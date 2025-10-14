Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Quake в Telegram: шутер 90-х теперь запускается прямо в чате

Разработчик Carter54 запустил полноценный порт Quake внутри Telegram

Классика возвращается — и теперь прямо в чате. Российский разработчик, популяризатор браузерных игр и техноблогер Никита Аксёнов (известный под ником Carter54) представил уникальный проект: полноценный порт первой части легендарного шутера Quake внутри Telegram. Игра запускается на любых современных смартфонах и даже на компьютерах через веб-версию мессенджера.

Как это работает

Порт Quake построен на базе проекта Qwasm - открытой реализации классической игры для браузеров. Аксёнов доработал исходный код, устранив технические проблемы, которые мешали комфортной игре. Он переработал звук, исправил критические баги и полностью создал мобильное управление, оптимизированное для сенсорных экранов.

"Держите первую часть культового шутера Quake, в который теперь можно поиграть прямо в вашем Telegram. За основу я взял проект Qwasm, устранил критически баги, исправил неправильно работавший с треском звук и сделал полностью с нуля мобильное управление, по удобству насколько это вообще возможно для touch-управления. Ну и интеграция с Telegram само собой. Особенности: работает практически на любых устройствах, поддержка полноэкранного режима, сохранение прогресса игры. Это официальная shareware-версия игры, где для прохождения целиком доступен первый эпизод (7 уровней, 1 секретный уровень и босс)", — пояснил разработчик Никита Аксёнов.

Что входит в порт

Пользователи Telegram получают доступ к официальной shareware-версии Quake, включающей первый эпизод из семи уровней, один секретный уровень и финальную схватку с боссом. При этом проект сохраняет дух оригинала — мрачные подземелья, атмосферные текстуры, классические звуки и фирменную динамику 90-х.

Порт поддерживает:
Полноэкранный режим - игра занимает весь экран устройства без рамок браузера.
Сохранение прогресса - можно выйти из игры и продолжить с того же момента.
Адаптацию под сенсорное управление - кнопки расположены интуитивно, а чувствительность подстраивается под экран.
Кроссплатформенность - работает и на смартфонах, и на ПК.

Почему Telegram

Telegram за последние годы превратился в универсальную платформу — от мессенджера до среды для мини-приложений и игр. Благодаря поддержке WebApps и технологии WebAssembly (WASM) разработчики могут встраивать сложные игровые движки прямо в интерфейс чатов.

Проект Carter54 — один из самых наглядных примеров того, как классические ПК-игры можно запускать без установки и эмуляторов. Всё, что нужно, — открыть ссылку на мини-приложение в Telegram и нажать "Старт".

Техническая база и инновации

Аксёнов использовал движок, собранный под WebAssembly, что позволяет загружать игру прямо в браузере Telegram без установки дополнительных компонентов. WASM-компиляция делает возможным перенос старых игр с сохранением производительности и графики.

Особое внимание он уделил оптимизации под мобильные устройства: переработал схему управления, добившись максимального комфорта даже на небольших экранах. Для ПК-версии управление остаётся классическим — с клавиатуры и мыши.

Другие проекты Carter54

Quake - не первый эксперимент разработчика. Ранее Carter54 уже переносил культовые игры в Telegram:

  1. Dune II TG Edition - стратегия в реальном времени, работающая полностью в чате.

  2. PSXTG - эмулятор PlayStation 1, который позволяет запускать старые консольные игры прямо в Telegram.

Эти проекты принесли Аксёнову известность в сообществе энтузиастов ретро-гейминга и браузерной эмуляции.

Почему это важно для игровой индустрии

Порт Quake демонстрирует, как современные веб-технологии позволяют возрождать классику без необходимости устанавливать приложения. Telegram становится новой площадкой для интерактивных мини-игр, а браузерный гейминг выходит на уровень, где даже 3D-шутеры 90-х работают стабильно и красиво.

Кроме того, проект показывает, что разработчики-энтузиасты способны без участия крупных компаний оживлять культовые игры, делая их доступными в пару кликов.

Плюсы и минусы порта Quake в Telegram

Плюсы Минусы
Не требует установки — запускается в Telegram Только первый эпизод доступен бесплатно
Работает на смартфонах и ПК Сенсорное управление уступает физическому
Сохраняется прогресс Не поддерживает многопользовательский режим
Полноэкранный режим и стабильный звук Требуется стабильное интернет-соединение

Как запустить игру

  1. Установите последнюю версию Telegram (мобильную или веб).

  2. Перейдите по ссылке на мини-приложение Quake от Carter54.

  3. Нажмите "Старт" - игра откроется прямо в чате.

  4. Выберите режим управления (сенсорный или клавиатурный).

  5. Наслаждайтесь классикой прямо на экране смартфона.

А что если Telegram станет новой платформой для ретро-гейминга?

Если тенденция сохранится, Telegram может превратиться в полноценную экосистему для браузерных игр и эмуляторов. Мини-приложения уже поддерживают графику, звук и сохранения, а в будущем разработчики смогут добавить мультиплеер и достижения.

Возможна даже интеграция с облачными сервисами — например, сохранение прогресса в профиле пользователя Telegram. Это даст возможность начинать игру на смартфоне и продолжать с того же места на ПК.

Три интересных факта о проекте

  1. Игра весит меньше 20 МБ благодаря оптимизации текстур и кода.

  2. Carter54 интегрировал систему сохранения прямо в Telegram Storage API.

  3. Проект собран полностью на открытых технологиях (HTML5, WebGL, WASM).

Исторический контекст

Оригинальный Quake вышел в 1996 году и стал революцией для жанра шутеров от первого лица. Его 3D-графика, атмосфера и сетевая игра задали стандарт для последующих десятилетий. Сегодня, почти 30 лет спустя, игра снова ожила — уже не на дисках, а в мессенджере, где миллионы пользователей смогут вспомнить или открыть её впервые.

