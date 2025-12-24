Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Макияж
Макияж
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:27

Быстро и аккуратно — не случайность: что должно быть в шкафу на экстренный выход

Отсутствие вещей на выход мешает быстрому образу — Купцова

Срочный выход из дома нередко превращается в стресс, особенно если нужно выглядеть аккуратно и уместно, а времени катастрофически мало. Однако, по мнению тренера по первому впечатлению Люси Купцовой, даже в таких условиях можно собрать достойный образ — при одном важном условии: если гардероб продуман заранее. Об этом эксперт рассказала в беседе с EcoSever, подчеркнув, что экспромт здесь работает плохо.

Почему "пять минут" — это иллюзия без подготовки

Купцова обращает внимание, что сама идея быстро собраться за пять минут часто вводит в заблуждение. Без заранее подготовленных решений даже четверть часа может оказаться недостаточной. Главная ошибка — отсутствие в шкафу универсальных вещей, которые подходят "на выход" и легко сочетаются между собой.

По словам эксперта, если гардероб состоит преимущественно из спортивной или домашней одежды, рассчитывать на быстрый и при этом достойный образ не приходится. Напротив, наличие базовых элементов — брюк, рубашек, лаконичных платьев — существенно упрощает задачу.

"В гардеробе должны быть вещи на выход. Если гардероб предполагает наличие брюк, рубашек, платьев, тогда быстро собраться можно при наличии пятнадцати минут свободного времени. Если в шкафу одни спортивные штаны, тут как бы не получится хорошо выглядеть", — пояснила Купцова.

Универсальная формула быстрого образа

В экстренной ситуации, отмечает тренер, лучше всего работают простые и понятные комбинации. Например, базовые брюки, нейтральный свитер или топ и один выразительный акцент. Это может быть крупное украшение, серьги или аксессуар, который сразу "собирает" образ и делает его осмысленным.

Важно, чтобы такие комплекты были заранее продуманы и находились под рукой. Тогда не нужно тратить время на сомнения и примерки — решение принимается автоматически, а внешний вид остается уверенным и спокойным.

Минимальный макияж без лишнего стресса

Отдельно Купцова остановилась на теме макияжа. По ее словам, попытки сделать полноценный мейкап за пять минут чаще всего заканчиваются разочарованием и дополнительным стрессом. Гораздо эффективнее ограничиться минимальными, но работающими приемами.

Эксперт советует сосредоточиться на одном-двух шагах, которые дают эффект свежести. В первую очередь — ресницы. Даже один слой туши способен визуально "разбудить" лицо. В качестве универсального средства Купцова рекомендует жидкие румяна.

"Если выбирать акцент именно на лице, я бы ресницы накрасила. Можно взять жидкие румяна, нанести на щеки. Эти же румяна нанести на губы и на веки как тени. Тогда получится свежий макияж. Это делается именно с жидкими румянами", — пояснила специалист.

Такой подход экономит время, не требует сложных техник и при этом создает цельный, ухоженный образ.

Главное правило быстрого выхода

Подводя итог, эксперт подчеркнула: секрет быстрого и достойного выхода из дома — не в скорости, а в системе. Продуманный гардероб, понятные сочетания и минимальный набор "спасательных" средств позволяют выглядеть уверенно даже в условиях жесткого цейтнота. Без этой базы никакие пять минут не спасут ситуацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алкоголь с жирной пищей перегружает печень на праздниках — советы Екатерины Кашух сегодня в 13:35
Алкоголь с жирной пищей — больше не беру это на Новый год: вот как я избавилась от тяжести в животе

Как избежать перегрузки пищеварения на новогодних застольях: гастроэнтеролог Екатерина Кашух дала полезные советы, чтобы праздник не стал испытанием для организма.

Читать полностью » Пациенты оценили медицину регионов России в 2025 году — аналитики сегодня в 12:41
Пациенты вынесли вердикт: рейтинг медпомощи резко обнажил региональные провалы

Более миллиона отзывов пациентов показали, как россияне оценивают медицину в регионах и почему частные клиники по-прежнему выигрывают в доверии.

Читать полностью » Золото, металлик и кошачий глаз стали трендами Нового года — нейл-мастера сегодня в 9:18
Выбрала этот маникюр к Новому году — и праздничное настроение появилось сразу

От золота и красного до нюда и металлика — самые актуальные идеи новогоднего маникюра 2026 года, которые помогут завершить праздничный образ без лишней суеты.

Читать полностью » Бактерии кишечной палочки выявлены в лососевой икре пяти брендов — Роскачество сегодня в 7:23
Новогодний символ с тенью: какие тайны вскрыла проверка лососевой икры

Роскачество выявило кишечную палочку в икре сразу нескольких популярных брендов. Патогены не обнаружены, но вопросы к качеству остались.

Читать полностью » Растушёвка выше складки делает опущенные веки визуально выше сегодня в 5:24
Тени на опущенных веках "исчезают" не случайно: одна ошибка портит весь макияж

Опущенные веки не мешают выразительному макияжу: праймер, тени выше складки и растушёвка вверх делают взгляд более открытым и свежим без сложных приёмов.

Читать полностью » Фруктоза повысила чувствительность иммунных клеток к бактериям — Redox Biology сегодня в 1:38
Сладкий напиток бьёт по защите организма: безобидная привычка включает тревожный режим

Может ли один сладкий напиток повлиять на иммунитет и усилить воспаление? Учёные объяснили, как фруктоза меняет реакцию организма.

Читать полностью » Кардиолог предупредил об опасности болей после физической нагрузки — Крулёв вчера в 20:27
Игнорировал странные ощущения после нагрузки — теперь понимаю, чем это было опасно

Изжога, жжение и странные боли могут быть сигналами сердца. Кардиолог объяснил, какие симптомы опасно игнорировать и почему они часто вводят в заблуждение.

Читать полностью » Последствия гриппа опаснее самой болезни — вирусолог Зверев вчера в 17:11
Считали последствием гриппа, а ошиблись: что на самом деле бьет по зрению

Вирусолог Виталий Зверев объяснил NewsInfo может ли грипп вызывать проблемы со зрением и чем это чаще всего объясняется.

Читать полностью »

Новости
Россия
Выпуск мебели в России сохраняется на уровне 103 млн единиц — Шестаков
Авто и мото
Низкие обороты вредны для двигателя в городе — автоэксперт
Питомцы
65% владельцев собак используют лакомства как поощрение — Global Pets
Происшествия
Медведь утащил ученика из школьного кабинета на севере Индии — The Star
Общество
Синдром отложенной жизни заставляет ждать идеальный момент — психолог Пузырев
Мир
В Китае с 1 января ужесточили наказание за секстинг в личных чатах — власти КНР
Общество
Немкин назвал второй пакет мер против мошенников стратегией цифровой безопасности
Садоводство
Лунный календарь помогает организовать работу в саду, а не предсказывает урожай — ТУТ НОВОСТИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet