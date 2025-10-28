Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:10

Фильм разворачивается вспять: Тарантино возвращается туда, откуда всё началось

Квентин Тарантино сыграет главную роль в фильме Only What We Carry — Deadline

Квентин Тарантино снова появится в кадре — и не с коротким камео, а в полноценной роли. Режиссёр, прославившийся своими культовыми фильмами, впервые за почти тридцать лет сыграет одного из главных персонажей в независимой драме "Only What We Carry". Эта новость вызвала оживление среди поклонников и критиков: за последние годы Тарантино предпочитал оставаться за камерой, лишь изредка мелькая в собственных фильмах.

Новый поворот в карьере режиссёра

Как сообщает Deadline, участие Тарантино в проекте стало результатом предложения, сделанного через его агента — роль оказалась "точно под него". Это возвращение актёра в крупный формат после "От заката до рассвета" (1996), где он снимался вместе с Джорджем Клуни. В последующие десятилетия режиссёр лишь эпизодически появлялся на экране: например, в "Однажды… в Голливуде" он сделал камео, а в сериале "На взводе: Битва за Uber" выступил рассказчиком.

О чём фильм

Сюжет "Only What We Carry" разворачивается на побережье Нормандии. История сосредоточена вокруг писателя Джулиана Джонса, которого сыграет Саймон Пегг. Его бывшая ученица Шарлотта Левант (в исполнении Софии Бутеллы) возвращается в город, чтобы разобраться с собственным прошлым. Неожиданное появление старого друга Джулиана — Джона Перси (Квентин Тарантино) — становится катализатором скрытых воспоминаний и старых тайн, которые заставят героев столкнуться с самими собой.

Режиссёром картины выступил Джейми Адамс, известный по лирической мелодраме "Сама любовь" с Хейли Беннетт и Сэмом Райли. В новом проекте он снова исследует темы утраты, прощения и пересмотра собственных ценностей.

Кто ещё в актёрском составе

Помимо Пегга, Бутеллы и Тарантино, в фильме сыграют Шарлотта Генсбур — обладательница множества кинопремий за роль в "Нимфоманке", Лиам Хелльман ("Ибица") и певица Lizzy McAlpine, для которой этот проект станет одним из первых в кино. Такой состав придаёт картине особое сочетание интеллектуальности и эмоциональной глубины.

Таблица "Сравнение": роли Тарантино как актёра и режиссёра

Период Режиссёрская работа Актёрская роль Формат
1990-е "Криминальное чтиво", "Бешеные псы" "От заката до рассвета" Полнометражный фильм
2000-е "Убить Билла" Камео в "Грайндхаусе" Эпизод
2010-е "Джанго освобождённый", "Омерзительная восьмёрка" Камео в "Однажды… в Голливуде" Роль второго плана
2020-е - "Only What We Carry" Главная роль

Как Тарантино выбирает свои проекты

Для Тарантино актёрская работа — скорее редкое удовольствие, чем профессиональная необходимость. Он неоднократно говорил, что снимается только в тех проектах, где чувствует эмоциональную связь с историей или персонажем. Возможно, именно поэтому он согласился на роль Джона Перси — персонажа с философским подтекстом, сочетающего иронию, боль и попытку искупить прошлые ошибки.

"Предложили [Тарантино] через его агента, потому что он идеально подходил на эту роль", — сообщил источник Deadline.

Это не первый случай, когда Тарантино выбирает нетипичный проект. Он неоднократно подчёркивал, что после завершения своей режиссёрской карьеры хочет попробовать себя в других форматах — от театра до литературы.

Интересные факты

  1. Квентин Тарантино впервые за долгое время согласился на съёмки, не будучи причастным к продюсированию фильма.

  2. София Бутелла и Саймон Пегг ранее уже снимались вместе в "Звёздном пути: Бесконечность" (2016), что делает их экранный дуэт особенно гармоничным.

Мифы и правда

Миф: Тарантино окончательно ушёл из кино.
Правда: он продолжает активно участвовать в индустрии, но меняет формат — от режиссуры к актёрству и продюсированию.

Миф: его участие в инди-проекте — случайность.
Правда: режиссёр сознательно выбирает камерные картины, чтобы работать без давления больших студий.

Миф: Тарантино играет самого себя.
Правда: его персонаж Джон Перси — самостоятельный образ, созданный специально под тональность фильма.

