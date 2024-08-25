В Бруклине создали прототип квантового интернета, который благополучно проработал 15 дней

Исследовательская команда из компании Qunnect Inc., расположенной в Бруклине, Нью-Йорк, совершила значительный прорыв в области квантовых сетей. Они запустили прототип квантового интернета, который проходит под улицами Нью-Йорка.
Подробности их работы были опубликованы в научном журнале PRX Quantum, а основные моменты описаны в пресс-релизе на Phys. org. В ходе эксперимента исследователи использовали арендованную 34-километровую оптоволоконную линию, известную как петля GothamQ. В течение 15 дней они активно использовали эту сеть, применяя поляризационно-запутанные фотоны.
Запутанность — это уникальное квантовое явление, при котором изменение состояния одного фотона немедленно отражается на другом, независимо от расстояния между ними. Ориентация электрических и магнитных полей фотонов, определяемая их поляризацией, играет решающую роль в поддержании этих запутанных состояний, что критически важно для передачи информации в квантовых сетях.
В ходе эксперимента был использован инфракрасный фотон с длиной волны 1324 нанометра, который был запутан с фотоном длины волны 795 нанометров, находящимся в ближнем инфракрасном спектре.
Результаты эксперимента были впечатляющими: система работала без сбоев на уровне 99,84%, а точность компенсации поляризации при передаче запутанных пар фотонов составила 99%. Даже при увеличении скорости передачи до полумиллиона пар в секунду точность оставалась высокой — около 90%.
В планах Qunnect на конец 2024 года — выпуск первой полной системы для квантовых сетей в виде серверной стойки, которая позволит другим пользователям использовать продемонстрированные протоколы распределения запутанности.
Фото: From Wikimedia Commons/ JohnsonMartin (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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