Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сравнение ламината и паркета
Сравнение ламината и паркета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:38

Кварцвиниловое покрытие: что это, виды и главные преимущества

Эксперты объяснили, чем кварцвиниловое покрытие отличается от ламината и плитки

Выбор материала для пола всегда становится одной из главных задач при ремонте. От покрытия зависит не только стиль интерьера, но и долговечность, комфорт, удобство уборки. На смену классическим вариантам вроде ламината и плитки пришёл современный материал — кварцвинил. Он вобрал в себя плюсы разных покрытий и стал настоящей находкой для тех, кто ценит практичность.

Что представляет собой кварцвинил

По своей сути это многослойное покрытие. Каждый слой выполняет важную функцию: верхний полиуретановый защищает от царапин и истирания, декоративный придаёт вид дерева или камня, основной с кварцевым песком отвечает за прочность, а нижний стабилизирующий слой делает укладку надёжной. В итоге получается материал, который выдерживает серьёзные нагрузки и при этом выглядит стильно.

Главные качества кварцвинила — это устойчивость к влаге, высокая износостойкость и срок службы, который может достигать 20 лет. В отличие от ламината, он не боится пролитой воды, а в сравнении с плиткой — теплее и мягче на ощупь.

SPC и LVT: в чём разница

На рынке встречаются два основных типа кварцвиниловых покрытий. Чтобы не запутаться, полезно сравнить их основные особенности.

Сравнение SPC и LVT

Характеристика SPC (кварцвиниловый ламинат) LVT (кварцвиниловая плитка)
Состав Смесь каменной крошки и ПВХ Поливинилхлорид с добавками
Жёсткость Высокая, хорошо держит форму Более гибкая
Прочность Устойчив к ударам и нагрузкам Лучше ложится на неровные основания
Влагостойкость 100% водонепроницаемость Также влагостойкий
Укладка Замковая система («плавающий пол») Клеевой или замковый способ
Где использовать Офисы, магазины, общественные зоны Квартиры, дома, дизайн-проекты

Советы шаг за шагом: как уложить кварцвинил

  1. Подготовьте основание — поверхность должна быть ровной и сухой. Если есть дефекты, используйте самовыравнивающуюся смесь.

  2. Уберите пыль и загрунтуйте пол.

  3. Определитесь с типом укладки: для SPC чаще применяют замковую систему, для LVT возможен клей.

  4. При замковом методе оставляйте зазор 5 мм вдоль стен — он нужен для температурного расширения.

  5. Соединяйте панели под углом, а затем опускайте до щелчка.

  6. При клеевом способе наносите состав тонким слоем, приклеивайте плитку от угла и прокатывайте валиком.

Плюсы и минусы кварцвинила

Плюсы Минусы
Влагостойкость и долговечность Цена выше, чем у обычного ламината
Разнообразие дизайнов Требует подготовки основания
Простая уборка При сильных ударах могут остаться вмятины
Подходит для тёплых полов При дешёвом клее возможен запах
Комфортнее плитки Не всегда легко заменить отдельную плитку

FAQ

Как выбрать кварцвиниловое покрытие?
Сначала определитесь с типом: для дома подойдёт LVT, для офиса — SPC. Обратите внимание на толщину и класс износостойкости.

Сколько стоит кварцвинил?
Цена зависит от бренда и характеристик. В среднем от 1500 до 4000 рублей за квадратный метр.

Что лучше — кварцвинил или ламинат?
Ламинат дешевле, но боится влаги. Кварцвинил дороже, зато служит дольше и подходит даже для кухни и ванной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ольга Хасанова: отказ девелоперов от отделки связан с падением доступности ипотеки сегодня в 3:24

Отделка теряет рынок: где в России жильё сдают голыми стенами

Квартиры "в бетоне" становятся нормой: почему застройщики отказываются от отделки, где сохраняется формат «под ключ» и что выбирают покупатели?

Читать полностью » Итальянский интерьер: керамические полы, ставни и обязательное биде сегодня в 2:19

Почему итальянские квартиры всегда выглядят особенными: секреты планировки и уюта

Итальянские квартиры невозможно спутать с другими: арочные потолки, террасы, натуральные материалы и особая планировка создают уникальную атмосферу.

Читать полностью » В Минске отопление включают при +8 °C и ниже в течение пяти дней сегодня в 1:15

Новые тарифы и нормы ЖКУ с 2026 года: что изменится в каждой квартире

В Минске отопление включают только при температуре +8 °C и ниже. Какие новые нормы ЖКУ вступают в силу и как это отразится на жильцах?

Читать полностью » Пластиковые корзины и яркая мебель портят интерьер — советы дизайнеров сегодня в 0:11

Красивый ремонт превращается в хаос: что точно не стоит ставить в квартиру

Даже уютный дом может выглядеть странно: какие предметы интерьера дешевят пространство и чем их заменить, чтобы создать стиль и комфорт?

Читать полностью » Daily Meal: банановая кожура может заменить бытовую химию при уборке вчера в 23:31

Банановая кожура против химии: то, что обычно выбрасывают, может заменить целый арсенал средств

Банановая кожура — это не просто отходы. Из неё можно приготовить экологичное средство для уборки и даже использовать для ухода за кожей.

Читать полностью » Лимонная кислота, сода и уксус признаны безопасной альтернативой хлорке для чистки унитаза вчера в 22:23

Унитаз сияет или мстит: маленькая ошибка в уборке превращает сантехнику в рассадник микробов

Унитаз сияет чистотой без лишних усилий? Рассказываем, какие народные средства работают лучше химии и чего стоит избегать.

Читать полностью » Правильное освещение в просторной гостиной: схемы и виды светильников вчера в 22:20

7 приёмов освещения, которые превратят большую комнату в уютное место

В большой комнате одной люстры недостаточно. Рассказываем, как сочетать разные виды светильников, чтобы создать уют и равномерный свет.

Читать полностью » Керамогранит в ремонте квартиры: преимущества и особенности материала вчера в 22:18

Потолок, который меняет пространство: секрет популярности подвесных конструкций

Керамогранит прочнее плитки, устойчив к влаге и износу, а современные коллекции имитируют дерево и камень. Разбираем его преимущества и применение.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Морские свинки способны узнавать хозяина по голосу через несколько месяцев
Питомцы

Dog-friendly культура в городах: руководство по безопасному и комфортному посещению
Технологии

Spotify пояснил, что не получает дополнительных прав на музыку исполнителей
Красота и здоровье

В России предлагают включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок
УрФО

Два вагона петербургского метро передадут в музей техники Верхней Пышмы
Спорт и фитнес

Денис Глушаков проведёт прощальный матч 11 октября
Садоводство

Цветная капуста не завязывается при pH почвы ниже 6
Авто и мото

В России сократилось число АЗС: минус 2,6% за два месяца — данные "ОМТ-Консалт"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet