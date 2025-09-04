Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малосольные огурцы
Малосольные огурцы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:08

Малосольные огурцы, которые невозможно хранить: исчезают быстрее, чем вы их солите

Малосольные огурцы без рассола: кулинары назвали рецепт быстрого засола в пакете

Хрустящие, ароматные и ярко-зелёные — именно такими должны быть настоящие малосольные огурцы. Их секрет в том, что готовятся они без рассола: быстро, просто и всегда удачно. Уже через пару часов после засолки такие огурчики становятся отменной закуской к обеду или ужину, а ещё отличным дополнением к шашлыкам или пикнику.

Почему этот способ удобен

Главное преимущество метода — скорость. Не нужно варить рассол и ждать несколько дней. Достаточно с утра подготовить огурцы, и к обеду они уже будут готовы. Такой вариант особенно хорош на даче: свежесорванные овощи можно сразу пустить в дело.

Подготовка огурцов

Для засолки подойдут молодые, упругие огурчики с пупырышками и чёрными шипиками. Их достаточно промыть и срезать кончики. Если овощи попались плотные или слегка переросшие, есть два варианта:

  1. Замочить в холодной воде на 20-60 минут.

  2. Обдать кипятком — буквально плеснуть горячую воду и сразу слить.

Эти приёмы помогают смягчить кожицу, чтобы специи быстрее проникали внутрь.

В чём солить

Самый удобный способ — использовать обычный полиэтиленовый пакет или зип-лок. В пакет кладут укроп (лучше зонтики со стеблями), чеснок и при желании — листья смородины, вишни, мяту, эстрагон или кусочки корня хрена. Некоторые хозяйки добавляют даже лавровый лист.

Маленькая тонкость

Свежий укроп даёт яркий аромат, но такие огурцы долго не хранятся. Уже через пару дней они теряют вкус. Если хочется, чтобы заготовка простояла 3-5 дней, лучше использовать именно сухие зонтики.

Как солить

  1. Выложить в пакет овощи и специи.

  2. Добавить соль и сахар (по желанию).

  3. Завязать пакет, слегка встряхнуть и помять руками.

  4. Отправить в холодильник минимум на час.

Через 4-5 часов вкус уже будет ярким и насыщенным, а к вечеру получатся настоящие малосольные огурцы.

Сахар — добавлять или нет?

Он делает вкус мягче и пикантнее, особенно у суточных огурчиков. Но есть нюанс: если вы хотите хранить заготовку дольше трёх дней, лучше сахар не использовать — овощи быстрее размягчаются.

Сколько хранятся

В холодильнике огурцы могут пролежать до недели, но со временем становятся мягче. Хотя, как показывает практика, долго они всё равно не задерживаются: исчезают с тарелки моментально.

Ингредиенты

  • огурцы — 1 кг;
  • соль — 1-1,5 ст. л. (по вкусу);
  • сахар — 1 ч. л. (по желанию);
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • укроп (зонтики или свежий);
  • по вкусу: листья вишни, смородины, мята, эстрагон, корень хрена.

Этот простой способ — настоящая находка для тех, кто ценит вкус и не хочет ждать. Малосольные огурчики без рассола получаются удивительно хрустящими и ароматными, а готовятся практически сами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запекание свинины с картофелем в духовке сохраняет насыщенный вкус и аромат сегодня в 13:36

Свинина в духовке: контраст между серыми буднями и золотистой корочкой, которая всех удивит

Представьте сочную свинину с овощами в духовке — просто и вкусно! Рецепт для ужина: мясо, картофель, запекание без хлопот. Что получится?

Читать полностью » Повара готовят гнезда с фаршем в духовке с грибами сегодня в 12:48

Гнезда с фаршем без усилий: почему все выбирают этот быстрый способ сэкономить время

Гнезда с фаршем и грибами в духовке — простое и сытное блюдо для любого случая. Узнайте, как приготовить сочную начинку с творожным сыром и сделать мясо нежным и ароматным!

Читать полностью » Шеф-повар рекомендует салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой для повседневного меню сегодня в 12:33

Вкус, который обманет ожидания: почему этот салат стал хитом на столах

Простой и вкусный салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой — идеальное блюдо для любого застолья. Узнайте, как быстро приготовить сытный и свежий салат из доступных продуктов!

Читать полностью » Кулинарный эксперт: креветки варятся в панцире из замороженного сырья для раскрытия аромата сегодня в 11:46

От льда к роскоши: варка королевских креветок, где замороженное бьёт свежее по вкусу

Узнайте, как сварить королевские креветки замороженные в панцире, чтобы они были нежными и ароматными. Простой рецепт с секретами для идеальной закуски или ингредиента блюд.

Читать полностью » Рецепт Имам Баялды на зиму готовится с соблюдением армянских традиций сегодня в 11:30

Легкая заготовка на зиму: армянский рецепт, который экономит время и силы

Узнайте, как овощи становятся настоящим кулинарным шедевром на зиму! Имам Баялды по-армянски: аромат, простота и вкус. Ключевые слова: овощи, зимние заготовки, армянская кухня.

Читать полностью » Эксперт разработал метод приготовления пирога из печенья с творогом и заварным кремом сегодня в 10:42

Экономия времени и денег: пирог, который готовится из доступных продуктов

Пирог из печенья с нежной творожно-сливочной начинкой — простой рецепт с пошаговыми советами. Узнайте, как приготовить хрустящую основу и воздушный крем для идеального десерта!

Читать полностью » Шеф-повар поделился способом приготовления куриных крылышек в духовке с чесноком сегодня в 10:24

Хрустящие и сочные крылья одновременно: как добиться невозможного в духовке

Хрустящие куриные крылышки в духовке с пикантным соусом — простая идея для вкусной закуски. Узнайте рецепт, который удивит гостей и семью!

Читать полностью » Кулинарные эксперты используют яичные блинчики в салате для насыщенного вкуса сегодня в 9:39

Блинчики в салате: парадокс, где яйца становятся звездой вечера

Оригинальный салат "Загадка для гостей" с яичными блинчиками — простое, но эффектное блюдо из обычных продуктов, которое вызовет восторг и любопытство у всех за столом.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сиквел "Супермена" получил название "Человек завтрашнего дня" и выйдет в июле 2027 года — Джеймс Ганн
Культура и шоу-бизнес

Михаил Ефремов вернулся на сцену в театре "Мастерская 12" Никиты Михалкова
Садоводство

Как восстановить газон после надземного бассейна: пошаговая инструкция от экспертов
Авто и мото

Национальный автомобильный союз предупредил водителей об иллюзии безопасности автопилота
Спорт и фитнес

Сколько шагов в день нужно для здоровья объяснили врачи
Наука и технологии

Палеонтологи нашли новый вид мечехвоста после 80 миллионов лет исчезновения
ЮФО

Засуха в Крыму снизила урожайность зерна на 15%
Красота и здоровье

Учёные из Университета Эксетера доказали, что сок свёклы снижает давление у пожилых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet