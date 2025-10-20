Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Квантовый фотон и атом
Квантовый фотон и атом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:33

Ошибка больше не страшна: квантовые машины научились справляться с хаосом

Юваль Богер: алгоритм AFT снижает накладные расходы квантовых вычислений

Исследователи сделали серьёзный шаг к созданию по-настоящему практичных квантовых компьютеров. Они нашли способ ускорить процесс коррекции ошибок (QEC) в сотни раз, что может радикально сократить время выполнения сложных задач — от моделирования молекул до глобальной логистики.

Что изменилось в подходе к ошибкам

Основная трудность квантовых вычислений заключается в хрупкости кубитов — элементарных носителей информации. Любой шум, тепловое воздействие или электромагнитное поле могут разрушить их состояние. Поэтому учёные десятилетиями искали способ защитить кубиты, не прерывая процесс вычислений.

Ранее коррекция ошибок выполнялась периодически: после каждой серии операций система останавливалась, чтобы "проверить себя". Такой метод надёжный, но чрезвычайно затратный по времени и ресурсам.

Теперь специалисты компании QuEra предложили принципиально новый подход — алгоритмическую отказоустойчивость (AFT). Эта технология позволяет алгоритму самостоятельно отслеживать и исправлять ошибки прямо во время вычислений, без вынужденных пауз.

"Практические отказоустойчивые квантовые вычисления требуют как масштабируемого оборудования, так и эффективного исправления ошибок. AFT напрямую решает проблему эффективности", — сказал коммерческий директор Юваль Богер.

По данным исследования, опубликованного в Nature 24 сентября, моделирование показало, что AFT снижает накладные расходы на коррекцию ошибок в 10-100 раз, не жертвуя точностью.

Как работает алгоритмическая отказоустойчивость

В классических системах QEC логические кубиты защищают информацию, распределяя её между множеством физических кубитов. Однако проверка состояния требует дополнительных операций, каждая из которых может сама внести ошибку. AFT устраняет этот порочный круг.

Технология перестраивает структуру алгоритма так, что проверки встроены в процесс вычислений. В результате ошибки фиксируются "на лету", а не в заранее заданные моменты. Это позволяет выполнять каждую логическую операцию всего с одной проверкой вместо десятков.

"Вместо десятков повторений каждой операции может быть достаточно одной проверки на каждый логический шаг", — отметил Богер.

Для исследователей это стало ключевым открытием: квантовые компьютеры наконец-то могут приближаться к практической скорости, сохраняя при этом устойчивость к сбоям.

Почему успех связан с нейтральными атомами

AFT особенно эффективно работает в системах, где кубиты реализованы с помощью нейтральных атомов - технологии, которую активно развивает QuEra. В таких машинах атомы удерживаются и управляются лазерными лучами, что обеспечивает гибкость и масштабируемость.

"В этих системах любой атом может быть перемещен для взаимодействия с любым другим", — пояснил Богер. — "Это значит, что они не ограничены фиксированными схемами соединений, как сверхпроводящие кубиты".

Такая архитектура позволяет соединять кубиты в произвольных комбинациях и запускать параллельные вычисления. Если один кубит "сбивается", ошибка не распространяется дальше — система изолирует её в реальном времени.

К тому же эти установки функционируют при комнатной температуре, что избавляет от дорогостоящих криогенных установок, необходимых для сверхпроводящих схем. Простота инфраструктуры делает нейтральные атомы особенно привлекательной платформой для развития AFT.

Прорывное ускорение и его последствия

Моделирование показало: применение AFT в архитектуре QuEra сокращает время коррекции ошибок и общие вычислительные издержки в десятки раз. Это не просто ускорение — это переход от теоретических моделей к реально применимым вычислениям.

"Хотя мы пока не достигли полностью отказоустойчивых систем, этот результат значительно ускоряет сроки", — подчеркнул Богер. — "Огромные накладные расходы, которые когда-то предполагались, не являются неизбежными".

Такое улучшение может изменить саму экономику квантовых вычислений. Например, алгоритм оптимизации маршрутов морских контейнеров, который сегодня мог бы выполняться месяцами, сможет завершиться менее чем за сутки. Это делает квантовые алгоритмы пригодными для реальных задач бизнеса, науки и инженерии.

Как AFT меняет представление о будущем квантовых технологий

Квантовые вычисления уже не воспринимаются как экзотическая теория. Мир движется к созданию систем, способных моделировать молекулы лекарств, рассчитывать климатические сценарии и решать задачи, недоступные классическим суперкомпьютерам.

AFT позволяет уменьшить масштаб "избыточности" — когда для одного логического кубита требовались тысячи физических. Теперь та же устойчивость достигается меньшими средствами. Это открывает дорогу к компактным и относительно недорогим квантовым устройствам.

Кроме того, подход можно адаптировать под разные платформы — ионные ловушки, фотонные или сверхпроводящие схемы. Универсальность AFT даёт шанс ускорить развитие всей отрасли, не ограничиваясь одной технологией.

Возможные сценарии применения

  1. Фармацевтика. Моделирование взаимодействий молекул в реальном времени поможет создавать препараты без многолетних экспериментов.

  2. Финансы. Квантовые алгоритмы смогут анализировать риск и оптимизировать портфели с миллионами параметров.

  3. Энергетика. Повышение эффективности сетей и разработка новых материалов для аккумуляторов станут ближе к практике.

  4. Транспорт и логистика. Квантовая оптимизация маршрутов сократит издержки и выбросы.

  5. Искусственный интеллект. Обучение моделей нового поколения можно будет проводить на квантовых вычислителях, сокращая время обучения в десятки раз.

Мифы и правда о квантовых компьютерах

  • Миф: квантовые компьютеры скоро заменят обычные ПК.
    Правда: они решают только специфические задачи и не пригодны для повседневных приложений.

  • Миф: чем больше кубитов, тем мощнее компьютер.
    Правда: без устойчивости к ошибкам даже тысячи кубитов бесполезны — важна не численность, а надёжность.

  • Миф: квантовые машины требуют абсолютного нуля.
    Правда: системы на нейтральных атомах уже работают при комнатной температуре.

Интересные факты

• Первые идеи квантовой коррекции ошибок появились ещё в 1990-е годы, но считались непрактичными из-за огромных вычислительных затрат.
• Компания QuEra — спин-офф Гарвардского университета и Массачусетского технологического института.
• Современные квантовые компьютеры с нейтральными атомами используют лазеры с точностью позиционирования до нанометра.

Согласно прогнозам QuEra, первые аппаратные испытания AFT-алгоритмов пройдут в ближайшие год-два. Если результаты подтвердятся, это станет отправной точкой для перехода от лабораторных демонстраций к промышленным квантовым вычислениям.

Мир технологий, возможно, стоит на пороге эры, когда квантовые машины перестанут быть экспериментом и станут инструментом, таким же привычным, как сегодня облачные серверы.

