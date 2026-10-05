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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:18

QR-коды стали новой приманкой для мошенников: что проверить до перехода по ссылке

Визуально отличить поддельный QR-код от легитимного практически невозможно, так же как и распознать вредоносную ссылку в цифровом пространстве, сообщил эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий. В комментарии для NewsInfo эксперт объяснил, как не стать жертвой киберпреступников при совершении платежей.

Ранее в Роскачестве предупреждали, что злоумышленники могут подменять QR-коды в общественных местах, включая кафе, магазины и точки проката самокатов. Преступная схема заключается в наклеивании фальшивого изображения поверх оригинального, что позволяет перенаправить плательщика на сторонний ресурс для кражи данных банковской карты или оплаты чужого счета.

Стоит отметить, что единый QR-код для финансовых операций планируется внедрить в масштабах всей страны в 2026 году. Подобные инициативы призваны стандартизировать платежи, однако они также привлекают внимание мошенников, которые постоянно совершенствуют свои методы атак.

Специалист подчеркнул, что современные технологии пока не позволяют рядовому пользователю мгновенно выявить угрозу при визуальном осмотре графического ключа. По словам Лукацкого, технические средства для проверки безопасности существуют, но они не находят широкого отклика у потребителей. Специальные сканеры зачастую требуют установки отдельных приложений из маркетплейсов, что создает дополнительные неудобства для пользователей.

"Отличить фишинговый QR-код от обычного невозможно, так же как и невозможно отличить обычную ссылку в интернете от фишинговой. Увы, технологии это делать не позволяют. Существуют специальные сканеры QR-кодов, по которым проверять безопасность. Но это тоже не панацея, пользователи в массе своей ими не пользуются, потому что обычно это отдельные приложения в маркетплейсах", — пояснил эксперт.

В условиях отсутствия гарантированной технической защиты основным инструментом безопасности остается бдительность, напомнил специалист. При совершении покупок важно обращать внимание на то, куда именно переходит браузер устройства после считывания кода. Нередко преступники используют психологическое давление, подобно тому как подставной номер и вымышленные угрозы заставляют людей совершать необдуманные транзакции.

Эксперт отметил, что критическое мышление необходимо применять во всех каналах коммуникации, будь то мессенджеры или электронная почта. Специалисты регулярно фиксируют, как вредоносная ссылка маскируется под официальные уведомления об обновлении системных данных.

"Надо смотреть просто внимательно, куда мы кликаем, а в случае с QR-кодами, куда переходят устройства при наведении камеры на QR-код. Мошенники быстро оптимизируют и вырабатывают новые способы атак", — добавил Алексей Лукацкий.

Эксперты рекомендуют перепроверять любую информацию, даже если она исходит от близких людей, поскольку личные данные и пароли от аккаунтов родственников могут стать легкой добычей при несоблюдении цифровой гигиены.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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