От "Голого пистолета" до трагедии в песнях: Андерсон примерила новый образ

Памела Андерсон и Гай Пирс снова оказались в центре внимания благодаря новой киноленте, которая обещает стать ярким событием в мире мюзикла. Их дуэт в проекте "Queen of the Falls" уже вызывает интерес не только у поклонников актеров, но и у критиков. Фильм расскажет историю двух влюбленных, которые оказываются в бегах, и эта линия, по мнению продюсеров, должна сочетать в себе драму и музыкальное зрелище.

Подробности нового проекта

Режиссерами и сценаристами "Queen of the Falls" выступили Рания Атти и Дэниел Гарсия, известные своими смелыми авторскими работами. Музыкальное сопровождение создаст лауреат "Грэмми" Мариус Де Вриз, работавший над "Ла-Ла Лендом" и "Мулен Руж". Хореографию доверили Селии Роулсон Холл, которая зарекомендовала себя постановками для независимых картин "Завещание Анны Ли" и "Солнце мое". Такой состав авторов обещает свежий взгляд на жанр музыкального кино.

Карьера Памелы Андерсон

Для Памелы Андерсон участие в новом проекте стало продолжением её активного возвращения в большое кино. Недавно актриса появилась в ремейке культовой комедии "Голый пистолет", где её партнером по съемкам стал Лиам Нисон. В картине он исполнил роль лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего — сына героя Лесли Нильсена из оригинала. Премьера фильма состоялась 1 августа, и всего за месяц сборы по всему миру превысили 95 миллионов долларов. Уже 2 сентября лента вышла на цифровых платформах, укрепив позиции Андерсон как востребованной актрисы.

Новые работы Гая Пирса

В свою очередь, Гай Пирс продолжает удивлять выбором ролей. В октябре зрители увидят его в фильме "Killing Faith", где актер сыграл доктора Бендера — скептика, которому предстоит сопровождать женщину в отчаянном путешествии через пустыню. Она надеется найти средство от загадочной болезни дочери, которую одержал дьявол. Этот образ заметно отличается от предыдущих ролей Пирса и обещает стать одним из самых сложных в его карьере.

Не менее ожидаема и драма "Девушка из каюты № 10", премьера которой состоится 10 октября. Картина создана по книге Рут Уэйр и рассказывает о журналистке, ставшей свидетелем преступления на борту роскошной яхты. Несмотря на уверения экипажа, что все пассажиры на месте, героиня начинает собственное расследование. В фильме Пирс снялся вместе с Кирой Найтли, что уже привлекло к проекту внимание широкой аудитории.