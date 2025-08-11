Хруст, аромат, восторг: как превратить простые овощи в кулинарный хит
Пикантная, освежающая закуска, которая покорит вас с первого кусочка. Молодые кабачки, чеснок, зелень и немного специй — вот и всё, что нужно для этого простого, но невероятно вкусного блюда.
Ингредиенты
- Кабачки (или цукини) — 600 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Лимонный сок (или яблочный уксус) — 3 ст. л.
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Петрушка (или другая зелень) — 30 г
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Чёрный перец — по вкусу
Как приготовить
Тщательно промойте их, срежьте хвостики. Если кожица жёсткая, очистите её. Нарежьте тонкими кружочками — так они лучше промаринуются. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Петрушку нарежьте крупно или оставьте целыми веточками.
Выложите кабачки, чеснок и зелень в плотный пакет. Добавьте соль, сахар, перец и заправьте лимонным соком с маслом. Хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались. Оставьте в холодильнике на 15 минут (или дольше, если хотите более насыщенный вкус).
Идеальная закуска к мясу, рыбе или просто как лёгкий перекус. Украсьте дольками лимона и свежей зеленью.
