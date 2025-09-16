Вакцина от гриппа есть, но времени мало: почему прививаться нужно сейчас

В преддверии сезона простуд врачи напоминают о важности своевременной вакцинации от гриппа. В московских клиниках в этом году в основном доступны отечественные четырёхкомпонентные препараты, которые защищают сразу от четырёх штаммов вируса.

Какие вакцины доступны

Кандидат медицинских наук, семейный врач и терапевт GMS Clinic Андрей Беседин рассказал Агентству городских новостей "Москва", что иностранные препараты на практике практически не встречаются.

"Хотя официально есть одна сертифицированная зарубежная вакцина, на практике мы её практически не встречаем в клиниках. Однако это не критично — принципиальной разницы между доступными вакцинами нет. Я рекомендую обратить внимание на отечественные четырёхкомпонентные вакцины, которые сейчас широко представлены", — отметил он.

Врач подчеркнул, что состав антигенов во всех вакцинах идентичен, так как образцы берутся из международных баз данных. Поэтому любая четырёхкомпонентная вакцина станет оптимальным выбором для защиты.

Важность сроков вакцинации

Главный врач "Он Клиник на Таганской" Наталия Лысенко напомнила, что прививаться стоит как можно раньше, в начале сезона.

"Необходимо время для формирования защитных антител, которые формируются через две-три недели после вакцинации. В случае, если человек переболел простудным заболеванием, перед вакцинацией следует подождать месяц", — пояснила специалист.

Итог

Таким образом, москвичи могут смело выбирать отечественные четырёхкомпонентные вакцины, которые признаны современным и эффективным средством профилактики гриппа. Главное — сделать прививку вовремя, чтобы организм успел выработать защиту к пику заболеваемости.