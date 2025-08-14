От простых продуктов – к восторгу гостей: секрет волшебного салата

Гости уже звонят в дверь, а на столе пусто? Не беда! Этот салат готовится за 20 минут из простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой. Сочный, лёгкий и сытный — он понравится всем без исключения.

Ингредиенты

Консервированная кукуруза — 230 г

Огурцы — 130 г

Яйца — 3 шт.

Оливки или маслины — 100 г

Болгарский перец — 120 г

Твёрдый сыр — 75 г

Майонез — по вкусу

Как приготовить

Яйца сварите вкрутую (8 минут после закипания), остудите и нарежьте кубиками. Огурцы помойте, при желании очистите от кожицы и нарежьте. Перец освободите от семян и нашинкуйте. Оливки нарежьте кружочками или дольками. Сыр натрите на мелкой тёрке.

Можно смешать все ингредиенты в салатнике или выложить слоями:

кукуруза → майонез.

яйца → майонез.

оливки → майонез.

огурцы → майонез.

перец → майонез.

сыр — завершающий слой.

Совет: для эффектной подачи используйте сервировочное кольцо, но и без него салат выглядит аппетитно.