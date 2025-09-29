Кварцвиниловое покрытие: что это, виды и главные преимущества
Выбор материала для пола всегда становится одной из главных задач при ремонте. От покрытия зависит не только стиль интерьера, но и долговечность, комфорт, удобство уборки. На смену классическим вариантам вроде ламината и плитки пришёл современный материал — кварцвинил. Он вобрал в себя плюсы разных покрытий и стал настоящей находкой для тех, кто ценит практичность.
Что представляет собой кварцвинил
По своей сути это многослойное покрытие. Каждый слой выполняет важную функцию: верхний полиуретановый защищает от царапин и истирания, декоративный придаёт вид дерева или камня, основной с кварцевым песком отвечает за прочность, а нижний стабилизирующий слой делает укладку надёжной. В итоге получается материал, который выдерживает серьёзные нагрузки и при этом выглядит стильно.
Главные качества кварцвинила — это устойчивость к влаге, высокая износостойкость и срок службы, который может достигать 20 лет. В отличие от ламината, он не боится пролитой воды, а в сравнении с плиткой — теплее и мягче на ощупь.
SPC и LVT: в чём разница
На рынке встречаются два основных типа кварцвиниловых покрытий. Чтобы не запутаться, полезно сравнить их основные особенности.
Сравнение SPC и LVT
|Характеристика
|SPC (кварцвиниловый ламинат)
|LVT (кварцвиниловая плитка)
|Состав
|Смесь каменной крошки и ПВХ
|Поливинилхлорид с добавками
|Жёсткость
|Высокая, хорошо держит форму
|Более гибкая
|Прочность
|Устойчив к ударам и нагрузкам
|Лучше ложится на неровные основания
|Влагостойкость
|100% водонепроницаемость
|Также влагостойкий
|Укладка
|Замковая система («плавающий пол»)
|Клеевой или замковый способ
|Где использовать
|Офисы, магазины, общественные зоны
|Квартиры, дома, дизайн-проекты
Советы шаг за шагом: как уложить кварцвинил
-
Подготовьте основание — поверхность должна быть ровной и сухой. Если есть дефекты, используйте самовыравнивающуюся смесь.
-
Уберите пыль и загрунтуйте пол.
-
Определитесь с типом укладки: для SPC чаще применяют замковую систему, для LVT возможен клей.
-
При замковом методе оставляйте зазор 5 мм вдоль стен — он нужен для температурного расширения.
-
Соединяйте панели под углом, а затем опускайте до щелчка.
-
При клеевом способе наносите состав тонким слоем, приклеивайте плитку от угла и прокатывайте валиком.
Плюсы и минусы кварцвинила
|Плюсы
|Минусы
|Влагостойкость и долговечность
|Цена выше, чем у обычного ламината
|Разнообразие дизайнов
|Требует подготовки основания
|Простая уборка
|При сильных ударах могут остаться вмятины
|Подходит для тёплых полов
|При дешёвом клее возможен запах
|Комфортнее плитки
|Не всегда легко заменить отдельную плитку
FAQ
Как выбрать кварцвиниловое покрытие?
Сначала определитесь с типом: для дома подойдёт LVT, для офиса — SPC. Обратите внимание на толщину и класс износостойкости.
Сколько стоит кварцвинил?
Цена зависит от бренда и характеристик. В среднем от 1500 до 4000 рублей за квадратный метр.
Что лучше — кварцвинил или ламинат?
Ламинат дешевле, но боится влаги. Кварцвинил дороже, зато служит дольше и подходит даже для кухни и ванной.
