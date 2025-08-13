Праздник в каждой тарталетке: как простая закуска дарит радость

Хотите удивить гостей изысканной закуской, но нет времени на сложные рецепты? Эти тарталетки готовятся за 10 минут, выглядят празднично и гарантированно понравятся всем!

Что понадобится

Готовые тарталетки — 10 шт.

Творожный сыр — 150 г

Красная икра — 150 г

Петрушка — 1 веточка

Совет: вместо творожного можно взять сливочный сыр, а для пикантности добавить чеснок или зелень.

Как приготовить

Если тарталетки маленькие, начинки хватит на 20-24 штуки. Заполните тарталетки сыром. Удобнее использовать кондитерский мешок, но подойдёт и ложка.

На одну половину каждой тарталетки выдавите сырные розочки, на другую — выложите икру. Украсьте зеленью и подавайте!

Почему это удачный вариант?