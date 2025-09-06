Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Дом превращается в спортзал: 6 упражнений, которые работают лучше тренажеров

Врачи рассказали, как выполнять планку и отжимания дома

Провести весь день дома — для многих это стало привычной реальностью. Но даже если стены квартиры заменили привычные маршруты, это не значит, что стоит забыть о движении. В плотном графике работы, семьи и бытовых дел важно найти хотя бы несколько минут для тела — и сделать простую, но эффективную разминку прямо в гостиной.

Упражнения, которые не требуют зала

Отжимания

Классика, проверенная временем. Отжимания задействуют руки, плечи, грудные мышцы и пресс. При правильной технике они становятся полноценной тренировкой на всё тело. Для разнообразия можно попробовать варианты — отжимания на одной руке или с узкой постановкой ладоней.

Планка

Несмотря на внешнюю простоту, планка отлично укрепляет мышцы кора. Если удерживать положение сложно, начните с варианта с опорой на колени или делайте короткие десятисекундные подходы. Для усложнения попробуйте поочередно поднимать ноги, оставаясь в планке.

Приседания у стены

Просто прислонитесь спиной к стене и согните колени так, словно сидите на воображаемом стуле. Держите позу от 30 секунд до минуты, после чего немного отдохните. Сделайте 4-5 повторов. Это упражнение отлично прокачивает ноги и мышцы кора.

Приседания с опорой на стул

Сядьте на край стула и приподнимитесь на несколько сантиметров, словно замерли на полпути к вставанию. Руки можно вытянуть вперёд для равновесия. Задержитесь на 30-60 секунд и повторите пять раз.

Подъёмы на носки

Встаньте прямо, при необходимости возьмитесь за спинку стула для устойчивости. Поднимитесь на носки и медленно опуститесь. Сделайте три подхода по десять повторений — упражнение укрепляет икры и улучшает кровообращение.

Поза "Кобры"

Лягте на живот, положите ладони под плечи и аккуратно выпрямите руки, приподнимая грудь. Локти не выпрямляйте до конца, плечи держите расслабленными. Сохраняйте положение несколько секунд и опуститесь. Повторите 3-5 раз. Это упражнение растягивает мышцы живота и улучшает осанку.

Лёгкое кардио дома

Если хочется добавить движения в течение дня, подойдут самые простые способы:
• пройдитесь по квартире несколько раз подряд;
• пройдите быстрым шагом по двору или вдоль подъезда;
• маршируйте на месте под любимую музыку;
• делайте прыжки "звёздочка" между рабочими звонками;
• вспомните хулахуп — это не только весело, но и эффективно;
• превратите уборку в тренировку: пылесосьте и мойте полы в танце.

Главное правило — двигаться в удовольствие и прислушиваться к телу. Если какое-то упражнение вызывает боль, его лучше прекратить или изменить технику. А перед началом новой тренировки полезно проконсультироваться с врачом.

