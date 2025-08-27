Дорогие масла: стоит ли переплачивать за защиту вашего двигателя

Сколько вы готовы заплатить за качественное моторное масло? Задумывались ли вы, к каким последствиям может привести экономия на этом важном компоненте? В беседе с Сергеем Зеленьковым, генеральным директором компании Suprotec, заместитель главного редактора медиаресурса "За рулем" Никита Гудков обсудил актуальные вопросы в сфере автомобильных масел.

Изменения на рынке

Сергей Зеленьков отметил, что рынок моторных масел претерпел значительные изменения.

"Рынок очень интересно разделился. Есть большая группа продавцов, для которых чем дешевле, тем лучше. Многие потребители не слишком разборчивы и считают, что нет смысла переплачивать за масло. Однако такое мнение ошибочно, поскольку масло за 240-250 рублей за литр может не обеспечивать необходимую защиту двигателя. Это приводит к износу и повреждениям", — подчеркнул он.

Реальная цена качественного масла

Зеленьков также обратил внимание на то, что в Европе существует мнение о том, что масло может работать до 15 тысяч километров, однако его опыт показывает обратное.

"На самом деле, для гидрокрекинга достаточно 150 моточасов, и это не всегда соответствует километражу", — добавил он.

Гидрокрекинг, часто называемый полусинтетикой, вызывает много вопросов. На упаковках можно встретить надписи "full synthetic", что может вводить в заблуждение. Важно обращать внимание на вязкость и индекс вязкости масла. Если индекс низкий, это сигнализирует о низком качестве.

Проблемы российского рынка

Ситуация на российском рынке также вызывает опасения. Многие производители переходят на китайские пакеты присадок, качество которых может варьироваться. Это создает риски для производителей, которые не могут быть уверены в стабильности продукта.

"Я надеюсь, что через 10-15 лет Россия сможет наладить производство присадок. Пока что отдельные пакеты существуют, но они не всегда сбалансированы", — добавил Зеленьков.

Он также подчеркнул важность промывки двигателя при смене масла, чтобы избежать конфликтов между старыми и новыми присадками.

Стоимость качественного масла

Что касается цен, Зеленьков отметил, что если масло стоит 2500 рублей за 4 литра, это слишком низкая цена.

"Нормальные пакеты присадок не могут стоить так дешево. Хорошее масло должно стоить от 4500 до 5000 рублей, а премиальное — около 6000 рублей", — заключил он.

Вопрос импортозамещения также не остался без внимания. Несмотря на поддержку от Минпромторга, необходимо строить заводы, что требует значительных инвестиций. Программы ресурсосбережения также крайне важны для экономики.