Плетеная корзина в современном интерьере
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:29

10 минут на чистоту: как навести порядок и сделать дом уютным за пару минут

Создайте уют за 10 минут: простые советы по уборке для занятых людей

Иногда кажется, что для порядка в доме нужно выделить полдня и сделать полный порядок, но на самом деле достаточно всего 10 минут, чтобы сделать пространство легче и комфортнее. Вот 5 простых вещей, которые можно прибрать за 10 минут и почувствовать, как дом наполнился уютом.

1. Поверхность стола или кухни — убрать горизонталь
Горизонтальные поверхности, такие как рабочий стол или кухонный стол, создают ощущение хаоса, если на них скапливаются вещи. Они бросаются в глаза чаще всего и занимают много внимания.

Что можно сделать за 10 минут:

  • Уберите грязную посуду.
  • Выкиньте мусор и ненужные бумажки.
  • Разместите вещи по местам.
  • Протрите поверхность влажной тряпкой.

После этого пространство освежается, и появляется ощущение простора и покоя.

2. Открытые полки и подоконники — навести "спокойствие глазу"
Открытые полки и подоконники часто становятся местом для случайных предметов, которые там ненадолго "жили". Это может создавать визуальный шум и усталость.

Что можно сделать за 10 минут:

  • Уберите лишние предметы, которые здесь не должны быть.
  • Расставьте оставшиеся вещи немного свободнее.
  • Протрите пыль.
  • Оставьте пару акцентов, например, любимую книгу или свечу.

Эти простые действия дадут ощущение легкости и гармонии.

3. Сумка или уголок у входа — прибрать "точку входа"
Место у двери — это первое, что видите, заходя домой. Если здесь хаос, то и ощущение от входа в дом будет негативным.

Что можно сделать за 10 минут:

  • Разберите сумку: уберите мусор и лишние вещи.
  • Сложите обувь аккуратно или уберите сезонную в коробку.
  • Протрите зеркало или полку.
  • Уберите одежду, которая валяется на стуле.

Когда здесь порядок, ощущение уюта и комфорта приходит сразу.

4. Одна зона в ванной — маленький оазис порядка
Ванная комната — это место, где мы начинаем и заканчиваем день. Если здесь царит хаос, это влияет на настроение.

Что можно сделать за 10 минут:

  • Протрите раковину и смеситель.
  • Уберите пустые флаконы и выровняйте нужные.
  • Поменяйте полотенце на свежее.
  • Поставьте что-то приятное — например, свечу или баночку с солью.

Этот небольшой ритуал превращает ванную в уютный уголок для отдыха.

5. Место, на которое постоянно падает взгляд
У каждого дома есть такие зоны, на которые взгляд падает постоянно — например, прикроватная тумбочка или кофейный столик. Порядок здесь помогает снизить внутреннее напряжение.

Что можно сделать за 10 минут:

  • Уберите пыль и ненужные предметы.
  • Сложите вещи аккуратно.
  • Добавьте небольшой акцент — свечу или растение.

Это простое действие помогает создать спокойную атмосферу.

