Дешёвые ингредиенты, вкус дорогого ресторана: как это возможно
Ищете рецепт, который украсит праздничный стол и сэкономит время? Этот салат — идеальный вариант! Он сочетает яркие цвета, насыщенный вкус и простоту приготовления.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 250 г
- Консервированная красная фасоль — 400 г
- Помидоры черри — 150 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — 1 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Крабовые палочки разморозьте, снимите упаковку (если плохо снимается, подержите над паром 1-2 секунды), нарежьте кубиками. Болгарский перец очистите от семян, нарежьте крупными кусочками. Для яркости возьмите разноцветные перцы.
Помидоры черри разрежьте на четвертинки. Если используете крупные томаты, выбирайте плотные, чтобы они не превратились в кашу. Сыр нарежьте небольшими кубиками. Смешайте в миске майонез, сметану, измельчённый чеснок, соль и перец. Можно заменить майонез натуральным йогуртом.
Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Подавайте в креманках или общем блюде, украсив зеленью.
Почему этот салат стоит попробовать?
- Готовится за 30 минут.
- Сочетает нежную текстуру крабовых палочек, сладость перца и пикантность чеснока.
- Подходит для будничного ужина и праздничного стола.
