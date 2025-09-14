Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:55

Земля обзаводится тайным спутником: крошечный астероид кружит рядом, но не все знают почему

Астероид 2025 PN7 может стать квазилуной Земли — астрономы ЦМП

Представьте, что в ближайшие десятилетия рядом с Землей кружит крошечный космический гость, который мы даже не замечали. Астероид 2025 PN7, обнаруженный недавно на Гавайях, может стать нашим новым квазиспутником — объектом, который ведет себя как луна, но на самом деле следует за нашей планетой по орбите вокруг Солнца. Это открытие поднимает вопросы о том, сколько еще таких небесных тел прячется в околоземном пространстве, и как мы можем их изучать.

Что такое квазилуны и почему они интересны

Квазилуны — это не настоящие спутники Земли, а астероиды, которые временно оказываются в гравитационном "фокусе" нашей планеты. С Земли они выглядят так, будто вращаются вокруг нас, подобно Луне, но в реальности их путь пролегает вместе с нами по Солнечной системе. Это делает их уникальными объектами для астрономии, поскольку они помогают понять динамику космических тел и потенциальные риски для Земли.

Обнаружение 2025 PN7 произошло в начале года благодаря телескопу на Гавайях. Этот астероид, шириной всего около 19 метров, официально классифицирован как объект 26-й звездной величины — настолько тусклый, что его можно увидеть только с помощью мощных телескопов. Для сравнения, яркие звезды вроде Сириуса имеют величину около -1,5, а большинство видимых невооруженным глазом звезд — 6 или ниже. Его орбита, по расчетам, могла сопровождать Землю уже около семидесяти лет, но он оставался незамеченным из-за своего размера и неблагоприятных условий видимости.

"2025 PN7, похоже, станет квазиспутником Земли на ближайшие 60 лет", — написал французский журналист и астроном-любитель Адриен Коффине.

Это открытие опубликовано в журнале Research Notes of the American Astronomical Society, а данные о 2025 PN7 датируются 30 июля, полученными от обсерватории Pan-STARRS1 на Мауи. Карлос де ла Фуэнте Маркос, соавтор исследования из Мадридского университета Комплутенсе, отмечает, что этот астероид — самый маленький и наименее стабильный из известных квазиспутников. Всего таких объектов семь, и они полны сюрпризов.

Советы шаг за шагом: как наблюдать за астероидами

Если вы увлекаетесь астрономией, вот пошаговый гид по изучению подобных объектов. Начните с подготовки: приобретите телескоп, такой как Celestron NexStar или Meade LX, для наблюдения тусклых астероидов. Далее, установите приложение для астрономических расчетов, например Sky Guide или Stellarium, чтобы отслеживать орбиты.

  1. Выберите ясную ночь и место без светового загрязнения, вдали от города.
  2. Используйте фильтры для телескопа, чтобы усилить видимость слабых объектов.
  3. Подключите камеру к телескопу для фотофиксации, например, ZWO ASI294.
  4. Свяжитесь с обсерваториями вроде Pan-STARRS для данных о текущих объектах.
  5. Если хотите углубиться, изучите курсы по астрономии на платформах вроде Coursera с инструментами для моделирования орбит.

Это поможет не только увидеть квазилуны, но и внести вклад в научные наблюдения, используя сервисы вроде Minor Planet Center.

FAQ: Вопросы о квазилунах

Как выбрать телескоп для наблюдения астероидов?

Ищите модели с апертурой не менее 200 мм, как Schmidt-Cassegrain от Celestron, для четкости при слабом свете.

Сколько стоит оборудование для астрономических наблюдений?

Базовый телескоп обойдется в 20-50 тысяч рублей, а полный набор с камерой — до 100 тысяч, в зависимости от бренда.

Что лучше: любительские обсерватории или профессиональные?

Профессиональные, как Pan-STARRS, дают точные данные, но любительские инструменты позволяют экспериментировать и делиться открытиями.

Исторический контекст астероидов-квазилун

История открытия квазилун началась в 1991 году с астероида 3753 Cruithne, первого подтвержденного квазиспутника. С тех пор обнаружено еще несколько, включая 2002 AA29 в 2002 году и 2010 SO16 в 2010-м. Эти находки связаны с развитием телескопов: в 1980-х — с использованием наземных обсерваторий, в 2000-х — с космическими миссиями вроде NEOWISE. Каждый новый объект добавляет кусочек в пазл Солнечной системы, помогая понять, как астероиды мигрируют и взаимодействуют с планетами.

А что если квазилуна станет больше?

Представьте, если обсерватория Веры К. Рубин обнаружит десятки таких объектов: это могло бы революционизировать астрономию, открыв новые способы защиты Земли от астероидов. Мы бы инвестировали в технологии, как лазерные системы отклонения, и даже в космические миссии для сбора образцов. Но если они окажутся нестабильными, это могло вызвать панику, поэтому важно сочетать науку с образованием через музеи космоса и онлайн-курсы.

В заключение, открытие 2025 PN7 напоминает, как много тайн скрывает космос. Интересный факт: квазилуны могут существовать у других планет, как Марса. Еще один: самый большой квазиспутник Земли — Cruithne, размером около 5 км. И наконец: астероиды вроде этого помогли разработать системы раннего предупреждения, спасая Землю от потенциальных угроз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Урарту раскрывает тайны: гигантский склад продуктов найден в турецкой крепости Кевенли сегодня в 11:04

Крепость Кевенли хранит секреты: 2600-летний продовольственный склад поразил ученых

В турецкой крепости Кевенли найден огромный продовольственный склад Урарту возрастом 2600 лет. 76 питосов раскрыли экономические тайны древнего государства и пролили свет на сельское хозяйство и культуру.

Читать полностью » Редчайшая сегодня в 10:04

"Золотая" кровь: почему обладатели уникального дара обречены на проблемы

Узнайте о феномене "золотой" крови Rh null: чем она уникальна, кому нужна и с какими рисками сопряжена такая редкость для её носителей.

Читать полностью » Ботулотоксин: как микродозы яда спасают от мигрени и разглаживают морщины сегодня в 9:04

Ботокс — дьявольски гениальное изобретение: как смертельный яд омолаживает миллионы

Clostridium botulinum вырабатывает смертельный ботулотоксин. Как избежать заражения ботулизмом из консервов, грибов, советы врачей. Риски, мифы и правда о ботоксе.

Читать полностью » Хамза – подземная сегодня в 8:04

Под Амазонкой нашли гигантскую "реку": ученые раскрыли правду о Хамзе

Узнайте о подземной "реке" Хамза под Амазонкой: размеры, скорость течения и почему ее не считают обычной рекой. Мифы и реальность о гидрологии региона.

Читать полностью » Гигантский алмаз 262 карата найден в Якутии: детали второй сенсационной находки за год сегодня в 7:48

Россия вновь удивила мир: в Якутии нашли гигант, скрывавший вековые тайны — сенсация в алмазной индустрии

В Якутии обнаружен ювелирный алмаз весом 262,5 карата — вторая крупная находка за год на месторождении Эбелях. Как Алроса укрепляет лидерство России в алмазной отрасли и какие рекорды скрывает Арктика.

Читать полностью » Революция в лечении риносинусита: ученые пересаживают слизь – что это меняет сегодня в 6:48

Верните себе дыхание: этот необычный метод лечения риносинусита поражает своей эффективностью

Ученые разработали новый метод лечения хронического риносинусита: пересадка носовой слизи! Это поможет восстановить микробиоту носа и избавиться от заложенности.

Читать полностью » Солнечные деревья: корейские ученые нашли способ получать энергию без вырубки лесов сегодня в 5:48

Вместо вырубки лесов: солнечные деревья – экологичное решение для производства энергии

Корейские ученые предложили инновационный проект "солнечные деревья", позволяющий развивать солнечную энергетику без вырубки лесов. Вертикальное расположение панелей сохраняет экосистему и обеспечивает высокую эффективность.

Читать полностью » Спутники NASA показали ускорение подъёма уровня моря с начала 1990-х годов сегодня в 4:12

Тридцать лет назад предсказали рост океана — и всё сбылось до миллиметра

Учёные проверили прогнозы 1990-х годов о росте уровня моря и сравнили их со спутниковыми данными. Результаты оказались точнее, чем можно было ожидать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Исследование Technion: коровье молоко лучше усваивается мужчинами, овсяное — женщинами
Дом

Эксперт Наталья Конкина рассказала о плюсах и минусах пластиковых, алюминиевых и деревянных окон
Садоводство

Удивительные свойства сорняков: от удобрений до защиты от вредителей
Питомцы

Кошки быстрее привыкают к лотку при правильном выборе места и наполнителя
Спорт и фитнес

Дыхательные упражнения снижают пульс в покое на 3 удара в минуту — кардиологи
Садоводство

Брокколи и цветную капусту сажают в сентябре для осеннего урожая
Спорт и фитнес

Исследователи подтвердили, что упражнения с сопротивлением не делают мышцы менее эластичными
Красота и здоровье

Бобовые и крестоцветные овощи вызывают газообразование из-за олигосахаридов и рафинозы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet