Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пирожки
Пирожки
© Design by Freepick by Freepik is licensed under Public Domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:36

Пересыпали муку — получите резиновое тесто вместо нежного: вот как приготовить пышные пирожки

Тесто для пирожков: отдых 15–20 минут делает его более эластичным

Когда времени совсем мало, а хочется чего-то домашнего и вкусного, на помощь приходят быстрые пирожки. Готовятся они без дрожжей, поэтому не нужно ждать, пока поднимется тесто. Всё просто: замесили, раскатали, нафаршировали — и уже можно жарить.

Универсальность рецепта

Эти пирожки — настоящая находка. Начинку можно менять под настроение и содержимое холодильника: картофель, капуста, мясо, печень, сладкие варианты с ягодами или творогом. Каждый раз вкус будет новым. А основа всегда остаётся мягкой и воздушной.

Ингредиенты для теста

Для приготовления понадобится:

  • кефир — 250 мл;
  • •яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Это базовый набор, благодаря которому тесто выходит лёгким и пластичным.

Начинка: классика с картофелем

Картофельные пирожки всегда будут востребованы. Для начинки берём:

  • картофель — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • молоко — 2-3 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль и перец по вкусу.

Картофель отваривается и разминается в пюре, к нему добавляется обжаренный до золотистости лук. Для мягкости можно влить немного молока.

Замес теста

В миске смешиваем кефир, яйцо, соль и масло. В отдельной посуде соединяем муку с разрыхлителем. Постепенно вводим сухие ингредиенты в жидкую часть и замешиваем. Сначала в миске, потом на столе. Важно не переборщить с мукой — тесто должно быть слегка липким. Это признак того, что пирожки будут мягкими.

Формирование и жарка

Тесто делим на 12 кусочков. Каждый раскатываем в кружок, кладём начинку и защипываем края. Заготовку можно слегка раскатать скалкой, чтобы получилась лепёшка.

Жарим в сковороде с растительным маслом на среднем огне. Важно дождаться равномерной золотистой корочки — именно она делает пирожки особенно аппетитными.

Советы по приготовлению

  1. Не переборщите с мукой — тесто не должно быть тугим.

  2. Для корочки используйте средний огонь, тогда пирожки прожарятся и не будут сырыми внутри.

  3. Не бойтесь экспериментировать: мясной фарш, капуста, яйца с зелёным луком или сладкие ягоды — всё это подойдёт.

  4. Если любите хрустящую корочку, жарьте в большем количестве масла.

Советы шаг за шагом

  1. Сначала сварите начинку, чтобы она остыла.

  2. Замесите тесто, пока варится картофель.

  3. Дайте тесту отдохнуть хотя бы 15-20 минут.

  4. Делите на равные кусочки — пирожки будут одинаковыми.

  5. Жарьте партиями, не перегружая сковороду.

FAQ

Как выбрать масло для жарки?
Лучше всего рафинированное подсолнечное или кукурузное — они не дымят и сохраняют вкус.

Сколько хранятся пирожки?
Свежие вкуснее всего в день приготовления, но в холодильнике их можно держать до 2 суток.

Можно ли сделать пирожки в духовке?
Да, тогда они будут менее жирными. Выпекать при 180°С около 20-25 минут.

Исторический контекст

Жареные пирожки — традиционное блюдо в славянской кухне. Раньше их готовили в печах, а позже стали жарить на сковороде. Самыми популярными оставались картофельные и капустные, так как эти продукты всегда были доступны. С течением времени появилось множество вариантов — мясные, рыбные, сладкие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Переборщили с мукой → Жёсткое тесто → Добавьте меньше муки, оставив тесто мягким.
  2. Слишком сильный огонь → Подгоревшая корочка и сырая начинка → Жарьте на среднем.
  3. Начинка слишком жидкая → Пирожки рвутся при жарке → Используйте густые начинки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление торта Наполеон с консервами занимает около часа по рецепту сегодня в 13:55

Угроза скучному застолью: торт Наполеон с консервами — или вы рискнёте пропустить этот взрыв вкуса

Откройте для себя новый взгляд на торт "Наполеон" — закусочный вариант с консервами, который тает во рту и легко готовится дома. Идеальный рецепт для праздничного стола!

Читать полностью » Nielsen: россияне стали покупать меньше сливочного масла на фоне роста цен сегодня в 13:34

Масло по 1200 рублей: к чему приведёт кризис животноводства

Продажи сливочного масла в России упали почти на 15% из-за подорожания, но производство растёт: на складах копятся запасы, что может стабилизировать рынок.

Читать полностью » Торт с бисквитом и меренгами получается воздушным сегодня в 13:22

Хруст меренг и нежный бисквит: торт, который разжигает аппетит и зависть друзей одним взглядом

Узнайте, как создать нежный торт с меренгами и цветами для семейного стола. Хрустящие меренги, бисквит и креативное украшение — идеальный десерт для гурманов!

Читать полностью » Рецепт салата Летний на зиму включает маринование овощей для хранения сегодня в 12:48

Быстрые консервы: как салат на зиму экономит бюджет и время без компромиссов

Зимой открыть банку и окунуться в лето? Этот ароматный салат из сезонных овощей — простой и вкусный рецепт заготовки. Попробуйте сохранить вкус лета в консервах!

Читать полностью » Традиционный английский рождественский кекс хранится в прохладном месте до двух месяцев сегодня в 12:14

Кекс, который шепчет семейные секреты: пряный бренди и сухофрукты создают магию праздничного стола

Задумывались о кексе, который готовится месяцами для идеального вкуса? Узнайте, как создать ароматный английский рождественский шедевр с бренди и специями.

Читать полностью » Шеф-повар показал способ приготовления куриных крылышек в казане на костре для пикника сегодня в 11:32

Тайна казана раскрыта — куриные крылышки, которые изменят ваши представления о жарке

Крылышки на костре: аромат дыма и специи за 30 минут! Простой рецепт для пикника или дома — попробуйте и удивитесь вкусу. Курица, мёд, апельсин — огонь!

Читать полностью » Рецепт пирога с яблочным вареньем требует охлаждения перед подачей на стол сегодня в 11:08

Яблочный пирог: нежная выпечка, которая шепчет истории любви и смеха за чашкой чая

Откройте секрет ароматного пирога с яблочным вареньем, который наполнит дом уютом и соберёт семью за чаем. Нежная выпечка для уютных вечеров.

Читать полностью » Десерт из чернослива с орехами в сметане готовится быстро и просто сегодня в 10:36

Хрустящая карамель и нежная сметана — десерт, который играет на контрастах

Захватывающий рецепт десерта с черносливом и грецкими орехами в сметане: просто, эффектно и для всей семьи. Что скрывает этот праздничный хит?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Кардиолог Алок Чопра: здоровье кишечника напрямую связано с работой сердца
Красота и здоровье

The Lancet: 44% людей с диабетом не знают о своём диагнозе — анализ данных из 204 стран
Наука

Грецкие орехи улучшают сон и повышают мелатонин у молодых людей — исследование
Туризм

Египет планирует строительство туристического курорта у монастыря Святой Екатерины на Синае
Технологии

Смартфон на каждый день за 8 тысяч рублей — бюджетник, в котором есть всё, что нужно
Садоводство

Навозный лайфхак: простой способ утроить урожай клубники – секрет успеха
СФО

Транспортные полицейские задержали мужчину с 73 экземплярами чира на реке Обь
Культура и шоу-бизнес

Эльза Хоск объявила о помолвке с Томом Дейли после 10 лет отношений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet