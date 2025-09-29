Кварцвиниловое покрытие: что это, виды и главные преимущества

Выбор материала для пола всегда становится одной из главных задач при ремонте. От покрытия зависит не только стиль интерьера, но и долговечность, комфорт, удобство уборки. На смену классическим вариантам вроде ламината и плитки пришёл современный материал — кварцвинил. Он вобрал в себя плюсы разных покрытий и стал настоящей находкой для тех, кто ценит практичность.

Что представляет собой кварцвинил

По своей сути это многослойное покрытие. Каждый слой выполняет важную функцию: верхний полиуретановый защищает от царапин и истирания, декоративный придаёт вид дерева или камня, основной с кварцевым песком отвечает за прочность, а нижний стабилизирующий слой делает укладку надёжной. В итоге получается материал, который выдерживает серьёзные нагрузки и при этом выглядит стильно.

Главные качества кварцвинила — это устойчивость к влаге, высокая износостойкость и срок службы, который может достигать 20 лет. В отличие от ламината, он не боится пролитой воды, а в сравнении с плиткой — теплее и мягче на ощупь.

SPC и LVT: в чём разница

На рынке встречаются два основных типа кварцвиниловых покрытий. Чтобы не запутаться, полезно сравнить их основные особенности.

Сравнение SPC и LVT

Характеристика SPC (кварцвиниловый ламинат) LVT (кварцвиниловая плитка) Состав Смесь каменной крошки и ПВХ Поливинилхлорид с добавками Жёсткость Высокая, хорошо держит форму Более гибкая Прочность Устойчив к ударам и нагрузкам Лучше ложится на неровные основания Влагостойкость 100% водонепроницаемость Также влагостойкий Укладка Замковая система («плавающий пол») Клеевой или замковый способ Где использовать Офисы, магазины, общественные зоны Квартиры, дома, дизайн-проекты

Советы шаг за шагом: как уложить кварцвинил

Подготовьте основание — поверхность должна быть ровной и сухой. Если есть дефекты, используйте самовыравнивающуюся смесь. Уберите пыль и загрунтуйте пол. Определитесь с типом укладки: для SPC чаще применяют замковую систему, для LVT возможен клей. При замковом методе оставляйте зазор 5 мм вдоль стен — он нужен для температурного расширения. Соединяйте панели под углом, а затем опускайте до щелчка. При клеевом способе наносите состав тонким слоем, приклеивайте плитку от угла и прокатывайте валиком.

Плюсы и минусы кварцвинила

Плюсы Минусы Влагостойкость и долговечность Цена выше, чем у обычного ламината Разнообразие дизайнов Требует подготовки основания Простая уборка При сильных ударах могут остаться вмятины Подходит для тёплых полов При дешёвом клее возможен запах Комфортнее плитки Не всегда легко заменить отдельную плитку

FAQ

Как выбрать кварцвиниловое покрытие?

Сначала определитесь с типом: для дома подойдёт LVT, для офиса — SPC. Обратите внимание на толщину и класс износостойкости.

Сколько стоит кварцвинил?

Цена зависит от бренда и характеристик. В среднем от 1500 до 4000 рублей за квадратный метр.

Что лучше — кварцвинил или ламинат?

Ламинат дешевле, но боится влаги. Кварцвинил дороже, зато служит дольше и подходит даже для кухни и ванной.