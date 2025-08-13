Праздник в каждой тарталетке: как простая закуска дарит радость
Хотите удивить гостей изысканной закуской, но нет времени на сложные рецепты? Эти тарталетки готовятся за 10 минут, выглядят празднично и гарантированно понравятся всем!
Что понадобится
- Готовые тарталетки — 10 шт.
- Творожный сыр — 150 г
- Красная икра — 150 г
- Петрушка — 1 веточка
Совет: вместо творожного можно взять сливочный сыр, а для пикантности добавить чеснок или зелень.
Как приготовить
Если тарталетки маленькие, начинки хватит на 20-24 штуки. Заполните тарталетки сыром. Удобнее использовать кондитерский мешок, но подойдёт и ложка.
На одну половину каждой тарталетки выдавите сырные розочки, на другую — выложите икру. Украсьте зеленью и подавайте!
Почему это удачный вариант?
- Быстро — не нужно печь тесто.
- Эффектно — яркие цвета и элегантная подача.
- Универсально — подходит для фуршета, праздников или романтического ужина.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru