. Всё это встряхивают прямо в пакете и оставляют на час в холодильнике.
"Битые" огурцы: хит сезона
Эти огурцы готовятся по необычному принципу: их слегка отбивают скалкой или молотком. Благодаря этому овощи лучше впитывают маринад и получаются особенно сочными.
Что понадобится:
- 1 кг огурцов
- 4 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 1-2 зубчика чеснока
- 2 ч. л. семян кунжута
- 1 ч. л. кунжутного масла (по желанию)
Огурцы разрезают вдоль и слегка приминают. Потом их нарезают наискось крупными ломтиками, кладут обратно в пакет, добавляют соус, чеснок, кунжут и масло. После получаса в холодильнике получается готовая закуска.
Огурцы за 15 минут: экспресс-рецепт
Если времени совсем мало, выручит этот способ. Секрет в том, что огурцы режут тоньше — они быстрее маринуются.
Нужно взять:
- 1 кг небольших огурцов
- пучок укропа
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. чёрного молотого перца
- 3-4 зубчика чеснока
Огурцы режут на четвертинки вдоль, добавляют измельчённый чеснок и укроп, приправляют солью и перцем. Пакет встряхивают и отправляют в холодильник всего на 15 минут. После этого можно наслаждаться свежей и пряной закуской.
