Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планка дома
Планка дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Тайна гибких ног: простая привычка меняет всё после нагрузок

Тренер Хайди Кристоффер объяснила, как жёсткие квадрицепсы вызывают травмы коленей

Большие мышцы на передней поверхности бедра выполняют колоссальный объём работы. Именно квадрицепсы помогают нам приседать, бегать, подниматься по лестнице, ездить на велосипеде, ходить и даже бить ногой. Поэтому их перенапряжение и болезненность — частое явление у тех, кто регулярно тренируется.

Почему квадрицепсы требуют внимания

С болью в передней части бедра сталкиваются бегуны, школьники и студенты из легкоатлетических секций, любители силовых нагрузок и даже те, кто ограничивается только кардио. Особенно часто это происходит при увеличении интенсивности тренировок или пробе новых упражнений. И дело не только в привычной "крепатуре" — чрезмерное напряжение квадрицепсов способно привести к более серьёзным последствиям.

"Когда мышца укорочена, она тянет за собой соседние мышцы", — пояснила основательница CrossFlow Yoga Хайди Кристоффер.

Поскольку квадрицепс крепится к тазу и коленям, его чрезмерное напряжение может вызвать боли в спине или травмы коленей.

Польза растяжки квадрицепсов

Регулярные упражнения на растяжку снимают лишнее напряжение, улучшают подвижность и снижают риск травм. Кроме того, растянутые мышцы помогают легче переносить нагрузку: тренировка становится эффективнее, а движения — свободнее.

Инструктор Peloton Тунде Ойенейин отмечает, что при неразогретых и жёстких квадрицепсах любое упражнение даётся тяжелее, а результат оказывается слабее.

Чтобы избежать дискомфорта и повысить эффективность тренировок, стоит включать в программу несколько простых растяжек.

Классическая растяжка стоя

Встаньте прямо, при желании удерживаясь за опору рукой. Согните ногу в колене и подтяните стопу к ягодице, удерживая её рукой. Важно не тянуть изо всех сил, а мягко давить стопой в ладонь. Такой приём позволяет сильнее растянуть мышцу и снизить нагрузку на колено.

Растяжка в выпадe с захватом стопы

Опуститесь в низкий выпад, при этом таз слегка выдвинут вперёд относительно колена задней ноги. Аккуратно возьмитесь за стопу сзади или используйте ремень. Это упражнение одновременно тянет и квадрицепс, и сгибатели бедра. Для удобства можно подложить под колено полотенце.

"Захват стопы в классическом выпаде усиливает растяжку квадрицепса", — отметил тренер из Великобритании Гленн Хиггинс.

Работа с массажным роликом

Фоам-роллинг помогает снять болезненность после нагрузок. Лягте на ролик животом вниз, опираясь на предплечья, и прокатывайте переднюю поверхность бедра. Задерживайтесь на напряжённых участках по 15-20 секунд.

Персональный тренер из Нью-Джерси Кианна Кампер советует использовать мягкий ролик для начала, чтобы снизить болезненные ощущения.

Растяжка с опорой на стену или стул

Встаньте в выпад перед стеной или стулом, заднюю ногу согните и поместите стопу на опору. Постепенно выпрямляйтесь корпусом, ощущая натяжение квадрицепса. Чтобы усилить эффект, попробуйте мягко подать таз назад к стене или стулу.

Лёжа на животе

Примите положение лёжа на животе, согните одну ногу и подтяните пятку к ягодице. Если дотянуться сложно, используйте ремень. Пол даёт опору для таза, и растяжка становится глубже и безопаснее.

"В положении лёжа пол стабилизирует таз, усиливая эффект растяжки", — сказала Тунде Ойенейин.

Регулярное выполнение этих упражнений помогает снизить риск травм, улучшить подвижность суставов и делает тренировки более продуктивными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гири снова в моде: как тренировки с ними укрепляют мышцы и помогают похудеть сегодня в 4:16

Гиря снова в моде: почему её называют лучшим инструментом для похудения

Гиря переживает второе рождение: как старинный русский снаряд стал современным инструментом для похудения, силы и здоровья.

Читать полностью » Сколько времени занимает похудение при тренировках по 20 минут в день — расчёты врачей сегодня в 2:10

20 минут, которые стирают жир: секрет, о котором молчат фитнес-гуру

Всего 20 минут активности в день могут запустить процесс похудения. Но насколько этого достаточно и как питание меняет результат?

Читать полностью » Йога снижает стресс и уровень тревожности — данные исследований сегодня в 1:50

Йога превращает стресс в энергию: неожиданный эффект простых поз

Йога способна менять не только тело, но и внутреннее состояние. Несколько простых упражнений помогут почувствовать лёгкость и отпустить тревогу.

Читать полностью » Эксперт NASM Энджи Миллер назвала главные причины популярности женских спортзалов сегодня в 1:30

От страха до уверенности: как женские спортклубы меняют жизнь своих посетительниц

Популярность женских фитнес-центров стремительно растёт. Почему многие выбирают этот формат и в чём его главные преимущества?

Читать полностью » Исследования: восстановление гликогена не зависит от сегодня в 1:10

Всё это время делали неправильно: когда на самом деле нужны углеводы

Миф об «углеводном окне» десятилетиями влиял на спортпит и тренировки. Современные исследования показали, что всё не так однозначно.

Читать полностью » Врачи рассказали, как силовые тренировки замедляют потерю мышечной массы после 50 сегодня в 1:10

HIIT для зрелого возраста: программа, о которой молчат тренажёрные залы

После 50 лет тело меняется быстрее, но тренировки способны замедлить этот процесс. Узнайте, как HIIT помогает сохранить здоровье и силу.

Читать полностью » Джанет МакКлур: как кресельная йога помогает при остеоартрите у пожилых людей сегодня в 0:50

Секрет гибкости в офисе: упражнения, которые делают спину свободной прямо на рабочем месте

Десять минут йоги на стуле — и спина мягче, дыхание глубже, а осанка ровнее. Показываем, как безопасно и без коврика добавить в день движения и спокойствия.

Читать полностью » Функциональные упражнения улучшают подвижность и баланс — эксперт Карл Кноф сегодня в 0:30

Обычные упражнения, что работают как секретный ключ к подвижности

Упражнения, которые помогут без труда выполнять повседневные дела, улучшат осанку и подвижность. Какие движения стоит освоить каждому?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Одри Боуман назвала эффективную силовую тренировку для дома
Садоводство

Садоводы уточнили, что черешня плодоносит на молодых шпорах и требует регулярного прореживания кроны
Наука и технологии

Samsung объявила дату окончания работы магазина для часов на Tizen — 30 сентября 2025
Еда

Добавьте ананасы в салат из капусты для улучшения вкуса
Дом

Очистка, обработка и упаковка помогут сохранить обувь до следующего сезона
Спорт и фитнес

Физиолог Джейк Харкофф назвал мышцы, которые работают при отжиманиях
Культура и шоу-бизнес

Итан Хоук рассказал о причинах развода с Умой Турман
Питомцы

Грейхаунд, уиппет и борзая: характеристики и отличия галгообразных собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet