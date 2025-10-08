Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Qualcomm штаб-квартира
Qualcomm штаб-квартира
© commons.wikimedia.org by Coolcaesar is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:11

Сердце Arduino продано, но бьётся по-прежнему: что изменится после покупки культового бренда Qualcomm

Qualcomm объявила о покупке Arduino и сохранении принципов open source

Когда крупная корпорация приобретает культовый бренд с открытой экосистемой, мир технологий замирает: будет ли это шаг вперёд или потеря независимости? Так произошло и с недавней сделкой — Qualcomm объявила о покупке Arduino, компании, чьи микроконтроллеры десятилетиями вдохновляют инженеров, студентов и энтузиастов по всему миру.

Что известно о сделке

Американский технологический гигант Qualcomm, известный своими процессорами Snapdragon и коммуникационными модулями, официально сообщил о покупке итальянской Arduino. При этом компания подчёркивает: бренд сохранит имя, структуру и философию открытого кода. Это означает, что экосистема Arduino останется совместимой с другими производителями микроконтроллеров и продолжит поддерживать open source-проекты.

Регуляторы ещё должны одобрить сделку, но уже сейчас ясно: речь идёт не просто о покупке компании, а о стратегическом слиянии двух миров — мобильных вычислений и "умной" электроники.

"Arduino сохранит своё имя, независимую экосистему и принципы open source", — заявили представители компании Qualcomm.

Что получат пользователи

Платформа Arduino объединяет более 33 миллионов активных пользователей. Для всех них сделка открывает доступ к вычислительным ресурсам Qualcomm и её глобальной инженерной инфраструктуре. Новый альянс должен ускорить разработку электронных устройств — от прототипа до серийного продукта.

Благодаря технологиям Qualcomm, инженеры смогут применять более мощные чипы, включая решения на базе Arm Cortex и Adreno GPU, а также интегрировать функции искусственного интеллекта и связи 5G в свои проекты.

Новая плата: Arduino Uno Q

Первый результат сотрудничества уже представлен — Arduino Uno Q. Это одноплатный компьютер, который объединяет в себе черты микроконтроллера и мини-ПК. Основа новинки — чип Qualcomm Dragonwing QRB2210 с четырьмя ядрами Arm Cortex-A53 и встроенной графикой Adreno 702.

Uno Q поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и работу в режиме реального времени. Иными словами, разработчик получает устройство, которое можно использовать как для управления роботами, так и для мультимедийных приложений.

Такая универсальность сближает Uno Q с Raspberry Pi — но при этом сохраняет привычный формат и простоту классических плат Arduino.

Сравнение: Arduino Uno Q и Raspberry Pi 5

Характеристика Arduino Uno Q Raspberry Pi 5
Процессор Qualcomm Dragonwing QRB2210 (4xA53) Broadcom BCM2712 (4xA76)
Графика Adreno 702 VideoCore VII
Поддержка Wi-Fi/Bluetooth Да Да
Питание от USB-C Да Да
Поддержка реального времени Есть Нет
Совместимость с микроконтроллерами Полная Частичная
Ориентация Прототипирование, IoT, робототехника Настольные проекты, медиа

Arduino Uno Q не стремится конкурировать напрямую с Raspberry Pi — это другой подход. Если Raspberry Pi создавалась как мини-компьютер, то Uno Q — как инструмент для разработчиков умных систем, где важна не мощность, а надёжность и контроль.

Как использовать новую платформу: шаг за шагом

  1. Подготовка среды — установить обновлённый Arduino IDE, поддерживающий новые платы Qualcomm.

  2. Настройка сети — активировать модули Wi-Fi и Bluetooth для подключения к локальной сети или облаку.

  3. Загрузка прошивки — использовать стандартные библиотеки Arduino, теперь с поддержкой расширенных интерфейсов.

  4. Тестирование — запуск отладочного режима для проверки работы сенсоров, сервоприводов и периферии.

  5. Оптимизация — при необходимости подключить внешние модули (например, камеры или микрофоны) и протестировать производительность.

Такой алгоритм позволит плавно перейти с классических микроконтроллеров на гибридные решения, объединяющие возможности ПК и "умной" электроники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать старые версии IDE без обновления драйверов.
    Последствие: несовместимость с новыми платами и потеря доступа к сетевым функциям.
    Альтернатива: загрузить последнюю сборку Arduino IDE с официального сайта.

  • Ошибка: применять несертифицированные адаптеры питания.
    Последствие: перегрев платы и нестабильная работа.
    Альтернатива: использовать фирменные адаптеры Qualcomm или сертифицированные блоки питания 5В/3А.

  • Ошибка: путать Uno Q с классическими Arduino при прошивке.
    Последствие: сбой загрузчика.
    Альтернатива: внимательно выбирать модель при компиляции скетча.

А что если корпорация закроет исходники?

Сообщество Arduino уже обсуждает возможные риски. Главный страх — постепенное ограничение открытого доступа. Однако лицензия open source остаётся в силе, а производство совместимых плат разрешено сторонним компаниям. Даже если Qualcomm изменит стратегию, экосистема не исчезнет: тысячи независимых разработчиков смогут поддерживать совместимые решения.

"Открытая архитектура Arduino и возможность производить совместимые платы третьими компаниями пока сохраняют экосистему устойчивой и независимой", — отмечают в сообществе разработчиков.

Плюсы и минусы объединения

Плюсы Минусы
Доступ к мощным чипам Qualcomm Возможное усиление корпоративного контроля
Улучшенные инструменты разработки Риск снижения прозрачности open source
Поддержка сетевых и AI-функций Потенциальная утрата независимости сообщества
Расширение возможностей IoT-проектов Повышенная цена новых плат
Сохранение бренда Arduino Неопределённость после интеграции

FAQ

— Можно ли использовать старые скетчи Arduino на Uno Q?
Да, совместимость сохранена. Большинство библиотек адаптируются автоматически, особенно при обновлении IDE.

— Когда плата поступит в продажу?
Первые поставки ожидаются в начале 2026 года, но опытные образцы уже доступны для партнёров Arduino Pro.

— Подходит ли Uno Q для обучения?
Да. Плата сохраняет простоту классического Arduino, но позволяет работать с Linux и облачными сервисами, что делает её идеальной для STEM-курсов.

— Чем Uno Q отличается от Raspberry Pi?
Главное отличие — поддержка работы в реальном времени и ориентация на управление физическими устройствами, а не мультимедиа.

— Можно ли использовать Uno Q для робототехники?
Да, благодаря ARM-чипу и поддержке RTOS плата подходит для автономных систем и управления сенсорами.

Мифы и правда

  • Миф: после покупки Arduino закроется исходный код.
    Правда: лицензия GPL не позволяет сделать это без согласия сообщества.

  • Миф: Uno Q полностью заменит старые платы.
    Правда: она дополняет линейку, но не вытесняет базовые модели.

  • Миф: теперь все платы будут производить только Qualcomm.
    Правда: партнёры сохранят право выпускать совместимые устройства.

Исторический контекст

Arduino родилась в 2005 году как студенческий проект в итальянском городе Ивреа. За 20 лет плата стала символом "демократизации технологий". Qualcomm же начала с мобильных модемов, а теперь превращается в лидера IoT и автомобильных решений. Их встреча — логичный шаг, соединяющий прошлое энтузиастов и будущее умных устройств.

3 интересных факта

  1. Название Arduino взято из бара в Ивреа, где собирались первые разработчики.

  2. Qualcomm впервые выпускает микрокомпьютер под чужим брендом.

  3. Uno Q можно будет программировать и на Python, и на C++.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Apple вернула слайдер в будильник iPhone, чтобы избежать случайных нажатий сегодня в 9:16
Ностальгия с пользой: легендарный свайп вернулся в ваш iPhone, чтобы спасти ваше утро

Apple добавила в iOS 26.1 Beta 2 новый способ отключения будильника: теперь, чтобы прекратить сигнал, нужно провести слайдер. Обновление делает утренние пробуждения безопаснее и ностальгичнее.

Читать полностью » Пользователи обнаружили, что Sora 2 создаёт видео с умершими знаменитостями — PCMag сегодня в 8:18
Майкл Джексон поёт снова — но это не фильм и не дипфейк: что творит Sora 2

Пользователи Sora заметили: OpenAI разрешает создание видео с умершими знаменитостями и брендами, несмотря на запреты. Это поставило под сомнение границы ИИ-творчества и закон об авторском праве.

Читать полностью » Google приобрела квантовый стартап Atlantic Quantum для развития модульных чипов сегодня в 7:18
Тысячи кубитов без кабельного ада: как Google создаёт квантовый компьютер будущего

Google Quantum AI приобрела MIT-стартап Atlantic Quantum, чтобы ускорить разработку модульных квантовых чипов. Новый «холодный стек» обещает сделать квантовые вычисления масштабируемыми и ближе к реальности.

Читать полностью » RBC: вертикальные SaaS-компании выиграют от развития искусственного интеллекта сегодня в 6:16
ИИ захватывает рынок, а эти компании даже не дрогнули: в чём их секрет

RBC и Goldman Sachs уверены: компании, создающие отраслевое программное обеспечение, переживут ИИ-бум. Они не просто защищены от технологий, но и станут их основой.

Читать полностью » Shikun представила Kaleido — модель генерации изображений без 3D-моделей сегодня в 5:22
ИИ, который сам достраивает тени, глубину и отражения — и делает это лучше дизайнеров

Shikun представила Kaleido — генеративную модель, способную создавать фотореалистичные сцены без 3D-моделей. Это шаг к новой эпохе визуализации, где видео становится источником реальности.

Читать полностью » 19-летний основатель из Мумбаи создал систему долговременной памяти для ИИ — Supermemory сегодня в 4:38
Забудьте про забывчивый ИИ: появился инструмент, который помнит ваши файлы, мысли и даже видео

19-летний Дхравья Шах создал Supermemory — систему, дающую ИИ долговременную память. Стартап уже привлёк $2,6 млн инвестиций и может изменить будущее искусственного интеллекта.

Читать полностью » В США разработан экологичный заменитель медицинского пластика — Ökosix BioPolymer сегодня в 3:37
Он наживался на экологии — а теперь спасает планету: что сделал основатель Ökosix

Бывший производитель масок создал Ökosix — биоразлагаемый материал, который может избавить медицину от пластика. Его новый полимер дешевле PLA и исчезает за шесть месяцев.

Читать полностью » Сэм Альтман заявил: ChatGPT достиг 800 миллионов активных пользователей в неделю сегодня в 2:28
800 миллионов человек каждую неделю говорят с ИИ — ChatGPT вышел на уровень планеты

Количество пользователей ChatGPT превысило 800 миллионов, а OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире. Что стоит за стремительным ростом платформы и что ждёт её дальше?

Читать полностью »

Новости
Еда
Брускетта со страчателлой сохраняет классический итальянский вкус при домашнем приготовлении
Питомцы
Кошек привлекает запах еды, блеск предмета или внимание хозяев
Еда
Шоколадный торт с черничным суфле получается нежным
УрФО
Тюменский Роспотребнадзор сообщил об отсутствии вируса Коксаки в регионе
Авто и мото
BYD увеличила продажи электромобилей в Германии в 22 раза за сентябрь 2025 года
Дом
Тренды интерьера 2025 года: на смену скандинавскому стилю приходят теплые и индивидуальные решения
Садоводство
Осенняя обработка сада мочевиной снижает риск болезней и вредителей
Дом
Эксперты рассказали, чем опасно оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet