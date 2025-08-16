Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:56

Дешёвые ингредиенты, вкус дорогого ресторана: как это возможно

Как приготовить салат с крабовыми палочками, фасолью и сыром: пошаговая инструкция

Ищете рецепт, который украсит праздничный стол и сэкономит время? Этот салат — идеальный вариант! Он сочетает яркие цвета, насыщенный вкус и простоту приготовления.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 250 г
  • Консервированная красная фасоль — 400 г
  • Помидоры черри — 150 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Крабовые палочки разморозьте, снимите упаковку (если плохо снимается, подержите над паром 1-2 секунды), нарежьте кубиками. Болгарский перец очистите от семян, нарежьте крупными кусочками. Для яркости возьмите разноцветные перцы.

Помидоры черри разрежьте на четвертинки. Если используете крупные томаты, выбирайте плотные, чтобы они не превратились в кашу. Сыр нарежьте небольшими кубиками. Смешайте в миске майонез, сметану, измельчённый чеснок, соль и перец. Можно заменить майонез натуральным йогуртом.

Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Подавайте в креманках или общем блюде, украсив зеленью.

Почему этот салат стоит попробовать?

  • Готовится за 30 минут.
  • Сочетает нежную текстуру крабовых палочек, сладость перца и пикантность чеснока.
  • Подходит для будничного ужина и праздничного стола.

