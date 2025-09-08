Титан-49 раскрыл магнитную тайну: как ученые засекли сердцебиение атома в реальном времени

Учёные из Делфтского технологического университета (Нидерланды) совершили прорыв в квантовой физике: впервые удалось измерить ритм "магнитного сердца" атома в реальном времени, наблюдая за квантовыми переходами его ядра. Для этого они использовали сканирующий туннельный микроскоп, который позволил отследить движение электронов, синхронизированное с ядром изотопа титана-49.

Что удалось зафиксировать

Физики сумели изолировать и оценить длительность магнитного импульса атомного ядра, наблюдая за переворотом ядерного спина — переходом из одного квантового состояния в другое. Интервал между такими переключениями составил около пяти секунд. Это означает, что измерения впервые проводились быстрее, чем само колебание спина, и в реальном времени.

Почему это важно

Спин — фундаментальное свойство субатомных частиц, определяющее магнитные характеристики вещества. В квантовых технологиях именно спин часто используется как кубит — минимальная единица квантовой информации. Однако поведение ядерного спина подвержено влиянию внешней среды, что делает его изучение крайне сложным.

До сих пор учёные не могли наблюдать это состояние без вмешательства, которое его искажает. Чтобы обойти проблему, команда Эверта Столте и Джинвона Ли использовала сверхтонкое взаимодействие электронов и ядра: электроны стали "косвенными индикаторами" процессов внутри атома.

"Первоначальные измерения были слишком медленными, чтобы уловить движение ядерного спина во времени", — пояснил физик Сандер Отте.

Разработанная импульсная схема измерений позволила сканирующему микроскопу фиксировать атом не непрерывно, а короткими импульсами с паузами. Такой метод дал возможность "увидеть" перевороты ядерного спина без его разрушения.

Новый шаг к квантовым вычислениям

Изотоп титан-49 был выбран неслучайно: он стабилен, имеет сильный спин и давно используется в ядерно-физических экспериментах. Теперь же его свойства позволили зафиксировать ядерные колебания с беспрецедентной точностью.

Открытие открывает путь к созданию новых типов кубитов, собранных буквально "атом за атомом". Знание характеристик коллективного спинового состояния до внешнего воздействия может помочь инженерам разрабатывать более устойчивые платформы для квантовых вычислений.

Три интересных факта