Открытие века: квантовая турбулентность, вдохновленная Ван Гогом, перевернула мир науки

Ученые совершили удивительное открытие, наблюдая новый тип квантовой турбулентности, которое оказалось вдохновлено знаменитой картиной Винсента ван Гога "Звездная ночь". Исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, демонстрирует неожиданную и поразительную связь между классическим искусством и передовыми открытиями в области квантовой физики. Это открытие открывает новые горизонты в понимании квантовых систем и их динамики.

В центре внимания исследования — явление, известное как нестабильность Кельвина-Гельмгольца (НКГ). В обычном, классическом мире НКГ возникает, когда два потока жидкости или газа движутся с разной скоростью, что приводит к образованию волн и завихрений. Это можно наблюдать на поверхности воды, в облаках или в океанских волнах, создавая красивые и динамичные картины.

Квантовые жидкости: особые состояния материи

Квантовые жидкости — это особые состояния материи, такие как бозе-эйнштейновский конденсат, где частицы ведут себя как единое целое, подчиняясь законам квантовой механики. Эти жидкости обладают уникальными свойствами, в частности, отсутствием вязкости, и крайне чувствительны к изменениям, что делает наблюдение в них классических эффектов чрезвычайно сложным.

Исследователи из Университета Осаки (Япония) создали систему из атомов лития, охлажденных до температуры, близкой к абсолютному нулю. Это позволило им получить двухкомпонентный бозе-эйнштейновский конденсат, идеальную среду для изучения квантовой турбулентности. В этом состоянии два "потока" частиц двигались друг относительно друга с разной скоростью, создавая условия для возникновения НКГ.

Новые квантовые вихри: эксцентрические дробные скирмионы

Главным открытием стало обнаружение новых квантовых вихрей, получивших название эксцентрические дробные скирмионы (ЭДС). Скирмионы — это особые структуры с закрученным спиновым состоянием, которые уже известны в физике, но ЭДС имеют уникальную несимметричную, полулунную форму и содержат особые точки, где обычная структура нарушается, демонстрируя совершенно новое поведение.

Сходство с картиной Ван Гога "Звездная ночь" поразительно.

"Большая луна в форме полумесяца в правом верхнем углу "Звездной ночи" ван Гога выглядит точно как ЭДС, это удивительно!", — отметил Хиромитсу Такеучи, один из авторов исследования, комментируя сходство.

Эти скирмионы несут половину элементарного заряда и представляют собой новый класс топологических дефектов, которые не вписываются в существующие классификации, что делает их еще более интересными для исследователей.

Перспективы спинтроники: энергоэффективные устройства

Кроме того, скирмионы рассматриваются как перспективные объекты для спинтроники — области, где управление спинами частиц может привести к созданию более быстрых и энергоэффективных устройств хранения и обработки данных. Открытие нового типа скирмионов в квантовой жидкости может открыть новые возможности для развития спинтроники.

Ученые планируют продолжать свои эксперименты, чтобы проверить старинные теоретические предсказания о длинах волн и частотах волн Кельвина-Гельмгольца, а также исследовать, появляются ли подобные вихри в других квантовых системах. Эти исследования помогут углубить понимание квантовой механики и ее применения в различных областях.

Интересные факты о квантовой физике:

Квантовая физика изучает поведение материи на атомном и субатомном уровне.

Принцип неопределенности Гейзенберга утверждает, что невозможно одновременно точно знать положение и импульс частицы.

Квантовая запутанность — это явление, при котором две частицы связаны друг с другом, независимо от расстояния между ними.

Квантовая физика лежит в основе многих современных технологий, таких как лазеры и компьютеры.

Открытие нового типа квантовой турбулентности, вдохновленной картиной Ван Гога, демонстрирует удивительную связь между искусством и наукой. Это исследование открывает новые горизонты в понимании квантовых систем и их динамики, а также может привести к новым технологиям в области спинтроники.