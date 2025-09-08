Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Атом калифорния
Атом калифорния
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:17

Титан-49 раскрыл магнитную тайну: как ученые засекли сердцебиение атома в реальном времени

Прорыв в квантовой физике: ученые впервые измерили магнитный импульс атомного ядра за 5 секунд

Учёные из Делфтского технологического университета (Нидерланды) совершили прорыв в квантовой физике: впервые удалось измерить ритм "магнитного сердца" атома в реальном времени, наблюдая за квантовыми переходами его ядра. Для этого они использовали сканирующий туннельный микроскоп, который позволил отследить движение электронов, синхронизированное с ядром изотопа титана-49.

Что удалось зафиксировать

Физики сумели изолировать и оценить длительность магнитного импульса атомного ядра, наблюдая за переворотом ядерного спина — переходом из одного квантового состояния в другое. Интервал между такими переключениями составил около пяти секунд. Это означает, что измерения впервые проводились быстрее, чем само колебание спина, и в реальном времени.

Почему это важно

Спин — фундаментальное свойство субатомных частиц, определяющее магнитные характеристики вещества. В квантовых технологиях именно спин часто используется как кубит — минимальная единица квантовой информации. Однако поведение ядерного спина подвержено влиянию внешней среды, что делает его изучение крайне сложным.

До сих пор учёные не могли наблюдать это состояние без вмешательства, которое его искажает. Чтобы обойти проблему, команда Эверта Столте и Джинвона Ли использовала сверхтонкое взаимодействие электронов и ядра: электроны стали "косвенными индикаторами" процессов внутри атома.

"Первоначальные измерения были слишком медленными, чтобы уловить движение ядерного спина во времени", — пояснил физик Сандер Отте.

Разработанная импульсная схема измерений позволила сканирующему микроскопу фиксировать атом не непрерывно, а короткими импульсами с паузами. Такой метод дал возможность "увидеть" перевороты ядерного спина без его разрушения.

Новый шаг к квантовым вычислениям

Изотоп титан-49 был выбран неслучайно: он стабилен, имеет сильный спин и давно используется в ядерно-физических экспериментах. Теперь же его свойства позволили зафиксировать ядерные колебания с беспрецедентной точностью.

Открытие открывает путь к созданию новых типов кубитов, собранных буквально "атом за атомом". Знание характеристик коллективного спинового состояния до внешнего воздействия может помочь инженерам разрабатывать более устойчивые платформы для квантовых вычислений.

Три интересных факта

  1. Сканирующий туннельный микроскоп позволяет видеть отдельные атомы и манипулировать ими, что делает его незаменимым инструментом в нанофизике.
  2. Спин используется в магнитно-резонансной томографии (МРТ), где взаимодействие ядерных спинов с магнитным полем помогает получать изображения внутренних органов человека.
  3. Титан-49 составляет около 5,4% от всего природного титана и ценится именно за свои уникальные магнитные характеристики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Раскрыта тайна куриного старта: где и когда люди впервые приручили этих птиц сегодня в 13:14

История переписана: куры появились на 6500 лет позже, чем мы думали – вот где и когда их одомашнили

Международное исследование переписывает историю одомашнивания кур! Узнайте, где и когда на самом деле появились домашние куры, и как они распространились по миру.

Читать полностью » Историческая находка: обломки корабля подтверждают легенды о пиратах в Индийском океане сегодня в 12:01

Пиратский клад Индийского океана: затонувший корабль раскроет тайны морских разбойников

У берегов Мадагаскара найден 300-летний корабль, подтверждающий легенды о пиратах. Это Nossa Senhora do Cabo с сокровищами на $138 млн. На борту золото, фарфор, католические реликвии.

Читать полностью » Учёные нашли первое прямое доказательство использования медведей в кровавых зрелищах Римской империи сегодня в 11:01

Раскопки в Сербии: копьё, инфекция и железные прутья — что сломало бурого медведя 1700 лет назад

Череп бурого медведя, найденный у амфитеатра в Сербии, стал сенсацией: анализ показал, что 1700 лет назад зверь участвовал в гладиаторских боях, годами мучился в неволе и погиб от травм. Первое прямое доказательство кровавых зрелищ Рима!

Читать полностью » Археологи обнаружили 2000-летний римский шлем с сохранившимися нащечниками сегодня в 10:01

Секрет римских легионеров раскрыт: шлем возрастом 2000 лет нашли на морском дне — что скрывают наслоения

У берегов Сицилии обнаружен редкий римский шлем Монтефортино возрастом 2000 лет. Находка связана с битвой 241 г. до н.э., изменившей ход истории Средиземноморья. Артефакты изучают с помощью 3D-технологий.

Читать полностью » Тайны ядра Земли раскрыты: углерод неожиданно важен для планеты сегодня в 9:03

Тайны ядра Земли раскрыты: углерод сыграл решающую роль – вот что выяснили ученые

Ученые выяснили, что углерод сыграл ключевую роль в процессе кристаллизации земного ядра. Исследование показало как углерод, в составе ядра повлиял на стабильности магнитного поля Земли.

Читать полностью » Почему лёд такой скользкий на самом деле: новое открытие ученых сегодня в 8:01

Вековое заблуждение рухнуло: сенсационное открытие объясняет скользкость льда

Ученые раскрыли истинную причину скользкости льда. Оказалось, дело не в давлении или трении, а в молекулярных процессах и диполях воды. Открытие меняет научные представления о скольжении.

Читать полностью » Археологи Швейцарии нашли римский мост: как империя контролировала провинции сегодня в 7:08

Римский мост в Швейцарии: археологи нашли артефакты, изменившие взгляд на историю

В Швейцарии найден 2000-летний римский мост! Археологи обнаружили уникальное деревянное сооружение, раскрывающее секреты римского владычества и романизации Гельвеции. Находки артефактов проливают свет на повседневную жизнь.

Читать полностью » Робот ощущает как человек: Пуньо использует мягкую кожу для переноски тяжестей сегодня в 6:08

Революция в робототехнике: робот Пуньо обучается на раз-два – подробности эксперимента

Уникальный робот Пуньо научился ловкости человека! Мягкая конструкция и гибкость суставов позволяют роботу перемещать предметы. Обучение с одного урока!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенью полёвки особенно опасны: садоводы применяют карболовую кислоту и растения-репелленты
Красота и здоровье

Кисломолочные продукты против аллергии: что советуют эксперты
СФО

В Тюмени появилось предупреждение от Стетхема: "не трогать тыквы"
Садоводство

Опытные садоводы в шоке: эти 5 соседей душат грушу – дерево гибнет на глазах
Дом

Умные розетки и лампы как первый шаг к автоматизации дома
Питомцы

Кинологи рекомендуют игры с собакой для укрепления связи
Туризм

Утро в Каппадокии начинается с подготовки к полётам на шарах
Еда

Кинза и базилик сделают вкус фунчозы с креветками ярче
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet