Малосольные огурцы, которые невозможно хранить: исчезают быстрее, чем вы их солите

Хрустящие, ароматные и ярко-зелёные — именно такими должны быть настоящие малосольные огурцы. Их секрет в том, что готовятся они без рассола: быстро, просто и всегда удачно. Уже через пару часов после засолки такие огурчики становятся отменной закуской к обеду или ужину, а ещё отличным дополнением к шашлыкам или пикнику.

Почему этот способ удобен

Главное преимущество метода — скорость. Не нужно варить рассол и ждать несколько дней. Достаточно с утра подготовить огурцы, и к обеду они уже будут готовы. Такой вариант особенно хорош на даче: свежесорванные овощи можно сразу пустить в дело.

Подготовка огурцов

Для засолки подойдут молодые, упругие огурчики с пупырышками и чёрными шипиками. Их достаточно промыть и срезать кончики. Если овощи попались плотные или слегка переросшие, есть два варианта:

Замочить в холодной воде на 20-60 минут. Обдать кипятком — буквально плеснуть горячую воду и сразу слить.

Эти приёмы помогают смягчить кожицу, чтобы специи быстрее проникали внутрь.

В чём солить

Самый удобный способ — использовать обычный полиэтиленовый пакет или зип-лок. В пакет кладут укроп (лучше зонтики со стеблями), чеснок и при желании — листья смородины, вишни, мяту, эстрагон или кусочки корня хрена. Некоторые хозяйки добавляют даже лавровый лист.

Маленькая тонкость

Свежий укроп даёт яркий аромат, но такие огурцы долго не хранятся. Уже через пару дней они теряют вкус. Если хочется, чтобы заготовка простояла 3-5 дней, лучше использовать именно сухие зонтики.

Как солить

Выложить в пакет овощи и специи. Добавить соль и сахар (по желанию). Завязать пакет, слегка встряхнуть и помять руками. Отправить в холодильник минимум на час.

Через 4-5 часов вкус уже будет ярким и насыщенным, а к вечеру получатся настоящие малосольные огурцы.

Сахар — добавлять или нет?

Он делает вкус мягче и пикантнее, особенно у суточных огурчиков. Но есть нюанс: если вы хотите хранить заготовку дольше трёх дней, лучше сахар не использовать — овощи быстрее размягчаются.

Сколько хранятся

В холодильнике огурцы могут пролежать до недели, но со временем становятся мягче. Хотя, как показывает практика, долго они всё равно не задерживаются: исчезают с тарелки моментально.

Ингредиенты

огурцы — 1 кг;

соль — 1-1,5 ст. л. (по вкусу);

сахар — 1 ч. л. (по желанию);

чеснок — 3-4 зубчика;

укроп (зонтики или свежий);

по вкусу: листья вишни, смородины, мята, эстрагон, корень хрена.

Этот простой способ — настоящая находка для тех, кто ценит вкус и не хочет ждать. Малосольные огурчики без рассола получаются удивительно хрустящими и ароматными, а готовятся практически сами.