Тарталетки с печенью и морошковым джемом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:07

Праздник в каждой тарталетке: как простая закуска дарит радость

Рецепт тарталеток с сыром и икрой: пошаговый способ приготовления

Хотите удивить гостей изысканной закуской, но нет времени на сложные рецепты? Эти тарталетки готовятся за 10 минут, выглядят празднично и гарантированно понравятся всем!

Что понадобится

  • Готовые тарталетки — 10 шт.
  • Творожный сыр — 150 г
  • Красная икра — 150 г
  • Петрушка — 1 веточка

Совет: вместо творожного можно взять сливочный сыр, а для пикантности добавить чеснок или зелень.

Как приготовить

Если тарталетки маленькие, начинки хватит на 20-24 штуки. Заполните тарталетки сыром. Удобнее использовать кондитерский мешок, но подойдёт и ложка.

На одну половину каждой тарталетки выдавите сырные розочки, на другую — выложите икру. Украсьте зеленью и подавайте!

Почему это удачный вариант?

  • Быстро — не нужно печь тесто.
  • Эффектно — яркие цвета и элегантная подача.
  • Универсально — подходит для фуршета, праздников или романтического ужина.

