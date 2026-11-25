Главная проблема современного квантового компьютера заключается в его почти болезненной чувствительности. Кубиты — базовые единицы информации — настолько хрупки, что любое тепловое колебание или вибрация внешней среды способны разрушить их состояние. В результате вычисления превращаются в лотерею: ошибка в одном звене может обнулить весь результат. Чтобы преодолеть этот барьер, ученые используют стратегию избыточности, создавая «логический кубит» — объединение множества физических кубитов, которые коллективно хранят одну единицу информации. Если один из них «вылетает», остальные удерживают данные.

Однако здесь возникает парадокс: чтобы снизить вероятность ошибки, нужно добавить больше физических кубитов, но чем больше система, тем больше в ней точек потенциального сбоя. В этой гонке за стабильностью команда Quantinuum установила новый рекорд, представив систему Helios на 98 кубитов. В тестах квантовой памяти Helios продемонстрировала частоту отказов всего 0,0005%. Для наглядности: это примерно пять неисправимых ошибок на миллион циклов проверки. Для сравнения, чип Willow от Google с 105 кубитами показал около 772 ошибок на миллион (0,0772%).

Архитектура подвижности и лазерная «перезагрузка»

Разница в результатах кроется в устройстве самих систем. Если Google использует сверхпроводящие цепи, то Helios работает на ионах бария, имеющих электрический заряд. Ключевое преимущество здесь в динамической перестройке: ученые могут буквально перемещать ионы внутри процессора, объединяя любые пары кубитов для прямого обмена информацией. Это избавляет данные от необходимости проходить через цепочку посредников, где риск ошибки растет с каждым переходом.

Дополнительным инструментом стала технология «leakage repumping» (перекачка утечек). С помощью сверхточных лазерных импульсов исследователи возвращают кубиты, которые «выскользнули» из рабочего состояния, обратно в строй. Чтобы проверить эффективность системы, команда применила так называемый «цветной код» (color code) с тремя уровнями дистанции (3, 5 и 7), которые позволяют исправлять одну, две и три ошибки физических кубитов соответственно. Результаты оказались экспоненциальными: с каждым увеличением дистанции кода вероятность неисправимой ошибки снижалась примерно в 12 раз. На максимальном уровне (дистанция 7) система допускала лишь одну ошибку на 200 000 раундов.

Эта точность приближает индустрию к так называемому «мегакуоп-режиму», когда компьютер сможет выполнять более миллиона операций без единого сбоя. С точки зрения ресурсов это меняет расчеты по масштабированию. По оценкам Quantinuum, для создания 100 надежных логических кубитов на базе ионных ловушек потребуется около 30 000 физических кубитов. В то время как конкурирующие сверхпроводящие системы для аналогичного результата могут потребовать до 900 000 физических единиц.

Доверие к этим цифрам базируется на том, что надежность системы растет вместе с её размером, а не падает под грузом собственных сложностей. Мы видим переход от борьбы с хаосом к управлению им: когда аппаратное обеспечение перестает быть источником шума и становится инструментом фильтрации этого шума. Теперь вопрос масштабирования переходит из плоскости фундаментальной физики в плоскость инженерного искусства — как объединить десятки тысяч ионов в единый, управляемый лазерами механизм.