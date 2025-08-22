Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фантазийный атом
Фантазийный атом
© commons.wikimedia.org by Геральт - geralt / 21281 images on Pixabay site is licensed under CC0
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:36

Квантовая вселенная раскрыла шокирующую тайну — Эйнштейн бы не поверил

MIT: эксперимент с атомами при сверхнизких температурах подтвердил теорию Бора против Эйнштейна

Более века спустя после яростных споров о природе квантового мира учёные Массачусетского технологического института доказали: Альберт Эйнштейн ошибался. В эксперименте беспрецедентной точности с атомами, охлаждёнными почти до абсолютного нуля, исследователи показали, что наблюдатель действительно способен изменять наблюдаемое. Эти результаты, опубликованные в Physical Review Letters, вновь разжигают вековую дискуссию и подтверждают: квантовая вселенная ещё более парадоксальна, чем представлял себе гений XX века.

От лампы Юнга до квантовых ловушек

Начало истории уходит в 1801 год, когда Томас Юнг поставил опыт с двумя щелями. Его эксперимент, в котором свет создавал на экране интерференционную картину, доказал: свет ведёт себя не только как частица, но и как волна.

Однако, стоило учёным попытаться выяснить, через какую именно щель проходит луч, узор исчезал. Этот парадокс поставил под сомнение саму суть наблюдения и положил начало будущим интеллектуальным битвам.

Эйнштейн против Бора: спор о реальности

Спор двух великих физиков — Эйнштейна и Нильса Бора — стал символом научного XX века.

Эйнштейн не мог принять мысль, что процесс наблюдения сам разрушает наблюдаемое явление. Он предлагал гипотетические устройства, которые могли бы тайно фиксировать движение фотонов.

Бор, напротив, утверждал: сама попытка измерения вносит возмущение, уничтожая интерференцию. Его доводы, основанные на принципе неопределённости Гейзенберга, фактически закрывали лазейку, оставляя загадку на совести самой природы.

Самый "чистый" эксперимент

Команда Вольфганга Кеттерле и Виталия Федосеева из MIT решила пойти дальше. Вместо щелей они использовали отдельные атомы, охлаждённые до температуры в несколько микрокельвинов.

Атомы расположили в идеальную кристаллическую решётку с помощью лазеров, добившись такой изоляции, что каждый из них вёл себя как независимый квантовый объект. Таким образом удалось воспроизвести эксперимент Юнга с точностью, ранее недостижимой.

Главная инновация заключалась в управлении "размытостью" атомов. Меняя параметры лазерной ловушки, исследователи добивались разной степени квантовой неопределённости.

"Во многих теоретических описаниях пружины играют важную роль. Но мы показываем, что нет, пружины здесь не имеют значения; важна лишь степень квантовой неопределённости атомов", — объяснил соавтор исследования, физик ВиталийФедосеев.

Результаты подтвердили: даже при самых идеальных условиях невозможно определить путь фотона, не разрушив интерференцию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые обнаружили древний сосуд с именем владелицы в Таджикистане вчера в 21:34

Древняя история в руках: что рассказывает сосуд, найденный в Таджикистане

В Таджикистане археологи нашли глиняный сосуд с именем владелицы, что может изменить наше понимание роли женщин в древнем обществе.

Читать полностью » Ученые исследуют ритуалы жертвоприношений ослиц в древнем Израиле вчера в 21:19

Погружение в тайны прошлого: как жертвоприношения ослиц меняют историческую картину

Археологи обнаружили, что древние жители Ханаана приносили в жертву египетских ослиц перед строительством зданий. Это открытие раскрывает культурные связи между регионами.

Читать полностью » Венгрия и конина: как исторические события повлияли на питание вчера в 20:28

Как конина стала жертвой исторических катаклизмов: эмоциональный взгляд на венгерскую кухню

Узнайте, как монгольское вторжение изменило привычки венгров в питании и почему конина перестала быть популярной. История, археология и культура в одном тексте!

Читать полностью » Ученые изучили останки кроманьонца: ключевые факты из исследования вчера в 20:13

Жизнь в условиях холода: как кроманьонец выживал в суровом климате

Узнайте о кроманьонце из Баварии, жившем более 30 тысяч лет назад. Его привычки и условия жизни раскрывают новые аспекты ранних людей в Европе.

Читать полностью » Археологи обнаружили руины царского дворца трибаллов в Болгарии вчера в 19:21

Трибалы возвращаются: как находка в Болгарии меняет представление о древности

В Болгарии, в городе Враца, археологи нашли руины царского дворца трибаллов. Это открытие обещает изменить наше понимание древней истории региона.

Читать полностью » Учёные обнаружили генетические следы солдат Наполеона в Вильнюсе вчера в 19:07

Смертельный холод и болезни: трагическая судьба солдат Наполеона в Вильнюсе

Исследования ДНК солдат Наполеона, найденных в Вильнюсе, раскрывают шокирующую истину о болезнях, ставших причиной их гибели. Узнайте о результатах анализа и историческом контексте.

Читать полностью » Ученые из Университета Тренто обнаружили ДНК древних жителей Альп в современных генах вчера в 18:16

Древние тайны Альп: как ДНК раскрывает секреты неолита и медного века

Узнайте, как палеогенетики исследовали ДНК древних жителей Альп и обнаружили их генетическую связь с Этци. Откройте для себя тайны древних популяций и их влияние на современность.

Читать полностью » Археологи нашли останки комолых коров в Монголии: что это значит для изучения древней культуры вчера в 18:04

Погружение в прошлое: как жертвоприношения комолых коров отражают культуру древних монголов

Археологи в Монголии сделали сенсационное открытие: останки древних комолых коров, возрастом 2500-2700 лет, подтверждают их разведение и жертвоприношения в бронзовом веке.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Какие сувениры действительно стоит привозить из путешествий
Красота и здоровье

Педиатр Бережанский: цитрусовые при простуде усиливают боль в горле и отёчность
Питомцы

Учёные из Вены и Руанды выявили устойчивые к антибиотикам бактерии у собак и скота
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен приедет в Москву на Международную неделю кино 24–25 августа
ДФО

Инфляция в Приморье достигла 6-летнего минимума: что будет дальше
Авто и мото

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 с доработанной подвеской и аэродинамикой
Садоводство

7 способов замаскировать мусорные баки и сделать двор привлекательнее
Наука и технологии

Университет Сент-Эндрюс сообщил об открытии гигантских планет-изгоев во Вселенной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru