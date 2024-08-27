Автомобильный эксперт оценил заявления о возможности определить качество бензина по внешним признакам

Определить некачественный бензин по внешним признакам, таким как цвет и запах, невозможно, утверждает Павел Константинов, директор департамента механического ремонта группы "Авилон". Цвет топлива может зависеть от способа его производства и не всегда свидетельствует о его качестве, сообщает Газета.Ру.

Чтобы избежать заправки некачественным топливом, эксперт порекомендовал избегать малоизвестных или сомнительных АЗС, а также не покупать бензин из нестандартных емкостей. Подозрительно низкая цена также может указывать на плохое качество.

Плохое топливо может привести к повышенному расходу, снижению мощности двигателя и даже к его поломке.

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