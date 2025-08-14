От простых продуктов – к восторгу гостей: секрет волшебного салата
Гости уже звонят в дверь, а на столе пусто? Не беда! Этот салат готовится за 20 минут из простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой. Сочный, лёгкий и сытный — он понравится всем без исключения.
Ингредиенты
- Консервированная кукуруза — 230 г
- Огурцы — 130 г
- Яйца — 3 шт.
- Оливки или маслины — 100 г
- Болгарский перец — 120 г
- Твёрдый сыр — 75 г
- Майонез — по вкусу
Как приготовить
Яйца сварите вкрутую (8 минут после закипания), остудите и нарежьте кубиками. Огурцы помойте, при желании очистите от кожицы и нарежьте. Перец освободите от семян и нашинкуйте. Оливки нарежьте кружочками или дольками. Сыр натрите на мелкой тёрке.
Можно смешать все ингредиенты в салатнике или выложить слоями:
- кукуруза → майонез.
- яйца → майонез.
- оливки → майонез.
- огурцы → майонез.
- перец → майонез.
- сыр — завершающий слой.
Совет: для эффектной подачи используйте сервировочное кольцо, но и без него салат выглядит аппетитно.
