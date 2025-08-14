Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с кукурузой и яйцом
Салат с кукурузой и яйцом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:12

От простых продуктов – к восторгу гостей: секрет волшебного салата

Рецепт быстрого салата: как приготовить за 20 минут

Гости уже звонят в дверь, а на столе пусто? Не беда! Этот салат готовится за 20 минут из простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой. Сочный, лёгкий и сытный — он понравится всем без исключения.

Ингредиенты

  • Консервированная кукуруза — 230 г
  • Огурцы — 130 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Оливки или маслины — 100 г
  • Болгарский перец — 120 г
  • Твёрдый сыр — 75 г
  • Майонез — по вкусу

Как приготовить

Яйца сварите вкрутую (8 минут после закипания), остудите и нарежьте кубиками. Огурцы помойте, при желании очистите от кожицы и нарежьте. Перец освободите от семян и нашинкуйте. Оливки нарежьте кружочками или дольками. Сыр натрите на мелкой тёрке.

Можно смешать все ингредиенты в салатнике или выложить слоями:

  • кукуруза → майонез.
  • яйца → майонез.
  • оливки → майонез.
  • огурцы → майонез.
  • перец → майонез.
  • сыр — завершающий слой.

Совет: для эффектной подачи используйте сервировочное кольцо, но и без него салат выглядит аппетитно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фаршированные помидоры: ингредиенты и технология приготовления блюда сегодня в 4:03

Быстро, вкусно, бюджетно: как приготовить идеальную закуску за 35 минут

Яркая закуска, которая покорит всех! Фаршированные помидоры с ветчиной и сыром — просто, быстро и безумно вкусно. Идеально для праздника или ужина. Попробуйте!

Читать полностью » Свиной антрекот с мёдом: пошаговый рецепт от кулинарного эксперта сегодня в 3:58

Свинина, которую захочется готовить снова: рецепт с медовой магией

Хотите идеальный антрекот из свинины? Сочное мясо с медовой корочкой — всего 50 минут, и ваш ужин станет шедевром. Секреты выбора и запекания внутри!

Читать полностью » Что такое Май Тай: состав и особенности популярного коктейля сегодня в 3:52

Вкус лета в каждом глотке: как Май Тай пробуждает воспоминания

Откройте для себя классический коктейль Май Тай — экзотический напиток с тропическим вкусом! Узнайте, как его приготовить и чем украсить.

Читать полностью » Пять рецептов куриной грудки для быстрого и вкусного ужина сегодня в 3:22

Пять кулинарных хитростей, которые изменят вкус обычной куриной грудки

Пять способов приготовить куриную грудку так, чтобы она каждый раз была разной: от классики до современных кулинарных приёмов.

Читать полностью » Как сделать шоколадный кекс в кружке — простой рецепт сегодня в 2:47

Побалуйте себя: шоколадный кекс за 5 минут, который не оставит равнодушным

Шоколадный кекс в кружке за 5 минут — идеальный десерт, когда нет времени. Мягкий, воздушный и очень простой в приготовлении!

Читать полностью » Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками: пошаговая инструкция сегодня в 2:41

Крабовые палочки в лаваше: неожиданное сочетание, которое удивит даже гурманов

Узнайте, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцом! Простое и вкусное блюдо, которое украсит любой стол.

Читать полностью » Как приготовить брауни с орехами по классическому рецепту 1893 года сегодня в 2:33

Всего один шаг делает домашний брауни лучше, чем в кондитерской

Шоколадно-ореховый брауни с историей из XIX века: насыщенный вкус, нежная текстура и простой рецепт, который покорит с первого кусочка.

Читать полностью » Рецепт торта без выпечки из пряников и сметаны: пошаговая инструкция сегодня в 1:36

Торт, который делается за 20 минут — но выглядит как шедевр кондитера

Торт без духовки за 20 минут? Легко! Пряники, сметана и фрукты — всё, что нужно для нежного десерта. Просто, вкусно и без лишних хлопот!

Читать полностью »

Новости
Дом

Когда тараканы приходят в гости: личный опыт борьбы с соседскими квартирантами
Спорт и фитнес

Физическая нагрузка при фибрилляции предсердий: рекомендации кардиолога Лалиты МакСорли
Садоводство

Чесночный настой и чистотел применяются для профилактики фитофторы в почве
Культура и шоу-бизнес

Page Six: Хлоя Маль может сменить Анну Винтур на посту главреда Vogue США
Авто и мото

BMW выпустит рамный внедорожник Rugger для конкуренции с Mercedes G-классом в 2029 году
Красота и здоровье

Дыхание животом: простой способ исправить осанку и избавиться от болей
Туризм

Пляж Пуналуу: мой опыт купания на чёрном песке Гавайев
Еда

История коктейля Манхэттен: от запрета в США до мировой популярности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru