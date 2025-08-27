Новый язык на Python готовит программистам сюрприз — такого ещё не было

Мир квантовых технологий меняется стремительно. Учёные и компании по всему миру предлагают решения, которые ещё вчера казались фантастикой: от защиты данных в эпоху квантовых угроз до разработки новых лекарств с помощью гибридных вычислений.

Эффективность суперкомпьютеров и квантовых процессоров

Европейские исследователи нашли способ заставить гибридные HPC-системы работать продуктивнее. Вместо статического распределения ресурсов они применили два подхода:

оптимизацию рабочих процессов, позволяющую уменьшить простои задач;

адаптивность, которая освобождает классические ядра на время работы квантового

процессора и возвращает их после завершения задачи.

Результат моделирования впечатлил: оба метода сокращают задержки, а адаптивность даёт особенно быстрый эффект. Такой подход повышает ценность квантовых ускорителей там, где их число ограничено.

Новый стек от Quantinuum

Компания Quantinuum готовится к запуску системы Helios — полноценной платформы для программирования квантовых машин. В её основе — язык Guppy, построенный на Python и поддерживающий условные конструкции и циклы.

Разработчики смогут работать с эмулятором Selene, тестируя код в автономном режиме, а облачная среда Nexus обеспечит интеграцию с CUDA-Q, Q# и другими стандартами. Всё это приближает переход к масштабируемым и по-настоящему отказоустойчивым квантовым системам.

QIDO: квантовое моделирование для медицины

Совместный проект Mitsui, QSimulate и Quantinuum — платформа QIDO — объединяет классическое и квантово-химическое моделирование. Она позволяет точнее прогнозировать реакции при создании новых лекарств и материалов.

Рабочий процесс устроен так: сначала тысячи атомов обрабатываются с помощью QSP Reaction, а затем критические компоненты переходят в InQuanto, подключённый к квантовым процессорам. В результате точность вычислений превышает классические методы в десять раз.

Кибербезопасность: гонка с будущим

Microsoft развивает собственную программу Quantum Safe Program, цель которой — полный переход на постквантовую криптографию к 2033 году. Алгоритмы ML-KEM и ML-DSA будут встроены в Windows и Azure, а затем охватят Microsoft 365.

Параллельно формируется альянс Quantum-Safe 360, куда вошли Keyfactor, IBM Consulting, Thales и Quantinuum. Их руководство по "криптогибкости" призывает компании готовиться к гибридным схемам шифрования и быстрому обновлению алгоритмов.

Не осталась в стороне и Palo Alto Networks. Новая версия PAN-OS 12.1 Orion поддерживает квантово-безопасные VPN и TLS, а также инструменты для тестирования и миграции криптографических систем без перебоев в работе.

Прорыв в биотехнологиях

Учёные Чикагского университета впервые превратили белок EYFP, широко используемый в биологии, в функциональный белковый кубит. Он способен работать в условиях живой клетки, что открывает возможности для квантового зондирования сложных биохимических процессов — от сворачивания белков до ранней диагностики заболеваний.

Инвестиции и мировая политика

Qunova Computing привлекла $10 млн в серии A для развития алгоритма HI-VQE.

Нацлаборатория Оук-Ридж (ORNL) закупила 20-кубитный компьютер IQM Radiance, который интегрируют в суперкомпьютерную инфраструктуру США. Финская компания IQM, поставившая оборудование, одновременно стала поставщиком первой чешской квантовой машины.