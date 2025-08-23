Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Картошка с лисичками
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:27

Картошка получается мягкой и румяной — готовится всего за 10 минут без духовки

Быстрый способ приготовления картофеля в микроволновке — пошаговая инструкция

Картофель знаком каждому, но мало кто знает, что приготовить его можно так быстро, что ожидание ужина перестанет быть испытанием. Новый способ, который активно используют шеф-повара, превращает привычный печёный картофель в блюдо экспресс-формата — готовое менее чем за десять минут.

Картофель без ожидания

Этот продукт давно стал универсальной основой для сотен блюд: от пюре и запеканок до салатов и густых супов. Но именно долгое время приготовления часто останавливает тех, кто хочет быстро накрыть на стол. Теперь проблема решена — достаточно взглянуть на привычную микроволновку под другим углом.

Микроволновка вместо духовки

Вместо традиционного способа с духовкой стоит использовать микроволновую печь. Она справляется не хуже, а времени экономит в разы.
Главное — правильно подготовить клубень: тщательно вымыть, обсушить и несколько раз проколоть кожуру вилкой. Это убережёт от "взрыва" внутри микроволновки.

Упаковка и время

Затем картофель нужно обернуть пищевой плёнкой, минимум в три слоя. Герметичность здесь играет ключевую роль — так он приготовится равномерно.

Дальше всё просто:

  • отправьте картофель в микроволновку,
  • выставите максимальную мощность,
  • готовьте 5 минут, переверните клубень и дайте ему ещё столько же.

Крупный картофель может потребовать пару дополнительных минут. Проверить готовность легко — достаточно проткнуть его ножом: если входит свободно, ужин готов.

Из гарнира — в самостоятельное блюдо

Такой быстрый способ подходит не только для лёгкого перекуса, но и для полноценного ужина. Достаточно дополнить картофель белковыми продуктами — рыбой, курицей или яйцами, а также свежими или тушёными овощами.

Начинки на любой вкус

После приготовления клубень разрезают пополам, слегка солят, добавляют каплю оливкового масла и украшают начинкой:

  • тёртым сыром,
  • обжаренным перцем,
  • консервированным тунцом,
  • кусочками запечённого мяса.

Фантазия здесь не знает границ: можно использовать практически всё, что есть в холодильнике.

