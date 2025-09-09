В Японии их дают детям вместо таблеток: 3 причины, почему вам срочно нужно ввести в рацион этот продукт

Перепелиные яйца заслуженно считаются одним из самых полезных продуктов, которые можно включить в рацион для укрепления организма. Они богаты целым спектром витаминов и микроэлементов, способных поддержать здоровье и предотвратить ряд заболеваний.

Чем ценны перепелиные яйца

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко отметила, что в этих яйцах содержатся селен и цинк — вещества, отвечающие за поддержку иммунитета и репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин.

"Перепелиные яйца являются источником легкоусвояемого белка. По этой причине их нельзя употреблять тем, у кого есть аллергия на яичный белок", — сказала Тимощенко.

Белок в составе продукта отличается высокой питательной ценностью и быстро усваивается организмом. Однако людям с непереносимостью стоит проявлять осторожность.

Витамины и минералы в составе

Перепелиные яйца содержат витамин А, который необходим для здоровья глаз и поддержания нормального зрения. Витамин D регулирует обмен кальция, что особенно важно для прочности костей и зубов.

Отдельного внимания заслуживает лецитин. Это вещество помогает улучшать работу сердечно-сосудистой системы, снижая риск развития атеросклероза и поддерживая эластичность сосудов.

Кроме того, перепелиные яйца богаты витамином В12 и железом, что делает их ценным продуктом при анемии. Такой состав помогает не только восполнять дефицит микроэлементов, но и повышать общий уровень энергии.

Кому особенно полезен продукт

Перепелиные яйца рекомендуется включать в меню людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, кто испытывает повышенные умственные и физические нагрузки. Они подходят для детского и подросткового питания, так как способствуют развитию организма.

Для пожилых людей перепелиные яйца также полезны: они поддерживают здоровье сердца, сосудов и костей, что помогает замедлить возрастные изменения.

Три интересных факта