Россия вышла на новый уровень: квантовые технологии перестали быть фантастикой

Научно-технологический прогресс в России сделал новый шаг: отечественные инженеры представили первые серийные криостаты сверхнизких температур. Эти установки открывают путь к развитию квантовых вычислений и применению технологий, которые еще недавно казались фантастикой.

Презентация в Квантум Парке

В МГТУ им. Н. Э. Баумана прошла официальная церемония, где показали образцы криостатов YARANGA и YURTA. На мероприятии также был представлен облачный доступ к гибридному квантово-классическому вычислительному комплексу с квантовым сопроцессором SnowDrop 4Q. Этот шаг дает возможность ученым и промышленным компаниям оперативно использовать мощь нового оборудования для сложных расчетов.

Что такое криостат

Криостат растворения — это установка, позволяющая работать при температурах ниже 10 миллиКельвин, то есть практически в условиях абсолютного нуля. Такая среда важна для исследования явлений, которые невозможно наблюдать в обычных условиях. В криостатах можно поддерживать глубокий вакуум, стабильное магнитное поле и защиту от лишнего излучения.

Где применяются криостаты

Области их использования охватывают широкий спектр современных научных задач:

Изучение сверхпроводимости. Тестирование материалов в экстремальных условиях. Разработка компонентов для квантовых компьютеров. Астрофизические исследования и поиск частиц темной материи.

Также криостаты применяются для создания сверхточных датчиков, обучения нейросетей и обеспечения безопасной передачи данных в квантовых коммуникациях.

Возможности квантового комплекса

Гибридный комплекс сочетает классические вычислительные мощности и квантовый сопроцессор. Такой подход позволяет решать задачи, которые недоступны традиционным системам: моделировать молекулы для создания лекарств, выстраивать сложные логистические схемы, оптимизировать производственные процессы и ускорять алгоритмы машинного обучения.

Технические особенности SnowDrop 4Q

Ключевым элементом комплекса стал сверхпроводниковый сопроцессор SnowDrop 4Q. Он работает с четырьмя кубитами и обеспечивает высокую точность вычислений: вероятность правильных однокубитных операций достигает 99,9%, а двухкубитных — 99%. Система дополнена модулем считывания с минимальным уровнем шумов, что позволяет максимально сохранить чистоту данных.

Почему это важно

Разработка отечественных криостатов и квантового комплекса снижает зависимость России от зарубежных технологий и открывает новые горизонты для DeepTech-направлений. Облачный доступ делает оборудование доступным не только крупным лабораториям, но и более широкому кругу исследователей и компаний. Это ускорит внедрение квантовых технологий в медицину, промышленность и IT.