© commons.wikimedia.org by Archives New Zealand is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:59

Более 200 уникальных нарядов королевы Елизаветы II станут доступны публике: что скрывает выставка

В Букингемском дворце откроют выставку к 100-летию Елизаветы II с более чем 200 нарядами

В Букингемском дворце готовят крупнейшую экспозицию, посвящённую стилю королевы Елизаветы II. Более 200 уникальных предметов одежды и аксессуаров впервые откроют публике историю её жизни — от детских лет до семи десятилетий правления.

Празднование векового юбилея

Весной 2026 года в Королевской галерее Букингемского дворца откроется выставка "Королева Елизавета II: её жизнь в стиле". Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения Елизаветы II и продлится до осени. По данным Королевского коллекционного фонда, это станет самой масштабной и всеобъемлющей демонстрацией её гардероба за всю историю.

От детства до коронации

В числе более чем 200 экспонатов — свадебное платье 1947 года, коронационное платье 1953 года, а также редкие наряды из подросткового и даже детского периода. Одним из самых уникальных экспонатов станет серебристое платье подружки невесты из ламе и тюля, созданное дизайнером Эдвардом Молинье. В нём восьмилетняя принцесса Елизавета участвовала в свадьбе своего дяди, герцога Кентского, с принцессой Мариной Греческой в 1934 году.

Уникальный архив британской моды

Посетители смогут увидеть не только одежду, украшения и аксессуары королевы, но и оригинальные эскизы, образцы тканей и даже личную переписку, показывающую её участие в создании нарядов. Организаторы отмечают, что выставка представит как торжественные образы, так и повседневный стиль — от тщательно скроенных костюмов для верховой езды до клетчатых юбок и платков, которые до сих пор вдохновляют дизайнеров по всему миру.

Стиль, ставший символом эпохи

Куратор выставки Каролин де Гито подчеркнула, что стиль Елизаветы был мгновенно узнаваем во всём мире. По её словам, только теперь, когда архив оказался в распоряжении Royal Collection Trust, стало возможным показать всю историю жизни королевы через призму её гардероба — от осознанного выбора одежды как инструмента "мягкой силы" до высочайшего уровня мастерства, с которым создавался каждый наряд.

Организаторы подчёркивают: в год столетия со дня рождения Елизаветы II выставка станет данью уважения её вкладу в британскую моду и сохранит память о её неповторимом стиле.

