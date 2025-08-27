Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мошенники работают за ноутбуком
Мошенники работают за ноутбуком
© pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:16

Новый язык на Python готовит программистам сюрприз — такого ещё не было

Европейские исследователи повысили эффективность гибридных квантовых HPC-систем

Мир квантовых технологий меняется стремительно. Учёные и компании по всему миру предлагают решения, которые ещё вчера казались фантастикой: от защиты данных в эпоху квантовых угроз до разработки новых лекарств с помощью гибридных вычислений.

Эффективность суперкомпьютеров и квантовых процессоров

Европейские исследователи нашли способ заставить гибридные HPC-системы работать продуктивнее. Вместо статического распределения ресурсов они применили два подхода:

  • оптимизацию рабочих процессов, позволяющую уменьшить простои задач;
  • адаптивность, которая освобождает классические ядра на время работы квантового
  • процессора и возвращает их после завершения задачи.

Результат моделирования впечатлил: оба метода сокращают задержки, а адаптивность даёт особенно быстрый эффект. Такой подход повышает ценность квантовых ускорителей там, где их число ограничено.

Новый стек от Quantinuum

Компания Quantinuum готовится к запуску системы Helios — полноценной платформы для программирования квантовых машин. В её основе — язык Guppy, построенный на Python и поддерживающий условные конструкции и циклы.

Разработчики смогут работать с эмулятором Selene, тестируя код в автономном режиме, а облачная среда Nexus обеспечит интеграцию с CUDA-Q, Q# и другими стандартами. Всё это приближает переход к масштабируемым и по-настоящему отказоустойчивым квантовым системам.

QIDO: квантовое моделирование для медицины

Совместный проект Mitsui, QSimulate и Quantinuum — платформа QIDO — объединяет классическое и квантово-химическое моделирование. Она позволяет точнее прогнозировать реакции при создании новых лекарств и материалов.

Рабочий процесс устроен так: сначала тысячи атомов обрабатываются с помощью QSP Reaction, а затем критические компоненты переходят в InQuanto, подключённый к квантовым процессорам. В результате точность вычислений превышает классические методы в десять раз.

Кибербезопасность: гонка с будущим

Microsoft развивает собственную программу Quantum Safe Program, цель которой — полный переход на постквантовую криптографию к 2033 году. Алгоритмы ML-KEM и ML-DSA будут встроены в Windows и Azure, а затем охватят Microsoft 365.

Параллельно формируется альянс Quantum-Safe 360, куда вошли Keyfactor, IBM Consulting, Thales и Quantinuum. Их руководство по "криптогибкости" призывает компании готовиться к гибридным схемам шифрования и быстрому обновлению алгоритмов.

Не осталась в стороне и Palo Alto Networks. Новая версия PAN-OS 12.1 Orion поддерживает квантово-безопасные VPN и TLS, а также инструменты для тестирования и миграции криптографических систем без перебоев в работе.

Прорыв в биотехнологиях

Учёные Чикагского университета впервые превратили белок EYFP, широко используемый в биологии, в функциональный белковый кубит. Он способен работать в условиях живой клетки, что открывает возможности для квантового зондирования сложных биохимических процессов — от сворачивания белков до ранней диагностики заболеваний.

Инвестиции и мировая политика

Qunova Computing привлекла $10 млн в серии A для развития алгоритма HI-VQE.
Нацлаборатория Оук-Ридж (ORNL) закупила 20-кубитный компьютер IQM Radiance, который интегрируют в суперкомпьютерную инфраструктуру США. Финская компания IQM, поставившая оборудование, одновременно стала поставщиком первой чешской квантовой машины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нейрофизиологи обнаружили прямую связь между кофеином и нарушением медленного сна вчера в 20:06

Обратная сторона бодрости: когда кофе перестаёт работать на ваше настроение

Утренний кофе может не только бодрить, но и поднимать настроение. Узнайте, как кофеин влияет на эмоции и почему его употребление имеет свои риски.

Читать полностью » Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии вчера в 19:14

Уникальная бронзовая статуэтка: ключ к тайнам кельтского мира или просто украшение

Археологи из Манхинга сделали сенсационное открытие, обнаружив более 40 000 артефактов, включая уникальную бронзовую фигурку воина, раскрывающую тайны кельтской жизни.

Читать полностью » Археологическая экспедиция в Сардисе выявила новый уровень развития Лидии вчера в 19:03

Древнее Эллады: как одна находка в Турции похоронила миф о греческом архитектурном превосходстве

В Турции найден лидийский дворец VIII века до н. э., который меняет представления о древней урбанизации. Узнайте, как одна находка переворачивает историю Анатолии.

Читать полностью » Археологи нашли римскую баню в Турции: детали открытия вчера в 18:59

Древние технологии под ногами: как римская баня меняет представление о цивилизации

В Турции нашли древнеримскую баню с системой подогрева пола — технологией, опередившей время. Узнайте, как открытие меняет представление о жизни в Римской империи.

Читать полностью » Исследование: распад бозона Хиггса подтверждает новые физические теории вчера в 18:09

Бозон Хиггса: загадка, которая может изменить мир науки

Учёные ATLAS представили результаты исследований редких распадов бозона Хиггса. Возможно, это ключ к физике за пределами Стандартной модели.

Читать полностью » Учёные обнаружили связь между тёмной материей и исчезновением планет вчера в 17:56

Невидимые убийцы: что скрывает тёмная материя и как она влияет на нашу Вселенную

Учёные предполагают: тёмная материя может формировать чёрные дыры внутри планет-гигантов. Узнайте, как экзопланеты помогают раскрыть тайны Вселенной и что это значит для будущего науки.

Читать полностью » Астрономы SETI проанализировали сигнал Wow 1977 года с использованием новых алгоритмов вчера в 17:50

75 тысяч страниц данных: что обнаружили учёные при повторном анализе сигнала Wow

Сигнал "Wow!", зафиксированный в 1977 году, продолжает вызывать интерес. Новые данные и технологии позволяют взглянуть на него с новой стороны. Что же они открывают?

Читать полностью » Археологи обнаружили останки корабля Грибсхунден в Балтийском море вчера в 16:53

Затонувший корабль, затонувшие мечты: как Грибсхунден стал символом утраченной эпохи

Археологи раскрыли захватывающие детали о корабельной артиллерии "Грибсхундена", затонувшего в 1495 году, и его влиянии на европейскую экспансию.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить запеченные овощи с сыром фета: рекомендации от кулинаров
Садоводство

5 секретов полива томатов: как часто и когда поливать для богатого урожая
Красота и здоровье

Терапевт Иван Ромасов: мокрые ноги вызывают спазм сосудов и ослабляют защиту слизистой
Питомцы

Эксперты: акита-ину и чау-чау относятся к наиболее независимым породам собак
Авто и мото

Более 3 млн машин выйдут на дороги Подмосковья в начале учебного года — Минтранс
Наука и технологии

Nature: площадь морского льда у побережья Антарктиды сократилась на 100 км с 2014 года
Дом

Каплина: хлорофитум, спатифиллум и замиокулькас подойдут даже начинающим цветоводам
Спорт и фитнес

Бег 800 метров пять раундов с отдыхом 3 минуты: инструкция для спортсменов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru