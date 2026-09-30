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Мужчина изучает инструкцию к лабораторному оборудованию
Мужчина изучает инструкцию к лабораторному оборудованию
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:21

Фильтр для воды показал, что скрывается в кране: решающим оказался один элемент очистки

Эффективность бытовых систем очистки напрямую зависит от качества сорбентов, при этом наиболее выраженный результат дают многоступенчатые угольные установки, рассказала NewsInfo эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. По ее словам, такие устройства позволяют полностью устранить специфический привкус водопроводной воды, делая ее нейтральной.

Ранее сообщалось, что треть россиян недовольны качеством водоснабжения в своих домах. Большинство респондентов (68%) жалуются на осадок и накипь, а 63% отмечают избыточную жесткость. Почти 40% опрошенных не устраивает вкус употребляемой жидкости, а более трети замечают присутствие металлов и мутность.

Специалист отметила, что даже в периоды профилактических работ на городских сетях, когда содержание обеззараживающих компонентов в трубах повышается, качественные фильтры справляются с нагрузкой. Специалисты напоминают, что предварительный выбор фильтра должен начинаться с анализа воды, чтобы точно подобрать картриджи под конкретный состав примесей.

Жукова подчеркнула, что состояние фильтрующих элементов наглядно демонстрирует экологическую ситуацию в регионе. Даже в не промышленных городах на картриджах оседают темные налеты.

"Мы меняем раз в полгода. Я мою их с кислородными очистителями, потому что фильтры внутри не только желтые, но и черные. Тяжелые примеси, металлические примеси в воде, всего много. На фильтрах это видно", — рассказала Жукова.

Проблема загрязнения ресурсов остается актуальной для любых территорий, независимо от их статуса. Бытовая химия и промышленные отходы неизбежно попадают в водоемы, замыкая экологический цикл. Регулярная очистка сантехники также становится необходимостью, так как лимонная кислота очищает смесители гораздо эффективнее агрессивных средств при постоянном уходе. Если налет уже стал видимым, белый уксус растворяет минеральный налет, возвращая металлическим деталям первоначальный блеск.

Особое внимание эксперт уделила субъективному восприятию чистоты. После установки качественной системы очистки разница во вкусе воды становится очевидной.

"Цвет никак не меняется, а вкус становится чистый. Первое время пока не привык к такой воде, кажется, что пьешь, пьешь и напиться не можешь. Привыкаешь к хорошему, к чистому", — пояснила эксперт.

Помимо питьевых нужд, состав воды влияет на состояние бытовых приборов и текстиля. Известно, что жесткая вода формирует кристаллический налет, из-за которого вещи после стирки теряют мягкость. Кроме того, избыток солей провоцирует технические неполадки, так как засоры в трубах возникают в том числе из-за отложений водного камня.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходом за домом (клинер-менеджер) Татьяна Костина

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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