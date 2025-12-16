Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:58

Когда квантовые компьютеры разрушат криптографию? Подробности, которые могут изменить всё

Grayscale: квантовые компьютеры не повлияют на безопасность биткойна до 2030 года

В последние годы в криптографическом сообществе всё чаще обсуждают возможное воздействие квантовых вычислений на безопасность таких технологий, как биткойн. Некоторые опасаются, что когда квантовые компьютеры достигнут достаточной мощности, они смогут взломать криптографию, обеспечивающую безопасность криптовалют. Однако, как показал новый отчет аналитиков инвестиционной компании Grayscale, эти опасения вряд ли окажут влияние на рынок в ближайшие годы.

Квантовые компьютеры и криптография

Квантовые компьютеры представляют собой серьёзную угрозу для существующих криптографических технологий, таких как асимметричное шифрование, которое лежит в основе безопасности биткойна и других блокчейнов. Согласно теоретическим предположениям, мощный квантовый компьютер в будущем сможет вычислить приватные ключи, используя общедоступную информацию, таким образом нарушив безопасность криптовалютных транзакций.

Как отметил Джастин Талер, научный партнёр в компании Andreessen Horowitz, квантовый компьютер будет способен подделывать цифровые подписи, которые используются для подтверждения биткойн-транзакций. Это, в свою очередь, откроет возможность несанкционированного вывода средств с криптокошельков.

Прогнозы и реальность

Однако, несмотря на эти потенциальные угрозы, аналитики Grayscale утверждают, что квантовые компьютеры, способные взломать криптографию, не появятся до 2030 года. В своём отчете они заявляют, что хотя квантовые вычисления действительно представляют собой долгосрочную проблему для криптографии, они не повлияют на рынок криптовалют в ближайшие годы. Это мнение основано на текущих темпах развития квантовых технологий и предполагаемом времени, необходимом для создания достаточно мощного компьютера, способного взломать криптографию.

Эксперты Grayscale подчеркивают, что исследования в области постквантовой криптографии будут продолжаться, и технологии для защиты от угроз квантовых вычислений будут развиваться, но они не окажут существенного влияния на рынок криптовалют в обозримом будущем.

