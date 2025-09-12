Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
квантовое состояние
квантовое состояние
© https://commons.wikimedia.org by Геральт - geralt / 21281 images on Pixabay site is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:41

Россия вышла на новый уровень: квантовые технологии перестали быть фантастикой

В России созданы первые серийные криостаты сверхнизких температур для исследований квантовых технологий

Научно-технологический прогресс в России сделал новый шаг: отечественные инженеры представили первые серийные криостаты сверхнизких температур. Эти установки открывают путь к развитию квантовых вычислений и применению технологий, которые еще недавно казались фантастикой.

Презентация в Квантум Парке

В МГТУ им. Н. Э. Баумана прошла официальная церемония, где показали образцы криостатов YARANGA и YURTA. На мероприятии также был представлен облачный доступ к гибридному квантово-классическому вычислительному комплексу с квантовым сопроцессором SnowDrop 4Q. Этот шаг дает возможность ученым и промышленным компаниям оперативно использовать мощь нового оборудования для сложных расчетов.

Что такое криостат

Криостат растворения — это установка, позволяющая работать при температурах ниже 10 миллиКельвин, то есть практически в условиях абсолютного нуля. Такая среда важна для исследования явлений, которые невозможно наблюдать в обычных условиях. В криостатах можно поддерживать глубокий вакуум, стабильное магнитное поле и защиту от лишнего излучения.

Где применяются криостаты

Области их использования охватывают широкий спектр современных научных задач:

  1. Изучение сверхпроводимости.

  2. Тестирование материалов в экстремальных условиях.

  3. Разработка компонентов для квантовых компьютеров.

  4. Астрофизические исследования и поиск частиц темной материи.

Также криостаты применяются для создания сверхточных датчиков, обучения нейросетей и обеспечения безопасной передачи данных в квантовых коммуникациях.

Возможности квантового комплекса

Гибридный комплекс сочетает классические вычислительные мощности и квантовый сопроцессор. Такой подход позволяет решать задачи, которые недоступны традиционным системам: моделировать молекулы для создания лекарств, выстраивать сложные логистические схемы, оптимизировать производственные процессы и ускорять алгоритмы машинного обучения.

Технические особенности SnowDrop 4Q

Ключевым элементом комплекса стал сверхпроводниковый сопроцессор SnowDrop 4Q. Он работает с четырьмя кубитами и обеспечивает высокую точность вычислений: вероятность правильных однокубитных операций достигает 99,9%, а двухкубитных — 99%. Система дополнена модулем считывания с минимальным уровнем шумов, что позволяет максимально сохранить чистоту данных.

Почему это важно

Разработка отечественных криостатов и квантового комплекса снижает зависимость России от зарубежных технологий и открывает новые горизонты для DeepTech-направлений. Облачный доступ делает оборудование доступным не только крупным лабораториям, но и более широкому кругу исследователей и компаний. Это ускорит внедрение квантовых технологий в медицину, промышленность и IT.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ИИ оказался глупым: в нём не нашли признаков мышления вчера в 23:11

Ученые из Аризоны утверждают, что ИИ не думает, а лишь имитирует. Их исследование поднимает важные вопросы о природе искусственного интеллекта и его взаимодействии с людьми.

Читать полностью » Эксперты CCS Insight прогнозируют отказ от защитных стекол благодаря саморегенерации дисплеев вчера в 22:06

Конец эпохи плёнок и стёкол: смартфоны станут лечить себя сами

Уже скоро смартфоны смогут сами справляться с мелкими царапинами. Но действительно ли это заменит защитные стекла и пленки?

Читать полностью » Миллиарды Android-смартфонов под угрозой взлома: что нужно предпринять уже сейчас вчера в 21:07

Специалисты выявили серьезные уязвимости в Android 13-16, которые могут затронуть миллиарды смартфонов. Узнайте, как защитить свои данные и обновить устройство!

Читать полностью » Семь из десяти приложений в России монетизируются рекламой в 2025 году — AppMetrica вчера в 20:13

Подписки тают на глазах: привычный способ платить за сервисы исчезает

В России мобильные приложения всё чаще зарабатывают на рекламе, вытесняя подписки и покупки. Почему так происходит и как это влияет на рынок?

Читать полностью » Россияне стали больше зарабатывать: иначе не объяснить, почему они чаще покупают дорогие смартфоны вчера в 19:04

В первом полугодии 2025 года рынок премиум-смартфонов вырос на 8%. Узнайте, как "премиумизация" меняет привычные бренды и модели.

Читать полностью » МТС: предзаказы на iPhone 17 вдвое превысили спрос на iPhone 16 вчера в 18:53

iPhone 17 грозит обнулить продажи "шестнадцатого"

Интерес к iPhone 17 в России превзошёл все ожидания: спрос оказался в несколько раз выше прошлогоднего. Но какой смартфон стал главным фаворитом?

Читать полностью » Смартфон на каждый день за 8 тысяч рублей — бюджетник, в котором есть всё, что нужно вчера в 17:56

Обзор POCO C85: узнаем, как аккумулятор на 6000 мАч, IPS-экран и 50 МП камера делают его идеальным выбором для повседневного использования.

Читать полностью » Можно ли обмануть iPhone, заменив аккумулятор на новый? Всё, что нужно знать вчера в 15:47

Вы теряете заряд на вашем iPhone? Узнайте, как правильно заменить аккумулятор, сохранить данные и избежать проблем с новыми моделями!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм
Питомцы

Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC
Еда

Манник без муки становится пышным после 15 минут набухания манки
Красота и здоровье

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью
Наука

Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения
Авто и мото

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью
УрФО

Харлов: во Франции подбирают кандидата на пост генконсула в Екатеринбурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet