квантовое состояние
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Новый способ отменять ошибки: изобретение, которое даёт второй шанс в квантовом мире

Австрийские исследователи предложили способ восстановления состояния квантовой частицы

Учёные Австрийской академии наук сделали то, что ещё недавно казалось фантастикой — разработали протокол, способный "отмотать" состояние квантовой частицы в прошлое. Этот метод пока применим только в микромире, но уже открывает перспективы для квантовых вычислений.

Когда время можно повернуть назад

В привычной реальности разбитая чашка уже не станет целой — законы физики не позволяют. Но в квантовом мире действуют иные правила. Здесь можно, хотя бы на короткий миг, нарушить привычный ход времени. Австрийские исследователи создали "квантовый переключатель" — устройство, которое управляет фотонами в строго контролируемых условиях.

Главное в их методе — способность вернуть частицу в прежнее состояние без определения её точного местоположения. Это критично: прямое измерение почти всегда разрушает квантовую суперпозицию — уникальное свойство частицы находиться одновременно в двух состояниях, как кубит в квантовом компьютере может быть и "0", и "1" одновременно.

Простая аналогия и сложная физика

Если представить квантовый процесс как партию в шахматы, новый протокол позволяет отменить сделанный ход, не разбирая всю партию и не проверяя позиции фигур. В данном случае "ход" — это эволюция частицы, а "отмена" — возврат к нужному моменту в прошлом без потери хрупкого баланса её состояния.

Это особенно важно для квантовых компьютеров. В отличие от классических, работающих с битами, они оперируют кубитами, которым необходима сверхточная защита от любых возмущений.

Универсальный инструмент для квантовых систем

По словам учёных, созданный ими протокол — "универсальное путешествие во времени", применимое к любой двухуровневой квантовой системе, а не только к фотонам. Суть метода — вмешательство во все возможные траектории частицы и их объединение в одну, ведущую к выбранному состоянию в прошлом.

Это не похоже на фантастические машины времени. На макроуровень технологию перенести невозможно: крупные частицы накладывают серьёзные ограничения на эксперимент.

Сегодня главная практическая ценность разработки — исправление ошибок в квантовых вычислениях. Такая система могла бы отменять ошибочные операции без потери исходных данных, что стало бы шагом к более стабильным и гибким квантовым машинам. Некоторые учёные допускают, что в будущем удастся работать даже с так называемыми "горячими состояниями", ранее считавшимися непригодными.

Мечта, далёкая от реальности

"Теоретически этот протокол можно применить и к человеку", — заявил исследователь Мигель Наваскуэс.

Но он тут же уточняет: практическая реализация сейчас невозможна, и в ближайшее время этот метод останется инструментом исключительно для работы с квантовыми системами.

Перспективы у открытия огромные, но пока оно живёт в лабораториях, в мире, где время действительно можно повернуть вспять — но только для одной частицы.

