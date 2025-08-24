Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:05

Это блюдо пахнет детством и русской печью. Но его источник вас шокирует

Рецепт горшочков со свининой и овощами в микроволновке за 20 минут

Что может быть лучше сытного, ароматного домашнего ужина, который готовится практически сам и всего за 20 минут? Это не фантастика, а реальность с обычной микроволновой печью. Забудьте о долгом тушении в духовке — мы предлагаем вам быстрый и беспроигрышный рецепт мяса с овощами в горшочках, который станет вашим кулинарным спасением в условиях вечной нехватки времени.

Это блюдо удивит вас своей простотой и глубиной вкуса. Превосходит все ожидания! Просто и так восхитительно вкусно! Горшочки в микроволновке — это спасение для быстрого ужина. Понадобятся только самые доступные продукты. По желанию в блюдо можно добавить грибы, перец или кабачки.

Что нам понадобится

Для приготовления этого незамысловатого, но очень вкусного блюда вам потребуются самые простые ингредиенты, которые наверняка есть у вас под рукой.

  • Свинина (без костей): 400 г — выбирайте куски с минимальным количеством жира.
  • Картофель: 4 средние штуки.
  • Лук репчатый: 1 головка.
  • Морковь: 1 штука.
  • Масло растительное: 3 столовые ложки.
  • Соль, специи (чёрный перец, сушёные травы): по вашему вкусу.

Пошаговое приготовление

Шаг 1: Подготовка мяса

Возьмите свинину, промойте её и тщательно обсушите бумажными полотенцами — это поможет избавиться от лишней влаги. Затем нарежьте мясо на некрупные, удобные для еды кусочки.
Важный совет: "Режьте мясо поперёк волокон, так мясо будет более мягким".

Шаг 2: Нарезка овощей

Теперь займёмся овощами. Очистите лук и морковь. Лук мелко нашинкуйте, а морковь можно натереть на крупной тёрке или нарезать тонкими брусочками — как вам больше нравится. Отправьте нарезанные овощи в миску к мясу.

Шаг 3: Подготовка картофеля

Картофель предварительно помойте, очистите от кожуры и снова ополосните. Нарежьте его небольшими кубиками или брусочками, чтобы он приготовился быстро и равномерно. Добавьте картофель к остальным ингредиентам.

Шаг 4: Сборка и заправка

В общую миску с мясом и овощами добавьте растительное масло, соль и ваши любимые специи. Не жалейте душистых трав — они создадут тот самый неповторимый аромат домашнего блюда.

Все ингредиенты тщательно перемешайте между собой, чтобы специи и масло равномерно распределились по мясу и овощам.

Шаг 5: Раскладываем по горшочкам

Возьмите керамические горшочки и равномерно распределите в них приготовленную смесь. Масло не даст продуктам прилипнуть к стенкам.

Шаг 6: Первый этап готовки

Закройте горшочки крышками и отправьте их в микроволновую печь. Готовьте на средней мощности примерно 10 минут.
Помните: "все микроволновки работают неодинаково, поэтому время указано приблизительное".

Шаг 7: Перемешивание и финальная готовка

Достаньте горшочки (они будут горячими!), аккуратно перемешайте их содержимое. Вы увидите, что мясо и овощи уже начали выделять сок. Именно в этом соке они и будут тушиться дальше. Верните горшочки в микроволновку ещё на 10 минут.

Шаг 8: Проверяем готовность

Проверьте блюдо вилкой: картошка должна легко протыкаться, а мясо — быть мягким. Если потребуется, поставьте ещё на 5 минут. Готовое блюдо можно подавать прямо в горшочках или выложить на тарелку.

Интересный факт: исторически глиняные горшки были одним из первых кухонных сосудов человечества. Томление в них при низкой температуре позволяет максимально раскрыть вкус каждого ингредиента и сохранить все соки и питательные вещества. Современные керамические горшочки идеально адаптированы для использования в микроволновых печах, что позволяет добиться похожего эффекта в разы быстрее.

