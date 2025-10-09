Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:33

Люди снова бегают на четвереньках — но теперь это называют осознанностью

Психологи отметили, что квадробика способствует развитию осознанности тела

Передвижение на четвереньках, которое недавно взорвало соцсети, называют квадробикой. Кто-то видит в этом возвращение к природным движениям, другие — символ деградации. Между тем всё больше людей по всему миру пробуют этот необычный способ тренировки, утверждая, что он развивает не только тело, но и дух.

Что такое квадробика и откуда она взялась

Квадробика — это особый стиль движения, при котором человек передвигается на четвереньках, сохраняя синхронность между руками и ногами. Сам термин образован от английского "quad" — "четыре" и "motion" — "движение". На практике это напоминает комбинацию ползания, бега и йоговских асан.

Популярность направление получило ещё в 2008 году, когда японский спринтер Кеничи Ито установил мировой рекорд по бегу на четвереньках. Его эксперимент вдохновил множество последователей, а видеозаписи с тренировками разошлись по всему миру. С тех пор рекорд неоднократно обновлялся, а сама идея движения стала основой целого онлайн-сообщества.

Сегодня квадробику активно обсуждают не только спортсмены, но и блогеры, психологи, физиотерапевты и даже социологи. Причина проста: за внешней эксцентричностью скрывается глубокий смысл — стремление к естественности и осознанности тела.

Кто занимается квадробикой

Основной вклад в популяризацию тренда внесло так называемое терианское сообщество. Его участники идентифицируют себя с животными и через движения на четвереньках выражают внутреннее единство с природой. Для одних это форма медитации, для других — средство самовыражения.

Тем не менее, квадробика постепенно выходит за пределы субкультуры. Её начали использовать в фитнес-клубах, студиях функционального тренинга и даже в реабилитационных центрах. Инструкторы отмечают, что подобные упражнения развивают выносливость и баланс, укрепляют мышцы корпуса и координацию.

"Когда я перешёл на тренировки с элементами квадробики, заметил, как улучшилась осанка и исчезли боли в спине", — отметил тренер по функциональному фитнесу Дмитрий Кузнецов.

Чем квадробика отличается от других видов движения

Чтобы понять, чем квадробика уникальна, стоит сравнить её с привычными тренировками.

Вид активности Основная цель Ключевая нагрузка Оборудование
Классический фитнес Развитие силы и выносливости Изолированные группы мышц Гантели, тренажёры
Йога Баланс тела и ума Гибкость, дыхание, концентрация Коврик, блоки
Квадробика Естественные движения тела Все группы мышц, особенно корпус Без оборудования

Главное отличие квадробики — в естественности. Человек использует движения, заложенные природой, без сложных механизмов и искусственных ограничений. Это придаёт тренировке медитативный ритм и помогает лучше чувствовать своё тело.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Двигаться слишком быстро без контроля техники.
    Последствие: Боль в запястьях и коленях.
    Альтернатива: Использовать защитные наколенники и начинать с коротких подходов по 20-30 секунд.

  • Ошибка: Игнорировать разогрев суставов.
    Последствие: Риск растяжений.
    Альтернатива: Выполнить круговые движения рук и ног, лёгкую растяжку.

  • Ошибка: Переносить вес только на руки.
    Последствие: Перегрузка плеч.
    Альтернатива: Контролировать распределение веса и вовлекать мышцы пресса и бёдер.

А что если попробовать квадробику вместо тренажёров?

Сторонники уверены, что квадробика может заменить фитнес-зал. Скептики возражают: нагрузка на сердце и мышцы всё же ниже, чем при классических тренировках. Однако в качестве функционального дополнения она работает идеально — особенно для тех, кто ищет мягкую, но активную альтернативу.

Некоторые физиотерапевты используют подобные движения для восстановления после травм позвоночника и коленных суставов. Благодаря естественности техники мышцы работают в безопасном диапазоне.

Мифы и правда

Миф 1. Квадробика — это просто странная забава из интернета.
Правда. На самом деле техника опирается на принципы естественной биомеханики и используется в реабилитации и функциональном фитнесе.

Миф 2. Она опасна для суставов.
Правда. При правильной технике нагрузка распределяется равномерно, а травмы встречаются крайне редко.

Миф 3. Это "животное поведение".
Правда. Многие практикующие воспринимают движение не как подражание зверям, а как возвращение к естественной пластике тела.

Культурная реакция: почему тренд вызвал панику

В некоторых странах квадробику восприняли неоднозначно. В России и Узбекистане чиновники и общественные деятели назвали её "проектом по дегуманизации". В СМИ даже появились обвинения в "утрате человеческого достоинства". Однако эксперты считают подобную реакцию излишне эмоциональной: на практике речь идёт не о поведении, а о методе движения.

Социологи отмечают, что подобные вспышки моральной паники нередко сопровождают новые формы самовыражения. Когда-то столь же подозрительно относились к йоге и восточным практикам, а сегодня они стали частью массовой культуры.

FAQ: что важно знать новичку

— Сколько времени нужно заниматься, чтобы увидеть результат?
Регулярные тренировки 2-3 раза в неделю по 20 минут уже улучшают координацию и подвижность суставов.

— Можно ли заниматься при болях в спине?
Да, но важно соблюдать осторожность и проконсультироваться с физиотерапевтом. Квадробика полезна при умеренных проблемах с осанкой.

— Подходит ли детям и пожилым людям?
Да, при условии мягкой адаптации движений. Детям помогает развивать моторику, а пожилым — поддерживать гибкость и равновесие.

— Что выбрать: квадробику или пилатес?
Обе практики направлены на укрепление корпуса. Квадробика более динамична и подходит для активных людей.

— Нужен ли инструктор?
Желателен на первых этапах: специалист поможет отработать технику и избежать травм.

Исторический контекст

Идея двигаться на четвереньках вовсе не нова. Ещё в XIX веке анатомы и тренеры изучали влияние "первичных движений" на развитие тела. А в начале XXI века появились программы "анимал-флоу" — динамических упражнений, вдохновлённых движениями животных. Квадробика стала естественным продолжением этого направления, вобрав в себя и элементы йоги, и функционального тренинга.

3 интересных факта

  • Видеоролики с хэштегом #quadrobics набирают десятки миллионов просмотров в TikTok.
  • Существуют даже соревнования по "четвероногому бегу" с фиксацией времени и техники.
  • Некоторые спортсмены используют квадробику как способ психологической разгрузки после тяжёлых тренировок.

Квадробика — не просто интернет-феномен, а своеобразная форма физической и ментальной практики. Она объединяет фитнес, осознанность и свободу движения. И хотя реакция общества на тренд неоднозначна, его суть проста: вернуть телу естественность, а уму — гибкость.

