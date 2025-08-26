Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Скумбрия и сардины с лимоном
Скумбрия и сардины с лимоном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:27

Уникальный рецепт скумбрии без рассола: готовьте как профессионал за считанные минуты

Рецепт быстрой засолки скумбрии без рассола: готовим за один день

Задумывались ли вы, как быстро и вкусно засолить скумбрию дома? Этот простой рецепт позволит вам насладиться ароматной рыбой без лишних хлопот. Секрет в использовании кориандра и лаврового листа, которые придают рыбе неповторимый вкус.

Ингредиенты

  • Скумбрия — 2 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль — 3 ст. ложки
  • Молотый кориандр — 1 ч. ложка
  • Сахар — 1 ч. ложка
  • Чёрный молотый перец — 1 ч. ложка

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Скумбрию можно использовать как свежую, так и замороженную. Если вы выбрали замороженную, разморозьте её на нижней полке холодильника. Для более насыщенного аромата добавьте больше лаврового листа. Мы покажем, как засолить как целую рыбу, так и нарезанную.

Выпотрошите скумбрию, удалите плавники и жабры. Тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Одна рыба останется целой, а вторую нарежьте на кусочки толщиной 3-4 см. Решать, оставлять ли голову, вам.

В небольшой мисочке смешайте кориандр, чёрный перец, сахар и соль. Целую скумбрию выложите на лист пергамента. Натрите её внутри и снаружи частью приготовленной смеси специй. В брюшко вложите лавровый лист.

Нарезанную скумбрию выложите на другой лист пергамента и посыпьте оставшимися специями. Лавровый лист поломайте на кусочки и добавьте к рыбе. Обе рыбки заверните в пергамент и положите на тарелку. Уберите в холодильник на 20-24 часа.

Соленая скумбрия готова! Перед подачей уберите лишнюю соль.

