Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:03

Быстрый торт из кукурузных палочек: лайфхак, который экономит часы и радует всех без лишних усилий

Приготовьте торт из кукурузных палочек со сгущенкой без духовки

Представьте: сладкий торт, который готовится за час без духовки и радует даже самых маленьких гурманов! Этот рецепт идеален для тех моментов, когда гости уже на пороге или просто хочется чего-то вкусного на скорую руку. Я, Юлия М, поделюсь простым способом, как собрать его из доступных ингредиентов.

Ингредиенты

  • Кукурузные палочки: 170 г
  • Сливочное масло: 150 г
  • Вареная сгущенка: 380 г
  • Грецкие орехи: 70 г

Вареную сгущенку можно купить готовую, но я предпочитаю варить обычную сгущенку дома. Для этого банку варю в кипящей воде 2 часа, а потом охлаждаю в закрытом виде. Кукурузные палочки легкие, так что из 170 г получается много кусочков!

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Соберите все продукты. Если сгущенка не вареная, приготовьте её заранее, как описано выше. Кукурузные палочки нарежьте на кусочки примерно по 15 см.

Обработка орехов. Грецкие орехи порубите ножом и обжарьте на сухой сковороде до приятного аромата. Пересыпьте на тарелку, чтобы не подгорели. Смешивание основы. Растопите сливочное масло и добавьте вареную сгущенку (одна банка). Перемешивайте на огне, пока масса не станет однородной и слегка густой.

Соединение палочек. Нарезанные кукурузные палочки переложите в большую чашу и залейте смесью сгущенки с маслом. Добавление орехов. Всыпьте обжаренные грецкие орехи и тщательно перемешайте, чтобы всё распределилось равномерно.

Формирование торта. Установите на тарелку кольцо и ацетатную пленку по бокам. Выкладывайте смесь кукурузных палочек со сгущенкой, прижимая стаканом для плотности. Охлаждение. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы торт застыл.

Финальный штрих. Снимите кольцо и пленку. По желанию украсьте растопленным шоколадом. Наслаждайтесь вкусным и быстрым тортом из кукурузных палочек!

Советы

  • Этот десерт отлично подходит для семейных посиделок или детских праздников.
  • Если нет ацетатной пленки, используйте обычную форму для выпечки, выстланную пленкой.
  • Экспериментируйте с добавками: попробуйте шоколадные капли или другие орехи.

