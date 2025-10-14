Quake в Telegram: шутер 90-х теперь запускается прямо в чате
Классика возвращается — и теперь прямо в чате. Российский разработчик, популяризатор браузерных игр и техноблогер Никита Аксёнов (известный под ником Carter54) представил уникальный проект: полноценный порт первой части легендарного шутера Quake внутри Telegram. Игра запускается на любых современных смартфонах и даже на компьютерах через веб-версию мессенджера.
Как это работает
Порт Quake построен на базе проекта Qwasm - открытой реализации классической игры для браузеров. Аксёнов доработал исходный код, устранив технические проблемы, которые мешали комфортной игре. Он переработал звук, исправил критические баги и полностью создал мобильное управление, оптимизированное для сенсорных экранов.
"Держите первую часть культового шутера Quake, в который теперь можно поиграть прямо в вашем Telegram. За основу я взял проект Qwasm, устранил критически баги, исправил неправильно работавший с треском звук и сделал полностью с нуля мобильное управление, по удобству насколько это вообще возможно для touch-управления. Ну и интеграция с Telegram само собой. Особенности: работает практически на любых устройствах, поддержка полноэкранного режима, сохранение прогресса игры. Это официальная shareware-версия игры, где для прохождения целиком доступен первый эпизод (7 уровней, 1 секретный уровень и босс)", — пояснил разработчик Никита Аксёнов.
Что входит в порт
Пользователи Telegram получают доступ к официальной shareware-версии Quake, включающей первый эпизод из семи уровней, один секретный уровень и финальную схватку с боссом. При этом проект сохраняет дух оригинала — мрачные подземелья, атмосферные текстуры, классические звуки и фирменную динамику 90-х.
Порт поддерживает:
• Полноэкранный режим - игра занимает весь экран устройства без рамок браузера.
• Сохранение прогресса - можно выйти из игры и продолжить с того же момента.
• Адаптацию под сенсорное управление - кнопки расположены интуитивно, а чувствительность подстраивается под экран.
• Кроссплатформенность - работает и на смартфонах, и на ПК.
Почему Telegram
Telegram за последние годы превратился в универсальную платформу — от мессенджера до среды для мини-приложений и игр. Благодаря поддержке WebApps и технологии WebAssembly (WASM) разработчики могут встраивать сложные игровые движки прямо в интерфейс чатов.
Проект Carter54 — один из самых наглядных примеров того, как классические ПК-игры можно запускать без установки и эмуляторов. Всё, что нужно, — открыть ссылку на мини-приложение в Telegram и нажать "Старт".
Техническая база и инновации
Аксёнов использовал движок, собранный под WebAssembly, что позволяет загружать игру прямо в браузере Telegram без установки дополнительных компонентов. WASM-компиляция делает возможным перенос старых игр с сохранением производительности и графики.
Особое внимание он уделил оптимизации под мобильные устройства: переработал схему управления, добившись максимального комфорта даже на небольших экранах. Для ПК-версии управление остаётся классическим — с клавиатуры и мыши.
Другие проекты Carter54
Quake - не первый эксперимент разработчика. Ранее Carter54 уже переносил культовые игры в Telegram:
-
Dune II TG Edition - стратегия в реальном времени, работающая полностью в чате.
-
PSXTG - эмулятор PlayStation 1, который позволяет запускать старые консольные игры прямо в Telegram.
Эти проекты принесли Аксёнову известность в сообществе энтузиастов ретро-гейминга и браузерной эмуляции.
Почему это важно для игровой индустрии
Порт Quake демонстрирует, как современные веб-технологии позволяют возрождать классику без необходимости устанавливать приложения. Telegram становится новой площадкой для интерактивных мини-игр, а браузерный гейминг выходит на уровень, где даже 3D-шутеры 90-х работают стабильно и красиво.
Кроме того, проект показывает, что разработчики-энтузиасты способны без участия крупных компаний оживлять культовые игры, делая их доступными в пару кликов.
Плюсы и минусы порта Quake в Telegram
|Плюсы
|Минусы
|Не требует установки — запускается в Telegram
|Только первый эпизод доступен бесплатно
|Работает на смартфонах и ПК
|Сенсорное управление уступает физическому
|Сохраняется прогресс
|Не поддерживает многопользовательский режим
|Полноэкранный режим и стабильный звук
|Требуется стабильное интернет-соединение
Как запустить игру
-
Установите последнюю версию Telegram (мобильную или веб).
-
Перейдите по ссылке на мини-приложение Quake от Carter54.
-
Нажмите "Старт" - игра откроется прямо в чате.
-
Выберите режим управления (сенсорный или клавиатурный).
-
Наслаждайтесь классикой прямо на экране смартфона.
А что если Telegram станет новой платформой для ретро-гейминга?
Если тенденция сохранится, Telegram может превратиться в полноценную экосистему для браузерных игр и эмуляторов. Мини-приложения уже поддерживают графику, звук и сохранения, а в будущем разработчики смогут добавить мультиплеер и достижения.
Возможна даже интеграция с облачными сервисами — например, сохранение прогресса в профиле пользователя Telegram. Это даст возможность начинать игру на смартфоне и продолжать с того же места на ПК.
Три интересных факта о проекте
-
Игра весит меньше 20 МБ благодаря оптимизации текстур и кода.
-
Carter54 интегрировал систему сохранения прямо в Telegram Storage API.
-
Проект собран полностью на открытых технологиях (HTML5, WebGL, WASM).
Исторический контекст
Оригинальный Quake вышел в 1996 году и стал революцией для жанра шутеров от первого лица. Его 3D-графика, атмосфера и сетевая игра задали стандарт для последующих десятилетий. Сегодня, почти 30 лет спустя, игра снова ожила — уже не на дисках, а в мессенджере, где миллионы пользователей смогут вспомнить или открыть её впервые.
