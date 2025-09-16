Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
вирус гриппа
вирус гриппа
© commons.wikimedia by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:16

Вакцина от гриппа есть, но времени мало: почему прививаться нужно сейчас

Врач Лысенко напомнила, что прививку от гриппа лучше делать в начале сезона

В преддверии сезона простуд врачи напоминают о важности своевременной вакцинации от гриппа. В московских клиниках в этом году в основном доступны отечественные четырёхкомпонентные препараты, которые защищают сразу от четырёх штаммов вируса.

Какие вакцины доступны

Кандидат медицинских наук, семейный врач и терапевт GMS Clinic Андрей Беседин рассказал Агентству городских новостей "Москва", что иностранные препараты на практике практически не встречаются.

"Хотя официально есть одна сертифицированная зарубежная вакцина, на практике мы её практически не встречаем в клиниках. Однако это не критично — принципиальной разницы между доступными вакцинами нет. Я рекомендую обратить внимание на отечественные четырёхкомпонентные вакцины, которые сейчас широко представлены", — отметил он.

Врач подчеркнул, что состав антигенов во всех вакцинах идентичен, так как образцы берутся из международных баз данных. Поэтому любая четырёхкомпонентная вакцина станет оптимальным выбором для защиты.

Важность сроков вакцинации

Главный врач "Он Клиник на Таганской" Наталия Лысенко напомнила, что прививаться стоит как можно раньше, в начале сезона.

"Необходимо время для формирования защитных антител, которые формируются через две-три недели после вакцинации. В случае, если человек переболел простудным заболеванием, перед вакцинацией следует подождать месяц", — пояснила специалист.

Итог

Таким образом, москвичи могут смело выбирать отечественные четырёхкомпонентные вакцины, которые признаны современным и эффективным средством профилактики гриппа. Главное — сделать прививку вовремя, чтобы организм успел выработать защиту к пику заболеваемости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ВЦИОМ назвал врачей абсолютными лидерами профессий, сохраняющих значимость десятилетиями сегодня в 10:10

Учителя и врачи опередили программистов и инженеров

ВЦИОМ выяснил, какие профессии россияне считают самыми «вечными» и востребованными в ближайшие годы. Кто возглавил рейтинг, а кто рискует уступить ИИ?

Читать полностью » Тюрина рекомендовала жирную рыбу и сезонные овощи для поддержки иммунитета сегодня в 9:31

Осень лишает витамина D: чем восполнить дефицит, чтобы не заболеть

Какие продукты и привычки помогут поддержать иммунитет осенью? Врач Ирина Тюрина назвала лучшие источники витамина D и антиоксидантов.

Читать полностью » Учёные связали рост температур с повышением риска ожирения и диабета из-за сладких напитков сегодня в 9:28

Лишние 5 граммов сахара в день — климат готовит человечеству новый удар по здоровью

Учёные выяснили: жара влияет на пищевые привычки, заставляя людей чаще выбирать сладкие напитки и мороженое. Это может ускорить рост ожирения.

Читать полностью » Офтальмолог Чурганова предупреждает о рисках неправильного использования контактных линз сегодня в 8:28

Жжение, слезы, краснота: врач назвала признаки, когда линзы надо срочно снять

Офтальмолог Мария Чурганова предупреждает: 4 симптома требуют срочно снять линзы. Правила гигиены, список противопоказаний и как избежать осложнений.

Читать полностью » Сергей Миронов: фельдшеры и акушерки должны получать как врачи при исполнении их обязанностей сегодня в 8:23

Как политика зарплат влияет на дефицит врачей в России

Сергей Миронов потребовал платить фельдшерам, временно замещающим врачей, зарплату на уровне врачей, а не ограничиваться надбавками.

Читать полностью » Ортодонт Ирина Буторина: удар мячом может вызвать смещение зубов и микротрещины в эмали сегодня в 7:28

Современная диагностика показывает: опасность кроется даже в невидимых повреждениях

Удар мячом по лицу может показаться мелочью, но последствия способны проявиться через месяцы. Как защитить зубы и избежать осложнений?

Читать полностью » В Москве вводят подтверждение по смс при онлайн-записи к врачу для взрослых пациентов сегодня в 7:19

Новый барьер на пути к врачу: зачем теперь нужен код подтверждения

В Москве меняются правила записи к врачу через ЕМИАС: для взрослых родственников потребуется смс-подтверждение. Как это будет работать?

Читать полностью » Врач Анна Мерзлякова: четверть больных раком во время лучевой терапии впадают в депрессию сегодня в 6:49

Рак разрушает семьи не только физически: почему родным нужна помощь не меньше, чем пациентам

Рак бьёт не только по телу, но и по психике. Почему депрессия и тревожность встречаются у половины пациентов и как это влияет на лечение?

Читать полностью »

Новости
Технологии

Xiaomi Pad 8 Pro получил 2697 и 9485 баллов в тестах Geekbench
ДФО

Следком Приморья сообщил о задержании семи подозреваемых в хищении земли
Красота и здоровье

История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение
Дом

Эксперты объясняют, какие ошибки при использовании микроволновки сокращают срок службы
Питомцы

Ветеринарные эксперты назвали 9 признаков плохого корма для кошек
Культура и шоу-бизнес

Эмма Хеминг назвала переселение Брюса Уиллиса в дом с сиделками "огромным подарком"
Еда

Баклажаны на гриле по традиционному методу средиземноморской кухни готовятся с чесноком и специями
Садоводство

Биолог Юлия Кондратенок рассказала о трёхэтапной схеме осенней обработки сада
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet