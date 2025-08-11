Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малосольные кабачки
Малосольные кабачки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:09

Хруст, аромат, восторг: как превратить простые овощи в кулинарный хит

Рецепт малосольных кабачков за 15 минут: пошаговая инструкция

Пикантная, освежающая закуска, которая покорит вас с первого кусочка. Молодые кабачки, чеснок, зелень и немного специй — вот и всё, что нужно для этого простого, но невероятно вкусного блюда.

Ингредиенты

  • Кабачки (или цукини) — 600 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Лимонный сок (или яблочный уксус) — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Петрушка (или другая зелень) — 30 г
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Тщательно промойте их, срежьте хвостики. Если кожица жёсткая, очистите её. Нарежьте тонкими кружочками — так они лучше промаринуются. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Петрушку нарежьте крупно или оставьте целыми веточками.

Выложите кабачки, чеснок и зелень в плотный пакет. Добавьте соль, сахар, перец и заправьте лимонным соком с маслом. Хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались. Оставьте в холодильнике на 15 минут (или дольше, если хотите более насыщенный вкус).

Идеальная закуска к мясу, рыбе или просто как лёгкий перекус. Украсьте дольками лимона и свежей зеленью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Марта Стюарт показала, как приготовить томатный соус с мятой и лимоном сегодня в 0:27

Ложка этой зелени в томатный соус — и вкус баранины становится ресторанным

Свежий томатно-мятный соус от Марты Стюарт способен превратить привычные мясные блюда в яркое кулинарное открытие и добавить свежести на праздничный стол.

Читать полностью » Кулинары рассказали, как правильно использовать лавровый лист в блюдах вчера в 15:12

Лавровый лист в супе — лишь вершина айсберга: вот, что он умеет на кухне

Один листок способен изменить вкус супа или тушёнки. Разбираем, как правильно использовать лавровый лист, чтобы он работал на максимум аромата.

Читать полностью » Рецепт салата из красной фасоли с морковью и сухариками: пошаговый способ приготовления вчера в 14:52

Бюджетный и сытный: как накормить семью вкусно и без лишних затрат

Этот салат удивит вас сочетанием простоты и насыщенного вкуса. Красная фасоль, морковь, хрустящие сухарики — идеально для будней и праздников!

Читать полностью » Как заморозить укроп, чтобы он зимой остался свежим и ароматным вчера в 14:05

Замораживаю укроп по-новому — зимой пахнет и хрустит, как с грядки

Заморозка укропа — простой способ заготовки. 3 ошибки превращают его в неаппетитную массу! Узнайте, как правильно замораживать укроп, чтобы сохранить пользу.

Читать полностью » Запечённая грудка индейки сохраняет больше белка, чем жареная вчера в 14:01

Секреты запечённой индейки: что скрывает простое блюдо

Грудка индейки в духовке — сочная, ароматная и простая в приготовлении! Узнайте секрет идеального маринада и получите мясо, которое тает во рту.

Читать полностью » Рецепт приготовления карпа на мангале: пошаговая инструкция вчера в 13:59

От маринада до углей: как обычный карп превращается в праздничное блюдо

Узнайте, как приготовить карпа на мангале с ароматным маринадом! Этот простой рецепт станет звездой вашего стола и порадует друзей и семью.

Читать полностью » Бананы в шоколаде: рецепт и калорийность вчера в 13:46

Вкус детства: как бананы в шоколаде вернут вас в беззаботные дни

Хотите удивить близких вкусным десертом без лишних усилий? Бананы в шоколаде — просто, быстро и очень аппетитно! Готовится за 20 минут, а восторга хватит надолго.

Читать полностью » Как приготовить торт без выпечки с печеньем савоярди и клубникой: пошаговый рецепт вчера в 12:56

Без духовки и лишних хлопот: десерт, который спасает в любой ситуации

Лёгкий торт из печенья савоярди с клубникой — идеальный десерт без выпечки! Готовится за час, выглядит эффектно и нравится всем. Попробуйте!

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с кириешками, фасолью и колбасой: пошаговый рецепт
Спорт и фитнес

Американская психологическая ассоциация назвала влияние спорта на психическое здоровье
Наука и технологии

Учёные IBM и Moderna предсказали структуру самой длинной мРНК на квантовом компьютере
Красота и здоровье

В Люберцах начали применять биорезонансную терапию для лечения хронической боли
Еда

Рецепт салата из моркови, сыра и яйца от шеф-повара
Еда

Как правильно приготовить клюкву с медом для здоровья
Авто и мото

ADAC: батарея Volkswagen ID.3 сохранила 91% ёмкости после 160 тыс. км пробега
Туризм

Сувениры из Сочи: изделия из самшита, чача и краснополянская косметика
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru